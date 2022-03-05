Chăm sóc đôi mi cho 'cửa sổ tâm hồn' thêm thu hút với những bí quyết đặc biệt này mà bạn nên biết

Làm đẹp 05/03/2022 15:57

Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta chắc chắn cũng cần chăm sóc "rèm cửa" - hay còn gọi là lông mi của chúng ta .

 

Chăm sóc đôi mi cho 'cửa sổ tâm hồn' thêm thu hút với những bí quyết đặc biệt này mà bạn nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Ngoài việc nâng cao vẻ ngoài của lông mi bằng mascara, chúng ta thường không nghĩ đến sức khỏe chung của chúng. Nhưng chúng ta nên bảo vệ từ trong ra ngoài cho đôi lông mi đẹp tự nhiên. Lông mi giúp bảo vệ đôi mắt của chúng ta khỏi các vật thể lạ, ngoài ra khi chúng trông đẹp, chúng ta sẽ trông quyến rũ bội phần.

Sau đây Clementina Richardson, một chuyên gia về lông mi nổi tiếng và là người sáng lập Envy Lashes ở Thành phố New York sẽ giải đáp và chia sẻ cho bạn những mẹo hay về cách dưỡng mi siêu hiệu quả nhé.

Hãy xem những bí quyết dưới đây và đảm bảo giữ cho "rèm cửa" của bạn luôn ở trạng thái tốt.

Chúng ta có nên chăm sóc mi hàng ngày không? 

Chăm sóc đôi mi cho 'cửa sổ tâm hồn' thêm thu hút với những bí quyết đặc biệt này mà bạn nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Richardson chia sẻ: Để duy trì làn mi khỏe mạnh, hãy rửa mặt thật sạch, bao gồm cả vùng mắt, trước khi đi ngủ mỗi tối. Tìm kiếm các loại sữa rửa mặt được khuyên dùng đặc biệt cho mắt và làm sạch mắt nhẹ nhàng bằng miếng bọt biển để loại bỏ bụi bẩn và lớp trang điểm. Đồng thời đảm bảo không kéo mi quá nhiều khi trang điểm hoặc tẩy trang vào cuối ngày. Cũng giống như bạn thoa kem dưỡng hoặc serum dưỡng da ban đêm lên mặt, việc thoa dưỡng mi trước khi đi ngủ là chìa khóa quan trọng.

Có sai lầm nào mà mọi người thường mắc phải dẫn đến rụng mi không?

Chăm sóc đôi mi cho 'cửa sổ tâm hồn' thêm thu hút với những bí quyết đặc biệt này mà bạn nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Việc dụi mắt quá nhiều hoặc chuốt mascara là điều tối kỵ. Quá mạnh tay khi tẩy sạch lớp mascara cũng có thể dẫn đến rụng mi.

Một số cách để thúc đẩy sự phát triển của lông mi là gì?

Chăm sóc đôi mi cho 'cửa sổ tâm hồn' thêm thu hút với những bí quyết đặc biệt này mà bạn nên biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Sử dụng huyết thanh dưỡng mi giúp thúc đẩy mật độ, độ dài và quan trọng nhất là đường kính của lông mi tự nhiên.

Có những thành phần nguy hiểm nào chúng ta nên tránh khi mua mascara không?

Chăm sóc đôi mi cho 'cửa sổ tâm hồn' thêm thu hút với những bí quyết đặc biệt này mà bạn nên biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Tránh dùng mascara chứa cồn ethel vì nó rất lâu khô, khiến mi bị giòn và dễ gãy. Hãy tìm những loại mascara không chứa paraben và phthalate.

Cách tốt nhất để giữ cho hàng mi sạch và khỏe mạnh là gì?

Chăm sóc đôi mi cho 'cửa sổ tâm hồn' thêm thu hút với những bí quyết đặc biệt này mà bạn nên biết - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Đảm bảo làm sạch lông mi của bạn hàng ngày bằng chất tẩy rửa nhẹ nhàng. Dầu gội đầu dành cho trẻ em là một sự thay thế tuyệt vời vì nó dịu nhẹ hơn với mắt nếu cần để bạn tẩy trang. Cũng cần tránh dùng chung đồ trang điểm của bạn với người khác để tránh lây nhiễm chéo.

Gàu lông mi có thật không? 

Chăm sóc đôi mi cho 'cửa sổ tâm hồn' thêm thu hút với những bí quyết đặc biệt này mà bạn nên biết - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Gàu ở mi chỉ dùng để chỉ mi mắt bị bong tróc. Nhưng nó có thể đến từ một số nguyên nhân: Viêm da tiết bã (một loại nấm men phát triển quá mức), dị ứng với trang điểm mắt hoặc các sản phẩm dành cho mắt, một vấn đề tự miễn dịch được gọi là hội chứng Sjogren, bệnh vẩy nến hoặc viêm bờ mi - một chứng viêm mãn tính do vi khuẩn. Nếu bạn có những triệu chứng này nên đi khám bác sĩ nhãn khoa.

Với những lưu ý này hi vọng rằng bạn sẽ có thêm nhiều thông tin để dưỡng tốt hơn cho đôi mi của mình nhé.

Theo Huffpost

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