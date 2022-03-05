Môi liên tục nứt nẻ đến chảy máu, những lưu ý này chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết 'cơn khủng hoảng' đáng sợ mang tên môi khô ráp

Làm đẹp 05/03/2022 12:56

Môi khô đặc biệt là vào mùa đông khiến da môi nứt nẻ thậm chí là chảy máu sẽ là điều khiến nhiều người cảm thấy lo lắng và mệt mỏi khi phải đối diện.

Môi liên tục nứt nẻ đến chảy máu, những lưu ý này chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết 'cơn khủng hoảng' đáng sợ mang tên môi khô ráp - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hầu hết mọi người đều bị nứt nẻ môi ở một thời điểm nào đó. Nhưng đừng lo lắng, bạn có thể làm nhiều cách để điều trị và ngăn ngừa môi nứt nẻ. Hãy xem xét những lời khuyên sau:

  • Bảo vệ đôi môi của bạn. Trước khi ra ngoài trong thời tiết khô và lạnh, hãy thoa kem dưỡng môi hoặc kem dưỡng có chứa chất chống nắng và sau đó che môi bằng khăn quàng cổ. Thường xuyên thoa lại khi ở ngoài trời.
Môi liên tục nứt nẻ đến chảy máu, những lưu ý này chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết 'cơn khủng hoảng' đáng sợ mang tên môi khô ráp - Ảnh 2
Ảnh minh họa
Môi liên tục nứt nẻ đến chảy máu, những lưu ý này chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết 'cơn khủng hoảng' đáng sợ mang tên môi khô ráp - Ảnh 3
Ảnh minh họa
  • Tránh liếm môi. Nước bọt bay hơi nhanh chóng, khiến môi khô hơn trước khi bạn liếm. Nếu bạn có xu hướng liếm môi, hãy tránh dùng son dưỡng có hương liệu có thể khiến bạn liếm môi nhiều hơn.
Môi liên tục nứt nẻ đến chảy máu, những lưu ý này chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết 'cơn khủng hoảng' đáng sợ mang tên môi khô ráp - Ảnh 4
Ảnh minh họa
  • Giữ đủ nước. Uống nhiều nước và làm ẩm không khí trong nhà bằng máy làm ẩm sẽ giúp hổ trợ cho đôi môi căng mọng mịn màng.
Môi liên tục nứt nẻ đến chảy máu, những lưu ý này chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết 'cơn khủng hoảng' đáng sợ mang tên môi khô ráp - Ảnh 5
Ảnh minh họa
  • Tránh các chất gây dị ứng. Tránh tiếp xúc với chất kích ứng, chẳng hạn như nước hoa hoặc thuốc nhuộm trong mỹ phẩm hoặc sản phẩm chăm sóc da gây tác hại lên da môi.
Môi liên tục nứt nẻ đến chảy máu, những lưu ý này chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết 'cơn khủng hoảng' đáng sợ mang tên môi khô ráp - Ảnh 6
Ảnh minh họa
  • Thở bằng mũi. Thở bằng miệng có thể khiến môi bạn bị khô vì vậy hãy bỏ thói quen không tốt này và tập thở bằng mũi thường xuyên hơn. 
Môi liên tục nứt nẻ đến chảy máu, những lưu ý này chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết 'cơn khủng hoảng' đáng sợ mang tên môi khô ráp - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Nếu tình trạng nứt nẻ nghiêm trọng và không đáp ứng với việc điều trị tại nhà, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ. Hiếm khi môi bị nứt nẻ dai dẳng, nếu tình trạng này tiếp diễn mãi dù bạn đã cố gắng chăm sóc kỹ càng thì có thể nó có một vấn đề tiềm ẩn về sức khỏe.

Theo Mayoclinic

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