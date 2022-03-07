Sau đây là một số thói quen rất phổ biến hàng ngày dù cố ý hay vô ý có thể khiến chúng ta trông già đi rất nhiều.

Lão hóa là một quá trình không thể tránh khỏi nhưng kìm chế lão hóa sớm là điều bạn nên quan tâm.

Uống rượu có một số tác động tức thì đến cơ thể mà chúng ta không hề hay biết. Nó có thể làm da mất nước và gây viêm, dẫn đến đỏ bừng mặt và thậm chí là vỡ mao mạch. Tất cả những điều này có thể khiến chúng ta trông già hơn so với thực tế.

Có những nghiên cứu đã chứng minh rằng tiêu thụ rượu có thể gây ra các nếp nhăn trên khuôn mặt và thậm chí gây ra bọng dưới mắt.

Tăng thời gian sử dụng thiết bị điện tử



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Đại dịch đã ảnh hưởng đến mỗi cá nhân theo cách này hay cách khác. Văn hóa làm việc tại nhà đã khiến chúng ta tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng xanh được tạo ra từ các thiết bị có thể khiến chúng ta trông già hơn. Tất cả các cuộc họp và gặp gỡ thân mật đã chuyển sang các nền tảng trực tuyến và chúng ta thực sự không thể cắt giảm thời gian sử dụng thiết bị của mình.

Nhưng có một điều mà chúng ta chắc chắn có thể làm đó là giảm thời gian sử dụng thiết bị của mình bằng cách tránh xem quá nhiều và giảm thời gian chúng ta dành cho mạng xã hội.

Uống không đủ nước



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Nước chiếm khoảng 60% cơ thể con người và rất quan trọng để duy trì một lối sống lành mạnh.

Uống không đủ nước có thể dẫn đến một số vấn đề như mệt mỏi, ốm vặt thường xuyên, táo bón và thậm chí là sức khỏe làn da kém. Sự mất nước có thể được nhìn thấy trên khuôn mặt của chúng ta dưới dạng khô, vết chân chim, nếp nhăn và thậm chí là quầng thâm.

Nước cấp ẩm và làm đầy đặn các tế bào da để làm cho làn da của chúng ta trông sáng hơn, đầy sức sống và trẻ trung hơn.

Hút thuốc



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Khói thuốc lá chứa một số độc tố làm giảm sự lưu thông oxy và một số chất dinh dưỡng quan trọng có trong da. Hút thuốc làm ngừng khả năng tạo ra tế bào mới của da và do đó làm cho chúng ta trông già đi.

Ăn quá nhiều đường



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Collagen và elastin là hai hợp chất chính trong da giúp da luôn săn chắc, căng mọng và trẻ trung. Theo các nghiên cứu, khi lượng đường hoặc glucose cao được tiêu thụ, chúng liên kết các axit amin trong collagen và elastin, do đó làm hỏng chúng và cản trở quá trình sửa chữa tự nhiên của cơ thể.

Căng thẳng và thiếu ngủ



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Hiện nay hầu hết mọi người đều thiếu ngủ hoặc đang sống trong tình trạng căng thẳng. Khi chúng ta ngủ, hệ thống cơ thể của chúng ta trải qua quá trình đổi mới và sửa chữa. Ngủ ít hơn bạn thực sự cần có thể có những "hiển thị xấu" trên khuôn mặt của bạn.

Khi bạn căng thẳng, hệ thống thần kinh của bạn sẽ tiết ra các hormone căng thẳng như cortisol. Hormone căng thẳng này dẫn đến tăng sản xuất dầu trên da của chúng ta, dẫn đến tắc lỗ chân lông và nổi mụn.

Giấc ngủ và căng thẳng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, giấc ngủ kém có thể gây khó chịu và căng thẳng trong khi một giấc ngủ ngon và lành mạnh có thể tăng cường sức khỏe.

Theo Times of India