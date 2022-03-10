Môi khô, nứt nẻ gây khó chịu, chúng có thể khiến bạn tự ti về ngoại hình. Môi có thể đỏ và sưng lên, thậm chí có thể chảy máu do khô. Tìm hiểu thêm về nguyên nhân gây nứt nẻ môi và cách điều trị là rất cần thiết với chị em chúng mình.
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Nguyên nhân nào gây ra nứt nẻ và nứt nẻ môi?
Môi của bạn không có tuyến dầu như phần còn lại của cơ thể, vì vậy chúng dễ bị khô hơn các vùng da khác. Bất kỳ tình trạng nào sau đây đều có thể góp phần gây ra nứt nẻ môi.
- Mất nước - Khi thiếu nước , môi của bạn dễ bị khô. Uống khoảng tám cốc nước mỗi ngày để giữ đủ nước cho cơ thể.
- Suy dinh dưỡng - Chế độ ăn uống không đúng cách và thiếu hụt chất dinh dưỡng có thể khiến da và môi khô hơn bình thường.
- Thiếu lớp bảo vệ - Cũng giống như bạn cần thoa kem chống nắng cho phần còn lại của cơ thể, đôi môi của bạn cũng cần được bảo vệ. Phủ chúng trong một loại son dưỡng môi chất lượng có chỉ số SPF để bảo vệ da môi hiệu quả nhất có thể. Bạn cũng nên thoa son dưỡng môi trong điều kiện thời tiết lạnh, nhiều gió.
- Hít thở bằng miệng - Hít thở bằng miệng khiến không khí lưu thông qua môi nhiều hơn, làm khô môi. Những người thở bằng miệng cũng dễ bị chảy nước dãi và khi nước bọt bị khô có thể dẫn đến nứt nẻ môi.
- Một số loại thuốc hoặc hóa chất - Thuốc, bao gồm cả chất bổ sung Vitamin A và lithium, có thể gây nứt nẻ môi. Hóa chất trong một số loại mỹ phẩm trang điểm, kem dưỡng da và son dưỡng môi cũng vậy. Vì vậy, hãy để các thành phần như bạch đàn, tinh dầu bạc hà và long não tránh xa môi của bạn.
- Viêm môi - Viêm môi là một tình trạng liên quan đến nhiễm trùng và các bệnh viêm nhiễm. Các triệu chứng bao gồm môi đỏ và nứt nẻ nghiêm trọng, môi có kết cấu sần và môi bị nứt ở khóe hoặc bị loét.
Thiếu Vitamin có thể gây khô môi?
- Sắt đóng một vai trò thiết yếu đối với sức khỏe làn da. Sự thiếu hụt có thể gây ra mệt mỏi, móng tay giòn và khô môi.
- Kẽm cần thiết cho tiêu hóa, chức năng miễn dịch và làn da khỏe mạnh. Thiếu kẽm có thể dẫn đến môi thô ráp, dễ bị kích ứng.
- Vitamin nhóm B rất quan trọng trong việc sửa chữa vết thương, bao gồm cả việc chữa lành môi nứt nẻ. Bởi vì vitamin B xuất hiện trong các sản phẩm động vật, những người ăn chay có xu hướng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.
Môi nứt nẻ có thể là dấu hiệu của điều gì đó nghiêm trọng không?
Môi nứt nẻ hoặc khô ráp thường là một vấn đề nhỏ do thời tiết lạnh. Nhưng đôi khi môi nứt nẻ có thể là dấu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như:
- Viêm môi hoạt tính. Tình trạng tiền ung thư này biểu hiện dưới dạng các mảng khô có vảy trên môi dưới. Nếu không được điều trị, nó có thể dẫn đến ung thư biểu mô tế bào vảy .
- Viêm môi góc cạnh. Khi nước bọt tích tụ ở khóe miệng, nó sẽ tạo ra một môi trường ẩm và ấm cho nấm men phát triển. Những bệnh nhiễm trùng nấm men này có thể dẫn đến viêm và lở loét ở khóe miệng.
- Bệnh Crohn. Rối loạn viêm ruột này cũng có thể gây ra các vấn đề về da. Chúng bao gồm sưng và nứt môi.
- Các vấn đề về tuyến giáp. Da khô và môi nứt nẻ có thể là dấu hiệu ban đầu của chức năng tuyến giáp thấp.
Làm thế nào để tôi thoát khỏi môi nứt nẻ?
Việc chữa lành đôi môi nứt nẻ cần một chút kiên trì, nhưng đây là một vấn đề bạn thường có thể giải quyết tại nhà.
Nếu môi của bạn bị chảy máu, đau hoặc nứt nẻ trong một thời gian dài bất thường, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu.
Dưới đây là một vài gợi ý để bạn điều trị và ngăn ngừa môi nứt nẻ tại nhà.
- Thoa son dưỡng môi. Một trong những cách tốt nhất để giúp đôi môi của bạn là giữ ẩm cho chúng bằng dầu dưỡng hoặc thuốc mỡ. Hãy nhớ chọn loại không gây kích ứng da hoặc gây dị ứng. Thoa nhiều lần trong ngày, ngay cả khi môi không bị nứt nẻ, để tránh bị khô.
- Giữ đủ nước. Uống nhiều nước và sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà để cung cấp độ ẩm cần thiết cho môi.
- Hãy thử một biện pháp khắc phục tại nhà chẳng hạn như thoa mật ong lên môi để làm dịu, chữa lành và dưỡng ẩm cho chúng.
- Đừng liếm hoặc ngoáy môi. Khi bạn liếm môi, nước bọt của bạn sẽ bay hơi cùng với độ ẩm lâu dài của môi, vì vậy hãy thoa son dưỡng ẩm để thay thế. Và khi môi của bạn bị nứt nẻ, đừng cắn hoặc bóc chúng. Da trên môi của bạn rất mỏng và việc chạm vào nó chỉ gây kích ứng và kéo dài vấn đề.
- Kiểm tra thuốc, đồ trang điểm và kem đánh răng của bạn. Thành phần của một trong những chất này có thể gây khô da, kích ứng hoặc tạo phản ứng dị ứng.
Phải làm gì nếu đôi môi nứt nẻ của bạn mãu không lành
Cho các biện pháp khắc phục tại nhà trong hai hoặc ba tuần để phát huy tác dụng. Môi nứt nẻ hoặc nứt nẻ sẽ không thể lành trong một đêm, đặc biệt là trong thời tiết khô và lạnh.
Nhưng nếu bạn không thấy bất kỳ sự cải thiện nào trong vài tuần, thì đã đến lúc bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu. Môi nứt nẻ không cải thiên được với kem dưỡng môi hoặc các biện pháp khắc phục tại nhà có thể là dấu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng hơn.
Khi nào nên đi khám bác sĩ da liễu về môi nứt nẻ
Nếu phương pháp điều trị tại nhà không hiệu quả sau vài tuần, hãy đến gặp bác sĩ da liễu để được thăm khám. Bác sĩ da liễu là bác sĩ chuyên chăm sóc da và có thể chẩn đoán nguyên nhân khiến bạn bị nứt nẻ môi.
Hãy chú ý đến đôi môi của bạn, đặc biệt là trong những tháng lạnh và khi bạn ở dưới ánh nắng mặt trời nhiều hơn nhé.
Theo UPMC