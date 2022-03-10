Môi của bạn không có tuyến dầu như phần còn lại của cơ thể, vì vậy chúng dễ bị khô hơn các vùng da khác. Bất kỳ tình trạng nào sau đây đều có thể góp phần gây ra nứt nẻ môi.

Việc chữa lành đôi môi nứt nẻ cần một chút kiên trì, nhưng đây là một vấn đề bạn thường có thể giải quyết tại nhà.

Môi nứt nẻ hoặc khô ráp thường là một vấn đề nhỏ do thời tiết lạnh. Nhưng đôi khi môi nứt nẻ có thể là dấu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như:

Nếu môi của bạn bị chảy máu, đau hoặc nứt nẻ trong một thời gian dài bất thường, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu.

Dưới đây là một vài gợi ý để bạn điều trị và ngăn ngừa môi nứt nẻ tại nhà.

Thoa son dưỡng môi. Một trong những cách tốt nhất để giúp đôi môi của bạn là giữ ẩm cho chúng bằng dầu dưỡng hoặc thuốc mỡ. Hãy nhớ chọn loại không gây kích ứng da hoặc gây dị ứng. Thoa nhiều lần trong ngày, ngay cả khi môi không bị nứt nẻ, để tránh bị khô.

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Giữ đủ nước. Uống nhiều nước và sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà để cung cấp độ ẩm cần thiết cho môi.

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Hãy thử một biện pháp khắc phục tại nhà chẳng hạn như thoa mật ong lên môi để làm dịu, chữa lành và dưỡng ẩm cho chúng.

chẳng hạn như thoa mật ong lên môi để làm dịu, chữa lành và dưỡng ẩm cho chúng. Đừng liếm hoặc ngoáy môi. Khi bạn liếm môi, nước bọt của bạn sẽ bay hơi cùng với độ ẩm lâu dài của môi, vì vậy hãy thoa son dưỡng ẩm để thay thế. Và khi môi của bạn bị nứt nẻ, đừng cắn hoặc bóc chúng. Da trên môi của bạn rất mỏng và việc chạm vào nó chỉ gây kích ứng và kéo dài vấn đề.

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Kiểm tra thuốc, đồ trang điểm và kem đánh răng của bạn. Thành phần của một trong những chất này có thể gây khô da, kích ứng hoặc tạo phản ứng dị ứng.

Phải làm gì nếu đôi môi nứt nẻ của bạn mãu không lành

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Cho các biện pháp khắc phục tại nhà trong hai hoặc ba tuần để phát huy tác dụng. Môi nứt nẻ hoặc nứt nẻ sẽ không thể lành trong một đêm, đặc biệt là trong thời tiết khô và lạnh.

Nhưng nếu bạn không thấy bất kỳ sự cải thiện nào trong vài tuần, thì đã đến lúc bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu. Môi nứt nẻ không cải thiên được với kem dưỡng môi hoặc các biện pháp khắc phục tại nhà có thể là dấu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng hơn.

Khi nào nên đi khám bác sĩ da liễu về môi nứt nẻ

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Nếu phương pháp điều trị tại nhà không hiệu quả sau vài tuần, hãy đến gặp bác sĩ da liễu để được thăm khám. Bác sĩ da liễu là bác sĩ chuyên chăm sóc da và có thể chẩn đoán nguyên nhân khiến bạn bị nứt nẻ môi.

Hãy chú ý đến đôi môi của bạn, đặc biệt là trong những tháng lạnh và khi bạn ở dưới ánh nắng mặt trời nhiều hơn nhé.

Theo UPMC