Những mẫu áo khoác trendy năm 2022, chị em 'tậu ngay' cho mình để bắt kịp 'dòng chảy' của thời trang!

Những chiếc áo khoác cổ điển như áo trench coat, áo denim sẽ vẫn nằm trong top trend cùng với những chiếc áo khoác thời trang quen thuộc khác như bomber hoặc áo khoác sơ mi oversize. Dưới đây là những chiếc áo khoác được dự đoán sẽ làm mưa làm gió trong năm 2022.

Áo khoác sơ mi Ảnh minh họa Áo khoác sơ mi oversize tiện dụng, phù hợp với mọi phong cách và thời điểm: những loại áo có họa tiết ca rô, dày trông 'giản dị' khi kết hợp với quần jean, giày thể thao hoặc váy quây và bốt đến mắt cá chân. Thậm chí có thể mặc nó để đi làm với một số loại quần ống rộng. Áo khoác sơ mi là sự kết hợp giữa áo sơ mi và áo khoác, lý tưởng để làm áo khoác nhẹ hoặc mặc bên trong khi trời rét. Hiện nay có nhiều loại áo khoác sơ mi khác nhau trên thị trường mà các chị em có thể thoải mái lựa chọn.

Áo khoác denim Ảnh minh họa Giống như những chiếc quần jeans, áo khoác denim hầu như có thể kết hợp với mọi loại trang phục thuộc nhiều phong cách khác nhau. Chính vì lý do này, nó trở thành một trong những chiếc áo khoác phổ biến và được nhiều người săn đón nhất. Áo khoác tua rua Ảnh minh họa Trong bộ sưu tập mùa xuân năm 2022 của Proenza Schouler, Jonathan Simkhai và Chloé, áo khoác tua rua lấy cảm hứng từ xu hướng của những năm 1920 và 1980.

Có thể thấy kiểu áo khoác này được các sao lớn từ Âu đến Á tích cực lăng-xê. Áo trench coat Ảnh minh họa Áo khoác trench coat là một trong những chiếc áo khoác thanh lịch nhất và nó không bao giờ bị lỗi mốt. Đây là một trong những chiếc áo khoác đáng để bạn phải chi tiền bởi vì trông nó luôn hợp thời theo năm tháng. Áo phao mỏng Ảnh minh họa Nếu từ lâu, áo khoác phao đã là một xu hướng trong mùa đông khi tiết trời rét thì nay đã có phiên bản cho một chiếc áo khoác phao mỏng nhẹ khi tiết trời se lạnh. Phải khẳng định rằng đây là một người bạn đồng hành hoàn hảo cùng những chiếc quần jeans. Khoác bomber Ảnh minh họa Các công ty tầm cỡ như Hermés, Balenciaga, Bottega Veneta và Magda Butrym... đã biến áo khoác bomber thành một trong những loại áo khoác ngoài thịnh hành vào năm 2022. Đây là chiếc áo khoác phù hợp cho các chị em năng động, cá tính. Áo khoác dạ Ảnh minh họa Loại áo khoác này dường như quá quen thuộc với các chị em, áo khoác cổ vest kèm thắt lưng buộc là một trong những chiếc áo thanh lịch nhất mà chúng ta có thể tìm thấy trong bộ sưu tập của bất kì nhà mốt nổi tiếng nào.

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