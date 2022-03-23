Tổng hợp những kiểu tóc mái layer phù hợp với mọi gương mặt hot nhất hiện nay

Tóc tỉa layer là loại tóc được xuất hiện đầu tiên tại các nước Châu Âu với các đặc trưng so le nhiều lớp. Giúp mái tóc bồng bềnh và phồng tự nhiên.

Trước khi đi vào tìm hiểu các kiểu tóc mái layer thì bạn đọc nắm được các thông tin về kiểu tóc layer đang hot hiện nay.

Tóc tỉa layer có đặc điểm đó là có thể xếp chồng với nhau, phần đuôi tóc nhọn và bầu, do đó, đây sẽ là lựa chọn phù hợp với những khách hàng nữ sở hữu mái tóc mỏng bởi sẽ khiến mái tóc trông dày dặn hơn

Không những vậy, tóc tỉa layer có đặc điểm đó là có thể xếp chồng với nhau, phần đuôi tóc nhọn và bầu. Do đó, đây sẽ là lựa chọn phù hợp với những khách hàng nữ sở hữu mái tóc mỏng bởi sẽ khiến mái tóc trông dày dặn hơn.

Bên cạnh đó, tóc layer sẽ mang lại vẻ cân đối và giúp che đi những khuyết điểm trên gương mặt hoàn hảo. Hiện nay có đa dạng những phong cách tóc khác nhau tùy thuộc vào gương mặt của mỗi người. Mặc dù vậy, hiện nay có đa dạng các kiểu tóc layer được các nhà tạo mẫu tóc tạo dựa vào gương mặt của bạn. Với những khách hàng có mặt tròn, trán cao hay mặt gầy thì kiểu tóc nữ layer là lựa chọn cực kỳ phù hợp.

Trong thời gian qua, tóc layer là một trong những kiểu tóc không còn xa lạ với các tín đồ làm đẹp. Đây là kiểu tóc được tạo kiểu cắt so le xen kẽ với nhau theo cách có chủ đích sẽ giúp được sự chuyển động uyển chuyển mà còn tạo nên độ phồng đầy tự nhiên.

Ưu điểm của tóc layer nữ là gì?

- Mái layer là kiểu tóc giúp mái tóc của bạn trông dày gặn, bồng bềnh hơn nên được xem là cứu cánh phù hợp đối với nàng tóc mỏng.

- Phù hợp với những đối tượng từ nhẹ nhàng cho đến cá tính và phù hợp với những phong cách thời trang.

- Giúp khuôn mặt cân đối tỉ lệ, che được những khuyết điểm và góc cạnh.

- Đây là kiểu tóc dễ dàng sáng tạo, biến tấu theo nhiều kiểu.

- Tóc layer nữ được tỉa so le với nhau để mái tóc thêm dày bồng bềnh hơn. Tóc layer nữ sẽ giúp loại bỏ đi những hư tổn và mang đến mái tóc có nhiều sức sống.

- Tóc layer nữ giúp tạo được phong cách phóng khoáng, trẻ trung và hiện đại. Bên cạnh đó, còn có thể sáng tạo được nhiều kiểu khác nhau để phù hợp với mọi cô gái.

II. Tại sao nên để tóc mái layer?

Tóc mái layer sẽ giúp điều chỉnh khuôn mặt, “giấu nhẹm” nhược điểm và khiến bạn trông xinh, sang và khí chất hơn vài lần.

Chắc hẳn tất cả chúng ta đều hiểu được tầm quan trọng của kiểu tóc. Mặc dù vậy, trên thực tế, một mái tóc được xem là thành công khi có phần mái tóc mang đến sự toàn vẹn hay phải chỉnh sửa thêm không. Sở hữu kiểu tóc mái phù hợp sẽ mang đến bạn vẻ ngoài sang hơn. Khi lựa chọn kiểu tóc bất kỳ, chúng ta chắc hẳn đều mong có kiểu tóc mái để bớt tuổi và khuôn mặt nhỏ nhắn hơn.

Nếu bạn không muốn cắt tóc, tạo kiểu tóc hay nhuộm tóc mà vẫn sở hữu diện mạo trẻ xinh, sành điệu, mới mẻ thì hãy thử ngay tóc mái layer thời thượng. Đặc biệt nhất, khi dùng những kiểu tóc mái layer sẽ giúp bạn sáng tạo đa dạng kiểu khác nhau.

Tóc mái layer sẽ giúp điều chỉnh khuôn mặt, “giấu nhẹm” nhược điểm và khiến bạn trông xinh, sang và khí chất hơn vài lần

III. Những kiểu tóc mái layer phù hợp với mọi gương mặt hot nhất

Sau đây là giới thiệu một vài kiểu tóc mái sẽ giúp giảm bớt độ tuổi và liên tưởng đến những kiểu tóc mái rất phổ biến ở Hàn Quốc, giúp bạn trở nên thời thượng.

3.1. Tóc mái layer bay

Với những chị em sở hữu mái tóc dày, tóc mái layer bay có lẽ chính là người bạn thân thiết. Sở hữu những lọn tóc mái được tỉa layer sẽ giúp bạn dễ dàng tạo nếp và mang lại cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính thu hút ánh nhìn của người đối diện.

Với những chị em sở hữu mái tóc dày, tóc mái layer bay có lẽ chính là người bạn thân thiết

3.2. Tóc mái layer xoăn

Tóc mái layer xoăn được biết đến là một trong những kiểu tóc hot được nhiều bạn yêu thích lựa chọn. Với đa dạng biến tấu mới lạ và phá cách, đây là kiểu tóc phù hợp với mọi gương mặt. Khi sở hữu kiểu tóc này, mái tóc của bạn sẽ có cảm giác trông dày và ảo diệu hơn.

3.3. Tóc mái layer cho mặt dài

Tóc mái layer dài không quá “kén” gương mặt hay phong cách bởi nó là một trong những kiểu mái linh hoạt và “dễ tính” nhất.

Kiểu tóc mái layer dịu dàng, nữ tính sẽ mang đến sự cân đối và ưa nhìn cho gương mặt dài. Đặc biệt, “nâng cấp” độ sành điệu của gương mặt thấy rõ.

Muốn nhận được hiệu ứng chỉnh sửa tốt nhất, chúng ta vẫn cần phải căn cứ vào đặc điểm của bản thân để tìm được gợi ý phù hợp.

Lựa chọn những kiểu tóc mái layer sẽ giúp “giấu” đi phần trán như mái layer thưa, mái layer ngắn trên lông mày hay mái ngố layer (dành cho trán rộng). Từ đó, giúp cải thiện được tỷ lệ cho khuôn mặt hiệu quả và giúp che phủ đi phần trán. Đồng thời, giúp rút ngắn chiều dài khuôn mặt và “hack” tuổi hiệu quả. Mặc dù vậy, cần kiểm soát độ dài của phần mái đồng thời thử uốn mái nhẹ nhàng để tôn nhan sắc hiệu quả hơn.

Tóc mái layer dài không quá “kén” gương mặt hay phong cách bởi nó là một trong những kiểu mái linh hoạt và “dễ tính” nhất

Cắt mái layer dài rẽ ngôi (không để mái ở chính giữa trán) sẽ giúp mặt tròn, mặt ngắn, mặt to sẽ thanh thoát hơn. Những cô nàng có mặt dài hoặc trán cao sẽ sở hữu tỷ lệ cân đối hơn khi kết hợp mái layer dài với các kiểu mái có độ phủ trán tốt như mái thưa, mái ngố.

3.4. Tóc mái layer ngắn

Tóc mái layer ngắn là kiểu mái hội tụ khá nhiều ưu điểm như che trán cao, trán rộng tốt, tôn đường nét khuôn mặt, cải thiện mặt dài hiệu quả và sành điệu hóa diện mạo “đỉnh”.

Mặc dù vậy, nếu không sở hữu gương mặt dài hay trái xoan thì tốt nhất bạn không nên thử. Thêm vào đó, phần mái layer ngắn cần được chú ý về độ dày bởi khi dùng mái dày sẽ khiến nặng nề thêm phần diện mạo.

Tóc mái layer ngắn là kiểu mái hội tụ khá nhiều ưu điểm như che trán cao, trán rộng tốt, tôn đường nét khuôn mặt

3.5. Tóc mái layer Hàn Quốc

Hiện nay, những kiểu tóc mái Hàn Quốc là xu hướng đang được lên ngôi. Có thể dễ dàng nhận thấy những cái tên nổi bật nhất tóc mái layer thưa và tóc mái layer dài. Rất đơn giản, đó là vì bên cạnh khả năng kết hợp với kiểu tóc, dễ dàng điều chỉnh với mọi kiểu gương mặt. Đồng thời, còn có khả năng nâng cấp độ “sang xịn” và “cộng điểm” khí chất cho diện mạo cực tốt.

Cách tạo kiểu của tóc mái layer khá tinh tế và chú trọng nhiều đến cải thiện các nhược điểm trán cao, trán rộng, mặt to hay đường chân tóc cao.

Chắc hẳn đây là kiểu mái vừa “nịnh” nhan sắc vừa trendy lại khó bị “fail”. Và đây là lựa chọn lý tưởng.

Tóc mái layer Hàn Quốc là kiểu tóc có thể “cân hết” với mọi cô gái với nhiều phong cách khác nhau

3.6. Tóc mái bay layer Hàn Quốc uốn

Kiểu tóc này đang làm mưa làm gió trên thị trường thời trang tóc hiện nay. Không những giúp tôn lên được đường nét, vẻ đẹp trên khuôn mặt mà còn giúp hack tuổi cực đỉnh. Bạn trông sẽ không khác gì một cô học sinh cá tính, năng động. Không chỉ vậy, có đa dạng kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt từ gương mặt tròn dài đến gương mặt góc cạnh để bạn lựa chọn.

3.7. Tóc mái layer cho mặt vuông

Với các cô nàng có gương mặt vuông, tóc mái layer mềm mại và nhẹ nhàng vốn là lựa chọn rất phù hợp nhờ khả năng cải thiện đường nét góc cạnh.

Tuy nhiên, để tăng thêm phần nữ tính cho khuôn mặt thì chúng ta cần chỉnh thêm phần mái. Nó sẽ giúp chỉnh sửa nhược điểm cho gò má và đường quai hàm.

Bởi những lý do này, tóc mái layer thưa, tóc mái layer dài rẽ ngôi hoặc tóc mái layer bay sẽ là gợi ý khá phù hợp. Mặc dù vậy, cần bạn chú ý điều chỉnh phần tóc mai hai bên khuôn mặt. Bên cạnh đó, cần kết hợp thêm kỹ thuật uốn nhẹ nhàng thì chắc chắn, nhan sắc sẽ “lên hương” thêm vài phần.

Với các cô nàng có gương mặt vuông, tóc mái layer mềm mại và nhẹ nhàng vốn là lựa chọn rất phù hợp nhờ khả năng cải thiện đường nét góc cạnh

3.8. Tóc mái layer thưa

Tóc mái layer thưa là lựa chọn thanh lịch, trẻ trung, nữ tính và che khuyết điểm gương mặt tốt. Do đó, không khó hiểu khi chúng luôn là lựa chọn được nhiều chị em yêu thích.

Đây là kiểu mái có thể dễ dàng kết hợp với mọi kiểu tóc từ tóc ngắn cho đến tóc dài, từ tóc thẳng cho tới tóc xoăn nên bạn sẽ không lo bị đơn điệu.

Tuy nhiên, chúng ta cần cân nhắc khi để mái thưa layer đó là hình dáng khuôn mặt và độ dày của mái tóc. Mạnh dạn áp dụng kiểu mái này để F5 bản thân một cách nhanh gọn nhưng vẫn hiệu quả.

3.9. Tóc mái layer uốn

Tóc mái layer uốn có ưu điểm dễ dàng điều chỉnh gương mặt nên rất “được lòng” hội chị em. Bên cạnh đó, sẽ giúp tăng thêm phần nữ tính, sành điệu cho diện mạo.

Đây cũng chính là “vị cứu tinh” với những cô nàng sở hữu mái tóc mỏng, bết, dễ bị xẹp, mái uốn. Do đó, nếu muốn sở hữu kiểu tóc đẹp, vừa thời thượng vừa tôn nhan sắc thì chúng ta tuyệt đối không nên bỏ qua gợi ý này.

3.10. Tóc mái layer cho mặt trái xoan

Khuôn mặt trái xoan với tỷ lệ hoàn hảo sẽ “cân” bất cứ kiểu tóc mái layer nào. Cùng với phong cách hay sở thích cá nhân, đừng bỏ qua những gợi ý có thể làm nổi bật đường nét khuôn mặt hay tạo cảm giác mới mẻ, khác biệt.

Sở hữu rất nhiều ưu điểm nổi trội, tóc mái layer nhẹ nhàng, cuốn hút và thời thượng. Không chỉ vậy, còn rất dễ dàng điều chỉnh các kiểu khuôn mặt khác nhau nên bất cứ ai cũng có thể thử.

Điều bạn cần đó là lựa chọn kiểu tóc phù hợp với bản thân. Dù không thay đổi kiểu tóc, màu tóc hay cách tạo kiểu thì visual cũng sẽ xinh tươi, trendy hơn vài phần.

Tóc mái layer cho mặt trái xoan là lựa chọn phù hợp cho những bạn nữ tính, Những lớp tóc được cắt tỉa layer sẽ giúp làm phồng mái tóc của bạn cực kì đơn giản

3.11. Tóc mái layer Hàn Quốc

Tóc mái layer Hàn Quốc là kiểu tóc có thể “cân hết” với mọi cô gái với nhiều phong cách khác nhau. Không chỉ vậy, đây là kiểu tóc giúp nàng bật lên cá tính bản thân mạnh mẽ và tôn lên đôi nét dịu dàng và đằm thắm.

3.12. Tóc mái bay layer Hàn Quốc cụp

Đây là kiểu tóc mái sẽ mang đến vẻ bề ngoài cực kỳ cá tính, trẻ trung nhưng không kém phần xinh đẹp, nữ tính. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữ kiểu tóc layer với uốn cụp và mái bay hờ hững. Chắc hẳn sẽ mang lại cho bạn một vẻ đẹp hiện đại, thời thượng.

Tóc mái bay layer Hàn Quốc cụp là kiểu tóc mái sẽ mang đến vẻ bề ngoài cực kỳ cá tính, trẻ trung nhưng không kém phần xinh đẹp, nữ tính

IV. Bí quyết để chăm sóc tóc mái layer bạn cần biết

Cũng như các kiểu tóc khác, mái tóc layer cũng cần được nâng niu chăm sóc kỹ càng. Nếu không sẽ có thể dẫn đến vô số những nhược điểm khiến mái tóc layer của bạn thành thảm họa như:

- Thay vì cụp, đuôi tóc sẽ bị vểnh ra ngoài trông rất mất thẩm mỹ.

- Đuôi tóc trở nên xơ, chẻ ngọn và khô hơn.

- Các lọn tóc không còn mượt và sáng bóng như lúc mới làm, dần trở lên thiếu sức sống.

Để tránh tình trạng tóc mái bị bết nhanh và mất thẩm mỹ, bạn cần nên lưu ý như sau:

- Dùng lược tròn: Sấy tóc bằng lược tròn hay sấy phồng sẽ mang đến mái tóc của bạn vẻ bồng bềnh, mềm mại.

- Để giữ được nếp lâu hơn, bạn có thể dùng lô cuốn.

- Sấy tóc mái để dễ dàng giữ được nếp tóc cuốn bồng bềnh.

- Gội tóc mái: để tránh bết tóc, gây mất thẩm mỹ, bạn có thể gội tóc mái thường xuyên khi ra đường.

Để hoàn thiện quá trình làm đẹp mái tóc bạn cần lưu ý một số điều sau:

- Không nên gội đầu quá nhiều lần.

- Tránh sử dụng các sản phẩm dưỡng tóc cùng các sản phẩm gội xả làm sạch tóc.

- Tránh để tóc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

- Hạn chế tối đa việc dùng lược chải tóc.

- Đừng quên massage da đầu và tóc khi gội đầu.

Hy vọng những kiểu tóc ngắn layer Hàn Quốc rất hot mà chúng tôi vừa giới thiệu sẽ giúp bạn có thêm gợi ý chọn cho mình kiểu tóc phù hợp để bản thân luôn tự tin và tỏa sáng.