Baking soda và các công dụng "thần thánh" liệu có như lời đồn?

Nó có màu trắng và kết cấu dạng tinh thể, đến từ một khoáng chất được gọi là natron. Ngoài ra, nó là một chất được sử dụng hàng ngày cho các mục đích khác nhau trong nhà bếp, như một chất khử mùi tự nhiên, loại bỏ vết bẩn trên quần áo.

Natri bicacbonat (Baking Soda) thu được bằng cách kết hợp các phân tử cacbon, natri, hydro và oxy, có công thức là NaHCO3 và còn được gọi là bicacbonat của soda, muối Vichy, natri hydro cacbonat và hydro cacbonat của soda.

Nếu chanh được thêm vào bicarbonate, một hỗn hợp kiềm hóa sẽ thu được và được sử dụng để giải độc cơ thể và giảm cân. Nó được sử dụng để tẩy tế bào chết và làm sáng da. Theo tiến sĩ Hóa học từ Đại học Dublin, Laura González Islas, trong cuộc trò chuyện với Vogue, kết hợp hai đến bảy muỗng canh baking soda với nước và thoa hỗn hợp lên mặt, khuỷu tay, đầu gối hoặc bàn chân, massage theo chuyển động tròn, sau đó rửa sạch với nước lạnh sẽ giúp loại bỏ các tế bào da chết.

Tương tự như vậy, tạp chí Mỹ giải thích rằng một công dụng khác của chất này là làm giảm nếp nhăn, nhưng mặt nạ bicarbonate phải được kết hợp với các thành phần khác như dầu dừa, mật ong hoặc dầu ô liu để nó phát huy tác dụng.

Tuy nhiên, việc sử dụng bicarbonate không phải là không có rủi ro mặc dù tác dụng tẩy tế bào chết của hợp chất này đã được công nhận, trang Healthline khuyến cáo nên tránh sử dụng nó trên da vì ba lý do chính:

1. Baking soda là một chất hóa học trung hòa axit, điều này có thể xảy ra với da, hơn thế nữa nếu được sử dụng thường xuyên, nó có thể loại bỏ lớp dầu bảo vệ trên da, làm thay đổi độ pH, loại bỏ vi khuẩn tự nhiên có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng và mụn trứng cá có trong dầu trên da.

2. Baking soda có thể gây kích ứng da, vì nhiều người không biết mình bị dị ứng với hóa chất này và không phát hiện ra cho đến khi họ thoa hỗn hợp lên da.

3. Sử dụng quá nhiều baking soda làm chất tẩy da chết có thể gây mẩn đỏ, khô da, nổi mụn và bỏng rát. Vì lý do này, Học viện Da liễu Hoa Kỳ khuyên bạn nên tẩy da chết cách vài ngày để không gây gại cho da.

Mặt khác, baking soda được sử dụng để làm trắng răng nhưng nó có thể làm mòn men răng sau một thời gian dài sử dụng. Vì thế, sau khi làm trắng răng bằng baking soda, hãy súc miệng lại với nước; không nên thực hiện thường xuyên, chỉ thực hiện tối đa mỗi tháng một lần.

Ảnh minh họa

Người ta cũng tin rằng baking soda có thể được sử dụng để giảm hôi miệng và khuyến cáo nên pha loãng một ít baking soda trong nước,dùng bàn chải đánh răng nhúng vào dung dịch baking soda đã pha loãng để làm sạch miệng và lưỡi, nhưng không nên dùng cho răng để tránh mòn men răng.

Bên cạnh đó, một nhóm các nhà khoa học từ Đại học Augusta, Hoa Kỳ, cũng đã tiết lộ rằng một liều bicarbonate hàng ngày có thể làm giảm tình trạng viêm khớp, vì bicarbonate sẽ kích thích lá lách giúp làm giảm viêm.

Tuy nhiên, Medline Plus, Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, khuyến cáo không sử dụng baking soda quá hai tuần trừ khi có chỉ định của bác sĩ và lưu ý rằng không nên cho trẻ em dưới 12 tuổi sử dụng baking soda.

Tương tự, ông giải thích rằng các tác dụng phụ của loại thuốc này không phổ biến, các triệu chứng thường thấy là cảm giác khát, chuột rút hoặc đầy hơi và cần lưu ý rằng bicarbonate làm tăng lượng natri trong cơ thể.