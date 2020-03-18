Cách làm trắng răng bằng baking soda hiệu quả

Một hàm răng trắng sáng và khỏe mạnh chắc chắn sẽ đem lại cho bạn sự tự tin và nhiều ưu thế về mặt ngoại hình. Chỉ bằng những cách thức đơn giản, bạn hoàn toàn có thể tự làm trắng răng tại nhà nếu tình trạng răng miệng của bạn không quá nghiêm trọng. Vậy làm thế nào để biết cách làm trắng răng bằng baking soda đơn giản nhưng hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Baking soda có các tác dụng như: làm trắng răng, gội đầu, tẩy da chết, chữa cháy nắng và làm mềm da, khử mùi cơ thể, rửa tay, làm sạch một số thực phẩm, tẩy sạch vết bẩn, hút ẩm quần áo,… Hiện nay, baking soda được dùng rất phổ biến trong việc làm trắng răng và khử mùi hôi miệng.

Baking soda là tên gọi phổ biến trong ngành thực phẩm của natri hidrocacbonat hay natribicarbonat, công thức hóa học là NaHCO3. Baking soda ở dạng bột mịn, trắng, dễ hút ẩm và được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, dược phẩm,…

Hiện nay, baking soda được dùng rất phổ biến trong việc làm trắng răng và khử mùi hôi miệng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng răng bằng baking soda

Khi sử dụng baking soda để làm trắng răng ta có thể kết hợp baking soda với các sản phẩm sau để tăng thêm hiệu quả, có thể kể đến như:

Kết hợp baking soda với kem đánh răng

Kem đánh răng là một sản phẩm có trong mỗi gia đình, với cách này sẽ giúp bạn tiến hành nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm chi phí.

Cách thực hiện vô cùng đơn giản: Bạn chỉ cần phết kem đánh răng lên bàn chải rồi cho một ít bột baking soda lên trên, chất bột này sẽ bám vào kem đánh răng. Sau đó, bạn đánh răng như bình thường.

Kết hợp baking soda với chanh

Chanh từ lâu đã được biết đến là một chất tẩy rửa tự nhiên và an toàn, với hàm lượng chanh vừa phải thì axit citric trong chanh sẽ phát huy tác dụng rất tốt trong việc đánh bật những vết ố vàng trên răng. Dùng baking soda với chanh càng làm tăng thêm hiệu quả làm trắng răng. Cách làm như sau:

Bước 1: Bạn tiến hành vắt chanh để lấy nước cốt chanh, bỏ hạt.

Bước 2: Trộn 1 muỗng nhỏ baking soda với một ít nước cốt chanh thành hỗn hợp.

Bước 3: Dùng bông thấm vào hỗn hợp rồi chà lên răng.

Bước 4: Đợi khoảng 2 phút rồi súc miệng kỹ với nước sạch.

Lưu ý: Hỗn hợp này có tính tẩy rửa mạnh nên không được lạm dụng, chỉ nên dùng 1 – 2 lần mỗi tuần.

Hỗn hợp baking soda và nước cốt chanh có tính tẩy rửa mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp baking soda với giấm

Trong giấm chứa axit axetic có khả năng làm sạch những mảng bám trên răng, hiệu quả và an toàn. Vì vậy, khi kết hợp với baking soda sẽ giúp răng bạn trắng sáng hơn.

Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần hòa tan baking soda với nước, sau đó cho thêm một ít dấm cùng một chút muối. Thấm bàn chải vào hỗn hợp trên rồi đánh sạch răng khoảng 2 phút. Cuối cùng chải lại răng với kem đánh răng để loại bỏ mùi giấm.

Nếu bạn không có nhiều thời gian hoặc ngại những bước cầu kỳ thì cứ việc hòa tan baking soda vào nước, sau đó thấm bàn chải vào và chải răng khoảng 2 phút. Cuối cùng, súc miệng lại với nước là được.

Sử dụng baking soda làm trắng răng có tốt không?

Nếu biết cách sử dụng thì baking soda mang lại hiệu quả tốt trong việc làm trắng răng. Nó không chỉ giúp tẩy trắng răng nhanh mà còn khử mùi hôi miệng. Ngoài ra, baking soda còn rất tiện dụng vì việc hòa tan trong nước rất dễ dàng và thuận tiện. Khi tan, nó giải phóng các gốc tự nhiên tấn công mảng bám răng, ngừa sự đổi màu men răng.

Bên cạnh đó, baking soda còn giúp trung hòa axit và vi khuẩn do có tính kiềm, giúp hơi thở thơm mát. Bạn hoàn toàn có thể tự làm trắng răng tại nhà mà không cần đến cơ sở nha khoa nếu tình trạng răng miệng của bạn không vượt quá tầm kiểm soát.

Baking soda làm trắng răng nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nên đánh răng bằng baking soda mấy lần 1 tuần?

Tùy vào liều lượng sử dụng mà baking soda sẽ có lợi hoặc có hại. Theo các chuyên gia răng miệng thì bạn chỉ nên tẩy trắng răng bằng baking soda từ 1 – 2 lần mỗi tuần. Nếu lạm dụng baking soda, nó có thể bào mòn men răng của bạn, từ đó tăng độ nhạy cũng như nguy cơ phát triển sâu răng.

Khi sử dụng baking soda cần lưu ý những gì?

Không nên ỷ lại vào baking soda: Bạn không thể dùng baking soda như một giải pháp tối ưu cho răng miệng và thay thế hoàn toàn kem đánh răng do baking soda không có tác dụng giết chết các vi khuẩn.

Hạn chế dùng baking soda nếu bạn đang dùng các thiết bị nha khoa hoặc đang niềng răng, vì baking soda có thể làm suy yếu chất kết dính.

Không nên lạm dụng baking soda vì sẽ gây tổn hại cho sức khỏe răng miệng của bạn. Chỉ nên dùng baking soda cho việc làm trắng răng từ 1 – 2 lần mỗi tuần.

Nếu bạn mắc các bệnh ảnh hưởng đến việc dùng baking soda, dị ứng với các thành phần trong baking soda thì không nên sử dụng. Để đảm bảo an toàn, bạn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Baking soda không thể thay thế kem đánh răng - Ảnh minh họa: Internet

Không thể phủ nhận tác dụng tuyệt vời của baking soda trong việc tẩy trắng răng. Nhưng nếu bạn lạm dụng baking soda, nó sẽ mang đến những hậu quả đáng tiếc cho răng miệng. Hãy cẩn trọng khi sử dụng baking soda. Mong rằng những chia sẻ về cách làm trắng răng bằng baking soda trong bài viết trên có thể giúp ích cho các bạn.