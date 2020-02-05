3 cách làm trắng răng bằng nguyên liệu tự nhiên giúp nàng sở hữu nụ cười tỏa nắng dịp 14/2

Ngày Valentine sắp đến, hãy học ngay 3 cách làm trắng răng tự nhiên tại nhà sau đây để sở hữu diện mạo tươi sáng, tỏa nắng trong buổi hẹn hò.

Chăm sóc răng miệng hiện nay rất tốn kém và mất nhiều thời gian, tuy nhiên, bạn vẫn có thể làm việc này ngay tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên. Để sở hữu nụ cười rạng ngời, tỏa sáng, hãy học ngay các cách làm trắng răng tự nhiên tại nhà sau đây.

3 cách làm trắng răng tự nhiên tại nhà

1. Gừng và muối

Nguyên liệu cần có:

- 1 củ gừng tươi

- 1 quả chanh

- 1 muỗng canh muối

Cách sử dụng:

Nghiền nhuyễn gừng tươi đã chuẩn bị rồi cho vào chiếc bát. Tiếp đó, vắt nước cốt của nửa quả chanh và thêm muối vào thì trộn đều đến khi các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau.

Sử dụng hỗn hợp vừa làm để đánh răng vào buổi tối mỗi ngày, chỉ sau vài lần thực hiện, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả.

Hỗn hợp làm trắng răng tự nhiên từ gừng tươi, chanh và muối hạt - Ảnh: Internet

2. Đất sét cao lanh

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh đất sét cao lanh

- 1 muỗng canh nước lọc

Cách thực hiện:

Trộn đều hai nguyên liệu đã chuẩn bị đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Tiếp đó, dùng bàn chải để thoa đều đất sét lên răng, giữ khoảng 10 giây thì đánh sạch, súc miệng bằng nước ấm.

Sau lần đầu tiên áp dụng phương pháp này, bạn sẽ thấy răng sáng và trắng hơn rất nhiều.

Đất sét cao lanh là một trong những nguyên liệu có khả năng làm trắng răng hiệu quả - Ảnh: Internet

3. Lá bạc hà và dầu dừa

Nguyên liệu cần có:

- 10 lá bạc hà

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Nghiền nhuyễn lá bạc hà rồi trộn đều với dầu dừa để thu được hỗn hợp sền sệt là có thể sử dụng được. Thoa đều chúng lên răng, dùng bàn chải để làm sạch rồi súc miệng bằng nước sạch là hoàn thành.

Không chỉ làm trắng răng hiệu quả, lá bạc hà và dầu dừa còn ngăn ngừa sâu, điều trị viêm lợi - Ảnh: Internet

Chỉ với vài nguyên liệu tự nhiên và cách sử dụng đơn giản, bạn hoàn toàn có thể làm trắng răng tại nhà nhanh chóng mà không cần đến nha sĩ.

4 cách làm trắng răng hiệu quả chỉ bằng những nguyên liệu quen thuộc trong nhà Các nàng đã biết đến những cách làm trắng răng tại nhà chỉ bằng các nguyên liệu quen thuộc chưa? Đảm bảo bạn sẽ sở hữu nụ cười tỏa nắng chỉ sau 2 tuần sử dụng.

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