4 cách làm trắng răng hiệu quả chỉ bằng những nguyên liệu quen thuộc trong nhà

Cách làm trắng răng tại nhà từ những nguyên liệu quen thuộc, có sẵn trong gian bếp cực kỳ đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể áp dụng:

Cách sử dụng: Trộn muối chung với kem đánh răng và áp dụng mỗi tối. Sau đó, xúc miệng bằng nước muối pha loãng để giúp làm sạch răng, ngăn ngừa viêm lợi, chống viêm răng hiệu quả.

Muối thường được biết đến với tác dụng sát khuẩn và làm sạch, bạn có thể dùng muối để tẩy trắng răng tại nhà.

Nhúng bàn chải có kem vào ít muối trắng sau đó đánh răng - Ảnh minh họa: Internet

2. Nước vo gạo

Nước vo gạo chứa hàm lượng lớn vitamin A, B, PP... có công dụng chữa sâu răng, hôi miệng.

Cách sử dụng: Nước vo gạo cho vào một cái bát nhỏ và để qua đêm. Sau khi phần cốt của nước vo gạo đã lắng xuống đáy bát, bạn chỉ cần nhúng bàn chải vào nước vo gạo đặc rồi chà nhẹ nhàng lên bề mặt răng để loại bỏ mảng bám. Kiên trì thực hiện liên tục trong vòng 1 tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Chắt phần nước vo gạo và để qua đêm - Ảnh minh họa: Internet

3. Vỏ chuối

Chuối chứa nhiều dưỡng chất có công dụng tốt đối với sức khỏe. Ngoài ra, vỏ chuối còn có khả năng nuôi dưỡng và bổ sung các chất như magie, mangan... giúp bền men răng.

Dùng mặt trong của vỏ chuối chà lên bề mặt răng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng tại nhà bằng vỏ chuối thì cực kỳ đơn giản, các nàng chỉ cần chọn phần vỏ chuối chín (không bị sâu hay chín quá khiến vỏ bị nhũn) và chà xát phần trong vỏ lên bề mặt răng trong khoảng 2-3 phút, rồi thực hiện đánh răng lại bình thường. Áp dụng khoảng 3-4 lần/tuần.

4. Chanh

Chanh chứa các axit tự nhiên, vitamin C... giúp làm trắng răng tự nhiên.

Cách sử dụng: Chanh cắt lát mỏng, sau đó chà lên bề mặt răng sẽ giúp loại bỏ hết các thức ăn thừa và giảm các vết ố vàng bám trên răng lâu ngày.

Chanh cắt lát sau đó chà lên răng khoảng 2-3 phút - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Không nên thực hiện quá nhiều lần trong tuần (tối đa 1 tuần 3 lần) để không làm ảnh hưởng đến lợi cũng như dễ bị nhiệt miệng do axit trong chanh.

Trên đây là các cách làm trắng răng tại nhà vô cùng đơn giản, tiết kiệm chi phí lại có hiệu quả tốt. Chúc các nàng thành công!