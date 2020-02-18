Tác hại của Baking Soda bạn cần lưu ý

Baking soda là tên gọi phổ biến trong ngành thực phẩm của natri hidrocacbonat hay natri bicacbonat có công thức hóa học là NaHCO3. Baking soda ở dạng bột mịn, trắng, dễ hút ẩm nhưng tan ít trong nước và được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, dược phẩm.

Baking soda là một sản phẩm được sử dụng rộng rãi với những công dụng thần kỳ. Tuy nhiên, cũng như bất cứ sản phẩm nào, baking soda cũng có hai mặt lợi và hại song hành. Trong bài viết này, chúng ta hãy tìm hiểu kĩ hơn về những tác hại của baking soda , từ đó biết cách sử dụng baking soda phù hợp để tốt cho sức khỏe .

Ban đầu việc sử dụng baking soda để đánh răng có thể đem lại hiệu quả đáng kể, nhưng nếu sử dụng baking soda tiếp xúc với răng trong thời gian dài có thể gây ra những tác hại đối với răng do tính tẩy rửa mạnh của baking soda.

Một số công dụng nổi bật của baking soda có thể kể đến như làm trắng răng, gội đầu, tẩy da chết, chữa cháy nắng và làm mềm da, khử mùi cơ thể, rửa tay, làm sạch một số thực phẩm, tẩy sạch vết bẩn, hút ẩm quần áo,… Nhưng nếu sử dụng không đúng liều lượng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Trước khi sử dụng cần tìm hiểu và tham khảo ý kiến các chuyên gia.

Baking soda có thể làm cho răng bị ố nhanh hơn do màu thực phẩm ăn vào. Không những vậy, baking soda còn làm cho các mô mềm ở lợi bị kích ứng khiến cho lợi dễ bị sưng dẫn đến viêm lợi. Bên cạnh đó, men răng bị bào mòn gây ra cảm giác ê buốt, răng nhạy cảm hơn, từ đó dẫn đến răng dễ bị sâu hơn do lớp men răng mỏng dần không còn bảo vệ tốt cho răng nữa.

Răng trắng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ khi sử dụng baking soda - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của baking soda với dạ dày

Nhiều người sử dụng baking soda với mục đích chữa bệnh đau dạ dày do baking soda có khả năng tác dụng được với một số chất acid trong dạ dày giúp trung hòa acid dịch vị, giảm lượng acid trong dạ dày, từ đó giúp giảm đi những thương tổn ở niêm mạc dạ dày và gây ức chế các cơn đau. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời và không tốt cho sức khỏe về lâu dài vì khi đó lượng acid trong cơ thể sẽ giảm mạnh đột ngột, cực kỳ gây hại cho dạ dày.

Hiện nay, baking soda bán tràn lan trên thị trường, nếu bạn mua phải loại bột có chứa tạp chất có thể gây viêm dạ dày. Hàm lượng chất trong bột rất quan trọng, đặc biệt là natri, nếu hàm lượng natri quá cao sẽ làm tăng huyết áp.

Lượng acid có thể giảm đột ngột khi sử dụng baking soda - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của baking soda với thận

Khi sử dụng baking soda quá liều kéo dài sẽ dẫn đến lượng muối quá tải làm cơ thể phù nề. Từ đó gây tác hại cho thận, có thể dẫn đến các bệnh về thận như sỏi thận, suy thận.

Sử dụng baking soda liều cao kéo dài có nguy cơ sỏi thận - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của baking soda với tim mạch và xương khớp

Quá trình hấp thụ phốt-pho bị ảnh hưởng khi sử dụng baking soda, gây mất lượng canxi và làm cản trở quá trình lưu thông oxy trong cơ thể. Sử dụng quá nhiều baking soda có thể làm tăng huyết áp. Do đó, những người có vấn đề về tim mạch, xương khớp nên lưu ý và hạn chế sử dụng baking soda. Nếu như bạn vẫn muốn sử dụng thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Baking soda ảnh hưởng đến tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Một số tác hại khác của baking soda

Baking soda có thể gây ra các tác hại khác nếu sử dụng không đúng liều lượng như: tăng huyết áp, nhức đầu, cơ thể khó chịu,... Ngoài ra, baking soda còn làm giảm tác dụng của thuốc. Nếu gặp các triệu chứng nguy hiểm như yếu cơ, phản xạ chậm, ói mửa hãy đến gặp bác sĩ ngay để xử lý kịp thời.

Sử dụng baking soda cần lưu ý những gì?

Trước khi sử dụng baking soda, bạn cần tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc bác sĩ để đảm bảo an toàn, đặc biệt là phụ nữ có thai, trẻ nhỏ và các trường hợp đang dùng các loại thuốc khác hoặc dị ứng với baking soda.

Cần tìm nơi mua baking soda uy tín, đảm bảo chất lượng và chú ý đến thời hạn sử dụng sản phẩm.

Dùng baking soda đúng liều lượng và chỉ định của bác sĩ.

Baking soda cũng như các chất hóa học khác, có những công dụng và cũng có những tác hại khôn lường nếu sử dụng sai mục đích hoặc không đúng liều lượng, cách thức. Do đó, người tiêu dùng cần tỉnh táo khi mua các loại hóa chất nói chung và baking soda nói riêng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, nhận thức được tác hại của baking soda nếu sử dụng quá mức. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ và tự trang bị kiến thức cho mình, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.