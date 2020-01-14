Tác hại của sóng điện từ đối với sức khỏe con người và biện pháp phòng tránh

Sức khỏe 14/01/2020 15:41

Sóng điện từ trong các thiết bị gây hại như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ đưa ra những tác hại của sóng điện từ đối với sức khỏe con người và biện pháp phòng tránh.

Cuộc sống ngày càng hiện đại, con người ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với các thiết bị như điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng….Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được sóng điện từ trong các thiết bị này gây hại như thế nào. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra những tác hại của sóng điện từ đối với sức khỏe con người và biện pháp phòng tránh.

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Tác hại của sóng điện từ đối với sức khỏe con người và biện pháp phòng tránh - Ảnh minh họa: Internet.

Tác hại của sóng điện từ đối với con người

Sóng điện từ có gần như ở khắp mọi nơi, vậy những tác hại của loại sóng này là gì?

Gây hại cho trí não, giảm trí nhớ

Theo các nghiên cứu và khảo sát thực tiễn, bức xạ điện từ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của não bộ, đặc biệt là ở nữ giới. Tác hại của sóng điện từ có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh như: mất ngủ, rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi, nhức đầu, giảm khả năng tập trung, chóng mặt, buồn nôn và có nhiều triệu chứng của bệnh trầm cảm.

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Sóng điện từ ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ - Ảnh minh họa: Internet.

Ảnh hướng đến nội tiết tố

Khi tiếp xúc nhiều với sóng điện tử thường xuyên và kéo dài, nhiều hormone như steroid, làm suy giảm nồng độ insulin. Điều này có thể gây tác động tiêu cực và làm rối loạn nội tiết tố ở cả nam lẫn nữ, ảnh hưởng đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ.

Vấn đề sinh sản

Vì bức xạ sóng điện từ có thể gây rối loạn hormone nên dễ dẫn tới làm giảm ham muốn và khả năng tình dục. Ngoài ra, sóng điện từ tạo ra nhiệt và tần số wifi là mối đe dọa vô cùng lớn đối với tinh trùng ở nam giới. Nếu tiếp xúc thường xuyên, tinh trùng sẽ bị giảm chuyển động và có khả năng bị phân mảnh DNA.

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Sóng điện từ có thể cản trở quá trình thụ tinh - Ảnh minh họa: Internet.

Theo nhiều kết quả nghiên cứu khác, việc tiếp xúc thường xuyên với các thiết bị không dây ở một tần số nhất định có thể gây cản trở quá trình thụ tinh, dẫn tới giảm khả năng thụ thai. Đặc biệt, đối với phụ nữ có thai, sử dụng nhiều các thiết bị có sóng điện từ sẽ gây bất thường trong sự phát triển của thai nhi, có thể gây sảy thai.

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Thai nhi có thể bị nguy hiểm do ảnh hưởng của sóng điện từ - Ảnh minh họa: Internet.

Cản trở sự phát triển của trẻ nhỏ

Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, sóng điện từ là tác nhân gây cản trở sự phát triển. Việc thường xuyên tiếp xúc với bức xạ sóng điện từ như wifi, 3G có thể làm gián đoạn sự tăng trưởng và phát triển của tế bào. Các số liệu nghiên cứu đã chứng minh bức xạ điện từ làm gián đoạn tổng hợp protein trong cơ thể, dẫn tới trì hoãn sự phát triển của thận.

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Sóng điện từ đặc biệt gây hại và cản trở sự phát triển của trẻ - Ảnh minh họa: Internet.

Gây tăng nhịp tim

Nhiều nhà khoa học cho rằng những người tiếp xúc nhiều với môi trường có wifi hoặc sóng điện thoại, 3G đều sẽ xảy ra phản ứng vật lý với các tần số sóng điện từ. Cụ thể ở đây, phản ứng đó được thể hiện tương tự như khi một người gặp trạng thái căng thẳng, nhịp tim sẽ tăng nhanh đột biến.

Ung thư

Tuy rằng các nghiên cứu ung thư do sóng điện từ trên người còn khá hiếm nhưng không phải là không có khả năng xảy ra. Đặc biệt là gần như toàn bộ các cơ quan trên cơ thể đều có thể bị ảnh hưởng.

Biện pháp khắc phục tác hại của sóng điện từ

Trong thời đại công nghệ, việc loại bỏ hoàn toàn sóng điện từ là điều không thể. Tuy nhiên, bạn có thể khắc phục và hạn chế tác động tiêu cực của sóng điện từ bằng cách:

Giảm thời gian sử dụng các thiết bị không dây

Điện thoại, laptop, máy tính bảng,... là những thiết  bị gần như tiếp xúc với bạn hàng ngày. Bạn hãy giảm thời gian sử dụng các thiết bị này, ví dụ như ít sử dụng điện thoại di động hơn, giảm thời gian nói chuyện bằng điện thoại hoặc sử dụng tai nghe thay thế.

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Sử dụng tai nghe có dây khi gọi điện - Ảnh minh họa: Internet.

Tạo khoảng cách với nguồn bức xạ

Bạn càng ở xa nguồn phát ra sóng điện từ thì ảnh hưởng càng ít. Vì vậy, bạn nên tận dụng những trường hợp có thể để điện thoại tránh xa cơ thể, đặc biệt là khi ngủ, bạn nên để điện thoại tránh xa giường ngủ hoặc tắt nguồn để vừa tránh bị mất ngủ , vừa hạn chế được các ảnh hưởng tiêu cực.

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Tắt nguồn điện thoại khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet.

Hạn chế tối đa cho trẻ em dùng các thiết bị di động

Ảnh hưởng tiêu cực của bức xạ sóng điện từ đối với trẻ em nguy hại hơn người lớn. Vì vậy, bạn nên hạn chế tối đa cho trẻ dùng điện thoại, máy tính bảng,... hoặc bạn hãy dùng các thiết bị thay thế.

Sử dụng màng chắn sóng điện từ

Công cụ này có thể giúp bạn được bảo vệ trước những bức xạ điện từ có hại từ các thiết bị không dây. Đây là vật dụng giúp làm lệch hướng, chuyển hướng và hấp thụ sóng điện từ được phát ra từ các thiết bị di động.

Trên đây là tác hại của sóng điện từ đối với sức khỏe con người và biện pháp phòng tránh. Bức xạ sóng điện từ gây rất nhiều tác hại đến hệ thần kinh, sinh sản, nội tiết, tim mạch,... đối với con người, đặc biệt nguy hại ở phụ nữ mang thai và trẻ em. Vì vậy, bạn nên áp dụng nhiều biện pháp để phòng và hạn chế tác động tiêu cực của sóng điện từ.

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