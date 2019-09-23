Tác hại của thuốc tránh thai khẩn cấp có gây vô sinh?

Thuốc tránh thai khẩn cấp là hình thức hạn chế tối đa trứng gặp tinh trùng, ngăn ngừa hình thành thai nghén. Loại thuốc này được sử dụng trong trường hợp đúng với cái tên của nó là “khẩn cấp”. Thuốc được khuyến cáo uống càng sớm càng tốt, nên sử dụng trong 72H đầu sau khi có quan hệ tình dục không an toàn.

Một số người cho rằng thuốc tránh thai khẩn cấp hoàn toàn vô hại. Vài người cho rằng loại thuốc này sẽ gây vô sinh. Vậy tác hại của thuốc tránh thai khẩn cấp có nguy hiểm như thế không? Câu trả lời chính xác nằm trong bài viết này, bạn đừng bỏ qua nhé!

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ không nên lạm dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp mà chỉ nên dùng trong trường hợp bất khả kháng vì sẽ để lại một vài tác dụng phụ ngoài ý muốn. Tác hại của thuốc tránh thai khẩn cấp bao gồm:

Thuốc tránh thai khẩn cấp có 2 loại là thuốc tránh thai khẩn cấp 1 viên được uống trong 72 giờ, uống càng sớm càng có tác dụng tránh thai cao và loại thuốc tránh thai khẩn cấp 2 viên thì viên đầu tiên uống sớm nhất trong 72H sau quan hệ, còn viên thứ 2 uống sau viên thứ nhất 12H. Ngoài ra, còn có một số loại thuốc tránh thai có ghi có tác dụng đến 120H (5 ngày). Tuy nhiên, đa phần thuốc có tác dụng tốt nhất trong 24H đầu tiên, còn sau 120H thường tác dụng tránh thai sẽ không cao.

- Thuốc tránh thai cấp tốc nếu sử dụng trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến đời sống tình dục, có thể bị lãnh cảm, mất hứng, không có ham muốn tình dục.

- Thuốc sử dụng liên tục, lâu dài sẽ gây hạn chế sự phát triển rụng trứng, khi ngưng dùng thuốc thì buồng trứng cần một thời gian dài để khôi phục lại chức năng. Nếu dùng thuốc quá dài có thể bị teo niêm mạc tử cung, trứng không làm tổ được dẫn tới vô sinh.

- Thuốc dùng liên tục cũng có thể gây ra các bệnh về gan, thận, tim mạch, ung thư vú, ung thư cơ quan sinh sản…

- Thuốc có thể gây nôn mửa, đau đầu, chóng mặt, đau bụng hay mệt mỏi, căng vú…và sẽ tự hết sau một vài ngày mà không cần can thiệp gì.

- Thuốc cũng có thể gây chảy máu bất thường, rong kinh, rong huyết cho tới tận khi chu kỳ mới bắt đầu và có thể gây rối loạn kinh nguyệt. Tình trạng này sẽ kết thúc sớm, nếu kéo dài vài tháng thì cần phải đi gặp bác sĩ ngay.

Lưu ý tất cả các thuốc tránh thai khẩn cấp đều không có tác dụng ngừa thai 100% và theo khảo sát thì có đến 50% phụ nữ dùng loại thuốc tránh thai khẩn cấp có tác dụng phụ.

Uống thuốc tránh thai khẩn cấp bị trễ kinh có sao không?

Uống thuốc tránh thai khẩn cấp bị trễ kinh có sao không?

Sau khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, một số chị em gặp hiện tượng bị trễ kinh. Vậy uống thuốc tránh thai khẩn cấp bị trễ kinh có sao không?

Không có loại thuốc nào đảm bảo 100% ngừa thai hoặc có thể bạn đã mua nhầm thuốc giả. Vì vậy, trong trường hợp kinh có trễ quá 5 ngày, việc đầu tiên bạn cần làm là dùng que thử thai hoặc đến bác sĩ kiểm tra vì có thể bạn đang mang thai đấy! Nếu sau khi kiểm tra vẫn không có dấu hiệu thụ thai thì sai 3 tuần bị trễ kinh rất có thể bạn đã bị tác dụng phụ của loại thuốc khẩn cấp gây nên.

Có thể bạn chưa biết trong thành phần của loại thuốc này sẽ gây ra tác dụng phụ là tạo nên những biến đổi về hormone sinh dục nữ dẫn đến rối loạn kinh nguyệt và tình trạng chậm kinh diễn ra, cụ thể là màu sắc kinh có thể thay đổi như màu sậm hơn, vón cục, gây mùi hôi khó chịu. Để theo dõi và chữa trị, bạn nên tìm đến bác sĩ thăm khám sớm khi có dấu hiệu.

Uống thuốc tránh thai khẩn cấp bị rong kinh có nguy hiểm? Nhiều phụ nữ bị nôn mửa ngay khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp

Uống thuốc tránh thai khẩn cấp bị rong kinh có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Đối với thể trạng một số phụ nữ không xảy ra biểu hiện chậm kinh nhưng lại bị rong kinh. Lúc đầu máu ra ít, có màu nâu xong chuyển sang đỏ thẫm. Có nhiều nguyên do dẫn đến tình trạng trên, nhưng nếu trước đó bạn từng sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp thì nên kiểm tra lại đó có phải là tác dụng phụ của loại thuốc này gây ra hay không vì tình trạng rối loạn kinh nguyệt ở mỗi người không giống nhau.

Thuốc ngừa thai gây ra tình trạng ra máu bất thường ngoài kỳ kinh, rong kinh, rong huyết trong một thời gian sử dụng thuốc, về lâu dài có thể ảnh hưởng không tốt đến khả năng sinh sản của bạn. Tuy nhiên nếu bạn bị ra máu kèm theo các triệu chứng khác như đau bụng dưới, thường xuyên chóng mặt… thì tốt nhất là nên đi khám sớm, khi có dấu hiệu kéo dài khoảng 15 ngày thì nên đến cơ sở y tế để làm xét nghiệm và kiểm tra nồng độ HCG trong máu và có hướng điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn.

Thuốc tránh thai khẩn cấp có gây vô sinh? Thuốc tránh thai khẩn cấp có gây vô sinh?

Tin vui cho bạn là rất nhiều phụ nữ lo lắng thuốc tránh thai khẩn cấp có gây vô sinh nhưng theo các chuyên gia thì loại thuốc này khi được sử dụng nhiều lần sẽ phá hủy chu kỳ kinh nguyệt của chị em phụ nữ dẫn đến khả năng thụ thai thấp hơn chứ không gây ra vô sinh. Cần cẩn trọng không nên dùng thuốc này thường xuyên để tránh các tác dụng phụ ngoài mong muốn.

Cơ chế hoạt động của thuốc ngừa thai là làm gia tăng hormone progestin, ngăn cản trứng rụng và gặp tinh trùng, làm đặc dịch nhầy cổ tử cung chặn sự di chuyển của tinh trùng khiến sự thụ tinh khó có thể diễn ra. Hiểu đúng là thuốc gây ức chế ở buồng trứng, chỉ có một liều nhỏ ở hoocmon nên chỉ cản quá trình rụng trứng, không ảnh hưởng đến sự phát triển của trứng. Khi ngừng thuốc thì trứng vẫn rụng trở lại bình thường để thụ thai.

Ngoài gây buồn nôn, thuốc tránh thai có khả năng giữ lại một lượng nước trong cơ thể nên sẽ có một vài triệu chứng kèm theo phụ nữ hay gặp là nôn mửa, căng tức ngực. Tùy theo mức độ giữ nước của mỗi người mà hiện tượng đau tức ngực ngày có thể kéo dài hay ngắn. Tuy nhiên, bạn cứ yên tâm sử dụng bởi vì hiện tượng này sẽ mất đi sau một khoảng thời gian ổn định.

Ngoài sinh sản, thuốc tránh thai khẩn cấp có tác hại gì?

Thuốc tránh thai khẩn cấp có tác hại gì ngoài ảnh hưởng chu kỳ kinh nguyệt và sinh sản của phụ nữ không? Thuốc tránh thai không có tác hại mà còn có tạc dụng giảm nguy cơ mắc bệnh buồng trứng ở phái nữ và cũng không hạn chế đối tượng sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Hầu hết phụ nữ đều dùng được, chỉ trừ những người có tiền sử bệnh cao huyết áp, gan, tim, đái tháo đường và những người bệnh lao, phổi, ung thư vú.

Thuốc tránh thai khẩn cấp có ảnh hưởng đến sức khỏe không?

Bên cạnh đó, tác hại của thuốc tránh thai khẩn cấp có thể gây trầm cảm hoặc một vài cảm xúc lạ khác do sử dụng thường xuyên sẽ gây rối loạn nội tiết tố nữ, đồng thời ảnh hưởng một phần nhỏ đến hệ thần kinh. Các mẹ đang cho con bú càng không nên sử dụng thuốc và nên ngưng cho con bú khoảng 3-4 ngày để vắt bỏ sữa đã nhiễm thuốc.