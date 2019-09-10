Ứ dịch vòi trứng là gì? Vòi trứng là ống dẫn noãn từ buồng trứng tới tử cung, có một đầu hở mở vào ổ bụng để đón noãn còn đầu kia thông với buồng tử cung. Noãn sẽ kết hợp với tinh trùng tạo thành trứng đã thụ tinh, rồi di chuyển vào buồng tử cung làm tổ. Ứ dịch vòi trứng là tình trạng viêm nhiễm xảy ra ở ống dẫn trứng, cản trở sự di chuyển của trứng vào tử cung. Tình trạng này là do một số nguyên nhân ứ dịch vòi trứng như viêm nhiễm âm đạo, nhiễm trùng cổ tử cung hoặc do lạc nội mạc tử cung, lây lan sang buồng trứng, một phần do tiền sử nạo hút thai, vệ sinh âm đạo không sạch sẽ, quan hệ tình dục không an toàn.

Là phụ nữ đã khổ, mắc phải chứng bệnh ứ dịch vòi trứng càng hoang mang. Để giúp chị em hiểu rõ về căn bệnh quái ác này cũng như cách điều trị để cứu vãn tình hình, chúng tôi chia sẻ một vài kiến thức cho chị em cùng tham khảo nhé!

Biểu hiện của ứ dịch vòi trứng khó nhận biết trong thời gian đầu, chỉ thỉnh thoảng có cảm giác khó chịu ở phần bụng dưới. Bệnh này khi có biểu hiện rõ rệt thì đã bước sang giai đoạn nặng và cần điều trị kịp thời. Chị em phụ nữ có thể theo dõi tình trạng cơ thể qua một số biểu hiện sau:

- Đau lưng

- Ra khí hư nhiều, tăng tiết dịch âm đạo (vàng đục, loãng, mùi hôi...)

- Kinh nguyệt không đều

- Có hiện tượng sốt, buồn nôn hoặc nôn nhiều

- Tiểu gắt, tiểu buốt

- Giao hợp đau

Ứ dịch vòi trứng có nguy hiểm không?

Ứ dịch vòi trứng có nguy hiểm không?

Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề ứ dịch vòi trứng có nguy hiểm không? Chia buồn cùng chị em phụ nữ câu trả lời là có nhé! Căn bệnh này không đến mức đe dọa trực tiếp đến tính mạng nhưng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở phái nữ. Khi mặc phải bệnh này thì ống dẫn trứng của chị em phụ nữ sẽ bị thu hẹp, gây sẹo làm co rút ống dẫn trứng gây ra tình trạng mang thai ngoài tử cung, thậm chí là tắc nghẽn ống dẫn trứng tăng nguy cơ vô sinh lên đến 15%, 50%. Tuy nhiên, nếu được chữa trị kịp thời và điều trị đúng cách thì khả năng hồi phục khá cao, vẫn có thể thụ thai bình thường.

Mổ nội soi ứ dịch vòi trứng có đau không?

Vấn đề lo lắng của chị em phụ nữ khi quyết định mổ nội soi để hút dịch thông tắc là tỉ tệ có thai sau mổ có cao không? Có bị tắc lại hay không? Thực tế, phương pháp nội soi không thể điều trị triệt để, có thể tái phát lại do viêm nhiễm tử cung và các bệnh lý khác ở phụ khoa ảnh hưởng…Tùy vào tình trạng chẩn đoán của từng người và từng cơ địa cũng như mức độ nặng nhẹ của bệnh mà bác sĩ mới cho mổ nội soi. Mổ không đau nhưng một vài trường hợp sau mổ vẫn bị dính hoặc tắc trở lại. Sau mổ nên theo dõi sức khỏe, ăn uống điều độ và sinh hoạt, điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Một vài trường hợp vẫn có thể sinh sản tự nhiên, một số cần thụ tinh trong ống nghiệm mới mang thai được.

Chữa ứ dịch vòi trứng bằng hoa chuối

Chữa ứ dịch vòi trứng bằng hoa chuối

Nhiều cặp vợ chồng chọn chữa ứ dịch vòi trứng bằng thuốc nam bằng hoa chuối rất hiệu quả. Bạn biết không, hoa chuối là một bài thuốc quý được sử dụng từ rất xa xưa, là một trong những bài thuốc dân gian chữa vòi trứng hiệu quả được nhiều người tin dùng. Trong hoa chuối chứa nhiều vitamin C, E, A và có hàm lượng chất xơ, protein, khoáng chất cùng với lượng axit béo không bão hòa rất cao.

Bởi rối loạn kinh nguyệt là một trong những nguyên nhân gây ứ dịch vòi trứng, hoa chuối có chức năng điều hòa kinh nguyệt, điều chỉnh hormone cho cơ thể. Đồng thời hiệu quả cao trong chống viêm bàng quang, viêm nhiễm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt giúp cản trở vi khuẩn xâm nhập vào vòi trứng gây viêm và làm tắc nghẽn vòi trứng là nguyên nhân gây cản trở tinh trùng theo đường vòi trứng vào thụ thai. Người ta thường dùng hoa chuối đưa vào thực đơn ăn uống hằng ngày hoặc kết hợp cùng sữa chua để ăn.

Chữa ứ dịch vòi trứng bằng thuốc nam

Chữa ứ dịch vòi trứng bằng thuốc nam

Nhiều người thích lựa chọn phương pháp đông y vì vừa tiết kiệm được chi phí so với tây y lại không gây tác dụng phụ. Với phương pháp này thì bệnh nhân cần sự kiên trì trong một thời gian dài điều trị và tùy vào cơ địa từng người mà có người nhanh chóng khỏi, có người không phù hợp nên không thể phát huy tác dụng. Theo đông y, ứ dịch vòi trứng được chia làm nhiều dạng mà có bài thuốc điều trị phù hợp. Có thể chia làm 2 bài thuốc sau:

Ứ dịch vòi trứng do khí hư, huyết ứ

Triệu chứng: ra nhiều mồ hôi, sắc mặt nhạt, không tươi, mạch phù vô lực, lưỡi nhạt,..

Bài thuốc chữa tắc vòi trứng bằng Đông y: Đẳng sâm, hoàng kỳ, thăng ma, sài hồ, bạch truật, trần bì, đào nhân, hồng hoa…

Tác dụng: Giúp chống viêm, lưu thông khí huyết, bổ huyết, đẩy huyết ứ ra ngoài giúp thông vòi trứng và tăng cường sức khỏe cho tử cung, qua đó sẽ hỗ trợ điều trị bệnh viêm tắc vòi trứng hiệu quả.

Ứ dịch vòi trứng do hư hàn huyết ứ

Triệu chứng: Tắc vòi trứng, mạch xích huyền, sợ lạnh…

Bài thuốc chữa tắc vòi trứng bằng Đông y: Ngải cứu, qui đầu, ngô thù, xuyên khung, hoàng kỳ, sinh địa, quan quế, nhũ hương…

Tác dụng: Lưu thông khí huyết, kháng viêm, kháng khuẩn, làm vòi trứng trở nên mềm mại, đàn hồi tốt hơn tạo điều kiện thuận lợi cho noãn và trứng di chuyển dễ dàng.

Dù điều trị bệnh này bằng phương pháp nào đi nữa thì bệnh nhân cũng cần tím đến các địa chỉ uy tín và làm theo hướng dẫn của bác sĩ và có chế độ ăn uống khoa học, bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như uống nhiều nước lọc để tốt cho đường tiết niệu, cơ quan sinh dục để giảm thiểu rủi ro viêm nhiễm vòi trứng.

Nên ăn tỏi để loại bỏ độc tố, kháng viêm, ăn khoai lang để làm tiêu các chất nhầy gây tắc trong vòi trứng, giúp cân bằng hormone nữ, giúp cho ống dẫn trứng hoạt động tốt và ổn định. Nhờ tính nóng, một ít ớt, gừng, quế trong thực đơn ăn uống cũng giúp tăng cường lưu thông máu trong cơ thể, giúp phá vỡ tắc nghẽn, hỗ trợ cho vòi trứng lưu thông tốt hơn. Bên cạnh đó, lá mâm xôi cũng hỗ trợ trong việc điều trị bệnh bằng cách thông nhiệt, giải độc, tiêu viêm, thông tắc vòi trứng rất tốt.

Chữa ứ dịch vòi trứng bằng lá mâm xôi

Ngoài ra, để sử dụng thuốc phát huy hiệu quả, người bệnh cũng không nên dùng các chất kích thích có cồn như rượu bia, cà phê cả trong suốt quá trình điều trị và cả sau khi khỏi bệnh. Tập thể dục thường xuyên giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể và thường xuyên khám bệnh để theo dõi tình trạng bệnh.

Phụ nữ cần quan hệ tình dục lành mạnh, tranh quan hệ bừa bãi và thực hiện các phương pháp tránh thai an toàn để tránh có thai ngoài ý muốn dẫn đến tình trạng nạo phá thai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản sau này. Hi vọng bài viết này sẽ giúp chị em giảm thiểu phần nào nỗi lo về bệnh ứ dịch vòi trứng và biết cách phòng ngừa cũng như hướng điều trị đúng đắn, nhanh chóng trước khi bệnh chuyển nặng.