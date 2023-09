Là phụ nữ đã khổ, mắc phải chứng bệnh ứ dịch vòi trứng càng hoang mang. Để giúp chị em hiểu rõ về căn bệnh quái ác này cũng như cách điều trị để cứu vãn tình hình, chúng tôi chia sẻ một vài kiến thức cho chị em cùng tham khảo nhé!

Ứ dịch vòi trứng là gì?

Ứ dịch vòi trứng là gì?

Ứ dịch vòi trứng là gì? Vòi trứng là ống dẫn noãn từ buồng trứng tới tử cung, có một đầu hở mở vào ổ bụng để đón noãn còn đầu kia thông với buồng tử cung. Noãn sẽ kết hợp với tinh trùng tạo thành trứng đã thụ tinh, rồi di chuyển vào buồng tử cung làm tổ. Ứ dịch vòi trứng là tình trạng viêm nhiễm xảy ra ở ống dẫn trứng, cản trở sự di chuyển của trứng vào tử cung. Tình trạng này là do một số nguyên nhân ứ dịch vòi trứng như viêm nhiễm âm đạo, nhiễm trùng cổ tử cung hoặc do lạc nội mạc tử cung, lây lan sang buồng trứng, một phần do tiền sử nạo hút thai, vệ sinh âm đạo không sạch sẽ, quan hệ tình dục không an toàn.