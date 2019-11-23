Tác hại không ngờ khi sử dụng dầu dừa sai cách, chớ chủ quan kẻo rước họa vào thân

Sống khỏe 23/11/2019 05:18

Dầu dừa được các chị em truyền tai nhau bởi giá thành rẻ và nhiều công dụng tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn có biết những hiểm họa không ngờ khi sử dụng dầu dừa sai cách không?

Dầu dừa có rất nhiều lợi ích nhưng nếu lạm dụng có thể phản tác dụng. Dưới đây là những tác hại không ngờ khi sử dụng dầu dừa sai cách.

1. Có hại cho tim

90% thành phần của dầu dừa là chất béo bão hòa. Nếu hấp thụ quá nhiều, lượng cholesterol có hại trong cơ thể sẽ tăng. Do đó, lạm dụng dầu dừa có thể gây hại cho tim.

su dung dau dua sai cach 1
Sử dụng dầu dừa sai cách có thế gây hại cho tim - Ảnh minh họa: Internet

2. Tiêu chảy

Dầu dừa có chứa thành phần kháng khuẩn. Khi sử dụng dầu dừa quá nhiều, lượng vi khuẩn có hại lẫn có lợi đều bị tiêu diệt. Điều này làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, khiến bạn bị đau bụng và tiêu chảy.

su dung dau dua sai cach 2
Lạm dụng dầu dừa có thể gây tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

3. Gây dị ứng ở một số người

Dầu dừa là nguyên nhân gây dị ứng đối với những người dễ gặp dị ứng hạt cây. Dị ứng dầu dừa có thể gây mẩn ngứa, buồn nôn, nôn mửa hoặc thậm chí là sốc phản vệ. Do đó, hãy thận trọng khi dùng nguyên liệu này.

4. Làm khô da và nổi mụn

Việc da hấp thụ nhiều dầu dừa mang lại nhiều tác hại. Da tiết ra bã nhờn để có thể giữ ẩm. Do đó, khi thoa thêm dầu dừa, lượng dầu thừa này sẽ cản trở việc tiết bã nhờn. Đặc biệt, nếu da bạn không hợp với dầu dừa, bạn có thể gặp tình trạng tồi tệ hơn.

Dầu dừa sẽ gây ra mụn nếu bạn có làn da dầu. Dù có chứa thành phần kháng khuẩn nhưng dầu dừa chỉ có tác dụng khi dùng với da khô hoặc da thường.

su dung dau dua sai cach 3
Dầu dừa có thể gây nổi mụn - Ảnh minh họa: Internet

5. Nhiễm nấm

Sử dụng dầu dừa làm chất bôi trơn khi quan hệ tình dục có thể làm mất cân bằng độ PH trong âm đạo, gây ra các vấn đề như nhiễm nấm. Thêm vào đó, nó cũng làm tăng nguy cơ rách bao cao su.

Không thể phủ nhận những lợi ích to lớn của dầu dừa trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, có không ít hiểm họa từ dầu dừa nếu bạn dùng sai cách. Vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng.

Cảnh báo 5 thói quen xấu nhiều người mắc có khả năng gây nhồi máu cơ tim, đặc biệt giới trẻ

Cảnh báo 5 thói quen xấu nhiều người mắc có khả năng gây nhồi máu cơ tim, đặc biệt giới trẻ

Nhiều người nghĩ rằng nhồi máu cơ tim là bệnh của người già, nhưng hiện nay có nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim cấp tính xảy ra ở người trẻ và trung niên. Thực tế, căn bệnh này có liên quan rất nhiều đến những thói quen xấu trong cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   dầu dừa sử dụng dầu dừa dầu dừa có công dụng gì

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 10 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?