Tác hại không ngờ khi sử dụng dầu dừa sai cách, chớ chủ quan kẻo rước họa vào thân

Dầu dừa có rất nhiều lợi ích nhưng nếu lạm dụng có thể phản tác dụng. Dưới đây là những tác hại không ngờ khi sử dụng dầu dừa sai cách .

90% thành phần của dầu dừa là chất béo bão hòa. Nếu hấp thụ quá nhiều, lượng cholesterol có hại trong cơ thể sẽ tăng. Do đó, lạm dụng dầu dừa có thể gây hại cho tim.

Dầu dừa có chứa thành phần kháng khuẩn. Khi sử dụng dầu dừa quá nhiều, lượng vi khuẩn có hại lẫn có lợi đều bị tiêu diệt. Điều này làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, khiến bạn bị đau bụng và tiêu chảy.

Lạm dụng dầu dừa có thể gây tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

3. Gây dị ứng ở một số người

Dầu dừa là nguyên nhân gây dị ứng đối với những người dễ gặp dị ứng hạt cây. Dị ứng dầu dừa có thể gây mẩn ngứa, buồn nôn, nôn mửa hoặc thậm chí là sốc phản vệ. Do đó, hãy thận trọng khi dùng nguyên liệu này.

4. Làm khô da và nổi mụn

Việc da hấp thụ nhiều dầu dừa mang lại nhiều tác hại. Da tiết ra bã nhờn để có thể giữ ẩm. Do đó, khi thoa thêm dầu dừa, lượng dầu thừa này sẽ cản trở việc tiết bã nhờn. Đặc biệt, nếu da bạn không hợp với dầu dừa, bạn có thể gặp tình trạng tồi tệ hơn.

Dầu dừa sẽ gây ra mụn nếu bạn có làn da dầu. Dù có chứa thành phần kháng khuẩn nhưng dầu dừa chỉ có tác dụng khi dùng với da khô hoặc da thường.

Dầu dừa có thể gây nổi mụn - Ảnh minh họa: Internet

5. Nhiễm nấm

Sử dụng dầu dừa làm chất bôi trơn khi quan hệ tình dục có thể làm mất cân bằng độ PH trong âm đạo, gây ra các vấn đề như nhiễm nấm. Thêm vào đó, nó cũng làm tăng nguy cơ rách bao cao su.

Không thể phủ nhận những lợi ích to lớn của dầu dừa trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, có không ít hiểm họa từ dầu dừa nếu bạn dùng sai cách. Vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng.