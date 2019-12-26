Những tác hại của khoai lang không phải ai cũng biết

Khoai lang là món ăn rất quen thuộc với nhiều người Việt. Ngoài những lợi ích mang lại, nếu ăn sai cách – các tác hại của khoai lang sẽ có những nguy hiểm cho sức khỏe con người. Hãy cùng tìm hiểu ngay qua bài viết này!

Tác hại của khoai lang - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của khoai lang

Khoai lang chứa một loại protein độc đáo có tên là antioxidant có tác dụng chống oxy hóa rất hiệu quả.

Antioxidant - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong khoai lang còn bao gồm rất nhiều vitamin A, vitamin C, vitamin B, mangan, kali, sắt và chất xơ rất tốt cho cơ thể. Các hoạt chất này có tác dụng chống lại các bệnh xơ vữa động mạch, bệnh đái tháo đường, ung thư ruột và bệnh tim.

Các chất chống viêm có trong khoai lang sẽ giúp ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm như viêm khớp, viêm đa khớp dạng thấp hay bệnh hen suyễn.

Vị ngọt tự nhiên có trong khoai lang tốt cho người bị bệnh đái tháo đường. Theo những nghiên cứu khoa học, nó giúp ổn định nồng độ đường trong máu và làm giảm sức kháng insulin.

Ăn khoai lang nhiều có tốt không?

Ăn khoai lang vừa đủ sẽ rất tốt cho cơ thể. Nếu bạn ăn nhiều và sai cách sẽ làm phản tác dụng của khoai lang.