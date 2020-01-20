Ăn cay có tốt không? Những lợi ích và tác hại khi ăn cay 

Có rất nhiều món ăn trong đời sống hàng ngày không thể thiếu gia vị cay và nó cũng là sự lựa chọn khoái khẩu của rất nhiều người. Vậy thực sự ăn cay có tốt không, lợi ích và tác hại của ăn cay là gì? Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời trong nội dung bài viết dưới đây.

Ăn cay có tốt không? - Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích khi ăn cay

Để giải đáp thắc mắc ăn cay có tốt không chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những lợi ích cũng như tác hại của việc ăn cay. Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết là ớt có vị cay và nó rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên ăn ớt có tốt không? Câu trả lời là nếu ăn với một lượng vừa phải thì nó mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe: