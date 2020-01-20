Ăn cay có tốt không? Những lợi ích và tác hại khi ăn cay 

Nhiều người có thói quen ăn cay trong các bữa ăn hàng ngày, thường xuyên. Vậy ăn cay có tốt không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này.
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Có rất nhiều món ăn trong đời sống hàng ngày không thể thiếu gia vị cay và nó cũng là sự lựa chọn khoái khẩu của rất nhiều người. Vậy thực sự ăn cay có tốt không, lợi ích và tác hại của ăn cay là gì? Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời trong nội dung bài viết dưới đây.
Những lợi ích khi ăn cay
Để giải đáp thắc mắc ăn cay có tốt không chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những lợi ích cũng như tác hại của việc ăn cay. Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết là ớt có vị cay và nó rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên ăn ớt có tốt không? Câu trả lời là nếu ăn với một lượng vừa phải thì nó mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe:
- Giúp giảm đau: Chất capsaicin bên trong quả ớt cay có khả năng làm giảm đau trong cơ thể. Người ta thường sử dụng chất này để giảm đau khi điều trị đau nhức xương khớp, đau miệng, các bệnh ngoài da.
- Ngăn ngừa tai biến tim mạch: Thành phần của ớt cay có chứa các hoạt chất giúp máu lưu thông tốt hơn, ngăn ngừa các biến chứng tim mạch. Bên cạnh đó, ớt còn giúp hạ huyết áp và giảm lượng cholesterol trong cơ thể.
- Kháng viêm, chống suy nhược: Thành phần cay của ớt có tác dụng kháng viêm rất tốt, đặc biệt là viêm xương khớp. Ngoài ra, nó còn chống suy nhược, làm giảm các triệu chứng mệt mỏi của cơ thể rất tốt.
- Cải thiện hệ tiêu hóa: Việc ăn cay ở mức độ vừa phải sẽ giúp tăng tiết dịch vị, cải thiện khả năng tiêu hóa, giúp cho bạn cảm ăn ngon miệng hơn, hạn chế tình trạng bị đầy hơi.
- Giảm cân: Chất capsaicin trong thành phần của ớt cay và tiêu có khả năng sinh nhiệt rất lớn, giúp đốt cháy nhiều năng lượng hơn, làm tăng quá trình trao đổi chất trong cơ thể và giảm cân hiệu quả. Như vậy, bạn đã có thể biết được đáp án cho câu hỏi ăn cay có mập không rồi chứ, hoàn toàn không. Ngược lại nếu ăn cay một cách hợp lý nó còn mang đến cho bạn một thân hình thon gọn, cân đối.
- Hạn chế các bệnh vặt vãnh: Những người bị các bệnh về đường hô hấp, cảm lạnh, cảm cúm thì việc ăn cay giúp giảm các triệu chứng của bệnh, còn với những người khỏe mạnh khi sử dụng ớt và tiêu cay có thể phòng ngừa được các bệnh trên.
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Tác hại của việc ăn cay
- Đau dạ dày: Bạn có biết rằng các thành phần cay trong ớt, tiêu là “kẻ thù số 1” của những người bị bệnh dạ dày. Người bệnh sẽ có những dấu hiệu cụ thể như: ăn cay đau bụng, nôn ói, ợ chua, đau, nóng rát dạ dày hoặc có thể gây trào ngược dạ dày lên thực quản. Ngoài ra khi ăn cay có thể làm xuất hiện những cơn đau của viêm loét dạ dày, tá tràng của những người bệnh đã bị trước đó.
- Mất ngủ: Khi ăn ,nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên khiến cho bạn cảm giác khó chịu, nó ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của bạn. Chính vì vậy, không nên sử dụng các món ăn cay vào buổi tối.
- Mất vị giác: Những người thường xuyên ăn cay thì lưỡi sẽ mất đi khả năng phân biệt vị giác và không còn cảm giác ngon miệng khi ăn.
- Nóng trong người: Ăn cay nhiều sẽ gây hiện tượng phỏng miệng, nhiệt miệng nóng rát dạ dày và nóng rát hậu môn khi đi đại tiện… Ngoài ra, khi bột ớt hoặc ớt tươi bị mốc sẽ tạo ra chất aflatoxin có khả năng gây ngộ độc và ung thư.
- Nổi mụn: Nếu bạn đang thắc mắc liệu ăn cay có nổi mụn không thì câu trả lời là có, bởi tính hút ẩm của thức ăn cay sẽ gây kích ứng da, làm cho da trở nên thô ráp, nóng da và rất dễ nổi mụn.
Qua những nội dung trên bạn đã hiểu được việc ăn cay nhiều có tốt không.Nếu bạn ăn cay ở mức độ vừa phải thì nó mang lại lợi ích tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều sẽ có những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Một số lưu ý khi ăn cay
- Không ăn quá nhiều các đồ ăn cay như ớt, tiêu có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người ăn.
- Những người có cơ thể ốm yếu, sức đề kháng kém hay những người mắc các bệnh về đại tràng, dạ dày, sỏi mật không nên ăn cay vì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, làm tăng dấu hiệu của bệnh.
- Phụ nữ khi mang thai ăn cay nhiều sẽ dễ gây bệnh dị ứng cho con trẻ sau này, con sinh ra dễ bị nóng nhiệt trong người.
- Đối với phụ nữ đang cho con bú nếu ăn cay nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến sữa mẹ, con có thể nóng trong người hay quấy khóc, khó ngủ.
- Không ăn cay vào buổi tối để tránh làm mất ngủ.
- Những người mập thì có thể ăn cay với một lượng vừa đủ vừa dễ giảm cân, lại tốt cho sức khỏe.
Trên đây là những nội dung giải đáp thắc mắc ăn cay có tốt không. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để bạn đọc biết cách sử dụng các món ăn cay một cách hợp lý và khoa học.