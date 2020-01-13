Triệu chứng ho là do phổi bị nóng. Cơ thể sẽ càng trở nên nóng hơn khi ăn phải những thức ăn như ngọt, mặn hoặc béo và đó là nguyên nhân khiến bạn ho nặng hơn. Bạn nên tránh dùng những thực phẩm như cá muối, thịt xông khói, những thực phẩm có lượng muối cao khác.

Hầu hết nhiều người trong chúng ta khi bị ho thường không chú ý nhiều đến chế độ dinh dưỡng , đặc biệt là bị ho nên kiêng ăn gì ? vì thế càng khiến cho tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn. Để khắc phục tình trạng ho, tránh bệnh nặng hơn, người bệnh nên chú ý tránh ăn những thực phẩm dưới đây.

Khi bị ho nên kiêng ăn uống gì? một trong những thực phẩm cần tránh chính là những món ăn cay nóng, bởi chúng có thể khiến cho người bệnh ho kéo dài, khó chữa hơn. Cụ thể, những loại gia vị như ớt, gừng, sả, tiêu, mù tạt,…sẽ khiến cho vùng niêm mạc ở cổ họng nhanh chóng bị sưng viêm. Nếu đang bị ho mà vẫn sử dụng thường xuyên sẽ dễ khiến cổ họng đau đớn, tăng khả năng ho.

Thức ăn lạnh sẽ làm cho cổ họng bị tổn thương, khiến triệu chứng ho càng trở nên nặng nề. Ngoài ra, khi uống nước lạnh, cơ thể sẽ có nguy cơ bị nhiễm lạnh, làm tổn thương phổi, trong khi các bệnh liên quan đến phổi là một trong các nguyên nhân chính gây ra ho. Vì thế, khi ăn những thức ăn lạnh sẽ dễ gây tắc khí ở phổi, làm cho các triệu chứng bệnh càng nặng thêm.

Thực phẩm cay nóng nên kiêng khi bị ho - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hải sản

Khi bị ho có nên kiêng ăn hải sản, tôm cua, đây là những thực phẩm được khuyến cáo không nên sử dụng bởi sẽ làm cho hệ hô hấp dễ bị kích thích do ảnh hưởng bởi vỏ của những loại hải sản này. Vậy bị ho có phải kiêng cá không? dù cá là thực phẩm rất giàu thành phần Protein nhưng sẽ khiến nhiều người có thể dị ứng, và đây cũng là một trong các nguyên nhân gây ra ho. Nhiều người thường thắc mắc liệu bị ho có nên ăn đồ tanh? Câu trả lời là không, bởi những thực phẩm này sẽ dễ gây dị ứng và làm các cơn ho nặng hơn.

Khi bị ho nên kiêng ăn hải sản, tôm cua - Ảnh minh họa: Internet

Những loại rau củ có chứa chất nhầy

Bị ho nên kiêng ăn gì? những loại rau củ có chứa nhiều chất nhầy như: rau đay, mồng tơi, củ từ, khoai sọ,…sản xuất ra các chất cellulite sẽ khiến cho cơ thể người bệnh sinh nhiệt, làm nhanh chóng sản sinh ra nhiều chất dịch đờm, làm tăng cơn ho ở người bệnh và khó chịu cho bệnh nhân.

Không uống nước mía và dừa

Nước dừa hay cơm dừa và tất cả các món liên quan đến dừa tuy rất mát cho cơ thể nhưng lại đặc biệt không tốt cho những người đang bị ho và suyễn. Bởi trong dừa có tính lạnh, ăn nhiều sẽ làm trở ngại nội tạng. Tương tự dừa, thành phần trong mía cũng không tốt cho người đang bị ho, vì thế nên hạn chế ăn hoặc uống nước mía khi bị ho.

Các thực phẩm chiên nướng

Khi bị ho, chức năng tiêu hóa trong cơ thể sẽ tương đối yếu. Nếu ăn nhiều đồ chiên rán lúc này có thể sẽ làm tăng thêm gánh nặng ở dạ dày, làm cho tiêu hóa bị kém đi. Từ đó dịch đờm cũng sẽ tăng thêm nhiều hơn, bệnh ho cũng càng lâu khỏi.

Sữa

Theo nghiên cứu, trong sữa có chứa nhiều protein, sản sinh các chất dư nhầy thừa trong đường ruột. Do vậy, sau khi uống sữa, thực phẩm này có thể gây kích thích sinh ra nhiều chất nhầy ở bên trong đường hô hấp, trong đó có phổi, cổ họng. Nếu như bị ho, bạn cần tạm thời kiêng uống sữa để có thể nhanh chóng hồi phục.

Caffeine

Những thức uống có chứa caffeine cũng là một trong những thứ cần nằm trong danh sách khi bị ho nên kiêng mà bạn cần tránh. Không nên dùng thức uống như cà phê, trà vì caffeine được xem là một chất lợi tiểu nhẹ, kích thích đi ngoài nhiều, khiến cơ thể mất nước, từ đó dẫn đến cổ họng khô, gây khó chịu khi nuốt, khiến người bệnh bị ho khan và khàn giọng.

Thức ăn nhanh

Theo một công bố trên tập san dinh dưỡng của Anh Quốc (British Journal of Nutrition), thức ăn dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong tăng cường hệ thống miễn dịch. Vì vậy, khi bị ho hoặc các bệnh khác, nên tránh thực phẩm được chế biến sẵn và các thức ăn chứa ít vitamin, khoáng chất, chất xơ như: bánh mì trắng, bánh nướng, mì trắng, khoai tây chiên, thức ăn đóng gói, các món tráng miệng có chứa nhiều đường.

Tránh thực phẩm được chế biến sẵn và các thức ăn chứa ít vitamin - Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn quýt

Khi bị ho nên kiêng hoa quả gì? câu trả lời chính là quýt. Dù vỏ quýt có tác dụng rất tốt trong việc chữa ho, đờm nhưng phần thịt của loại quả này lại có tác dụng ngược. Trong thịt quýt có chứa thành phần Cellulite khiến cho cơ thể sinh nhiệt, sản sinh nhiều dịch đờm, từ đó làm cho cơn ho kéo dài, lâu khỏi.

Hạn chế đồ uống chứa cồn và gas

Các thức uống chứa cồn, gas như các loại nước ngọt, bia, rượu,...đây là những thức uống cần tránh khi bị ho vì làm khô cổ, khô họng, làm cho chứng viêm họng trầm trọng hơn, gây ra các cơn ho nhiều hơn.

Những thực phẩm tốt cho người đang bị ho

Để có thể khắc phục các cơn ho kéo dài và nhanh chóng dứt điểm, chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Dưới đây là những thực phẩm mà người đang bị ho nên bổ sung vào trong chế độ ăn hàng ngày.

Súp và thức ăn loãng

Khi bị ho, cổ họng thường bị đau rát. Vì thế, cần chế biến những thực phẩm dễ nuốt và mềm như những món súp, cháo, nước luộc rau củ,…để tránh làm tổn thương cho vùng cổ họng.

Thực phẩm dễ nuốt và mềm sẽ tránh làm tổn thương cho vùng cổ họng - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung nhiều các loại rau xanh

Những loại rau củ có màu xanh, đỏ như súp lơ, khoai lang,...hay những thực phẩm giàu kẽm như ngao, củ cải trắng, sò. Chúng không những giúp hỗ trợ giảm các cơn ho mà còn giúp tăng cường sức đề kháng, bồi bổ sức khỏe cơ thể.

Ăn tỏi, hành tây, tía tô

Tỏi, hành tây, tía tô là những thực phẩm có chứa chất kháng viêm và kháng khuẩn cao. Chỉ cần người bệnh dùng thường xuyên sẽ giúp tiêu diệt các loại vi rút, vi khuẩn gây ra bệnh. Có thể bổ sung chúng vào trong bữa ăn hàng ngày với các món cháo, súp để hỗ trợ cải thiện chứng ho tốt nhất.

Mật ong

Trong mật ong có tính kháng viêm và kháng khuẩn cao, thêm vào đó các hợp chất có chứa trong mật ong cũng giúp xoa dịu các cơn ho kéo dài. Chỉ cần ăn một thìa nhỏ mật ong vào mỗi sáng hoặc uống mật ong - chanh đào sẽ giúp đẩy lùi cơn ho nhanh chóng.

Uống mật ong - chanh đào sẽ giúp đẩy lùi cơn ho - Ảnh minh họa: Internet

Bạc hà

Khi bị ho thường xuyên, niêm mạc trong vòm họng sẽ nhanh chóng bị tổn thương. Đồng thời, trong cổ họng xuất hiện nhiều đờm, gây ra nghẹn họng. Với các trường hợp này, người bệnh nên sử dụng lá bạc hà để hỗ trợ tan đờm, thông họng hiệu quả.

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Dấm táo

Với lượng axit tự nhiên cao, giấm táo có công dụng tiêu diệt những vi khuẩn gây bệnh trong vòm họng, kích thích tăng miễn dịch, phòng bội nhiễm. Thêm vào đó, thành phần chất insulin prebiotic chứa trong giấm táo cũng kích thích sản sinh những tế bào bạch cầu có lợi. Do vậy, sử dụng giấm táo sẽ làm giảm nhanh cơn ho, tăng đề kháng cho người bệnh.

Trên đây là những thông tin khi bị ho nên kiêng ăn gì mà người đang mắc bệnh cần lưu ý. Ngoài ra, nên kết hợp uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ để điều trị dứt điểm các cơn ho.