3 tác dụng ít người biết của loại hạt giá rẻ bán đầy ngoài chợ mà ai cũng thích ăn

Không chỉ có thể chế biến thành các món ăn ngon, các loại hạt ngũ cốc còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, giúp chúng ta duy trì sức khỏe tốt. Đặc biệt, hạt đỗ đen (đậu đen) được rất nhiều người yêu thích vì những tác dụng thần kỳ này:

Đối với những trường hợp bị chướng hơi, đầy bụng khó tiêu thì nên ăn hoặc uống mỗi ngày 1 cốc nước đỗ đen (liên tục trong 1 tuần) sẽ giúp cải thiện được tình trạng táo bón, khó tiêu.

Trong hạt đỗ đen có thành phần anthocyanins và chất xơ hỗ trợ tiêu hóa rất tốt, giúp chữa bệnh táo bón, thúc đẩy quá trình tiêu hóa ở ruột tốt hơn.

2. Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Hạt đỗ đen còn rất tốt cho tim vì có chứa vitamin B phức hợp và chất kháng viêm, giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch.



Hạt đỗ đen có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh tim bẩm sinh nên ăn hoặc uống đỗ đen hàng ngày. Nếu ngán, bạn có thể chế biến thành các món khác nhau: chè, cháo, xôi, hầm cùng gà ác...

3. Điều trị huyết áp cao

Hạt đỗ đen có chất oxy hóa, chất kháng viêm không chỉ hỗ trợ điều trị bệnh về tim mạch mà còn giúp điều trị huyết áp cao. Do đó, những người mắc chứng bệnh này nên bổ sung đỗ đen vào thực đơn thường xuyên.

Ăn đỗ đen hàng ngày điều trị huyết áp cao - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp không ăn được hạt đỗ đen

- Người mắc bệnh đường ruột: Hạt đỗ đen giúp tiêu hóa tốt, vì vậy người mắc bệnh đường ruột ăn loại hạt này sẽ khiến bệnh tình trở nên nặng hơn.

- Người già, trẻ em: Hai đối tượng này thường có thể trạng yếu, khi ăn hạt đỗ đen sẽ dễ gặp vấn đề khó tiêu, đầy bụng (vì chất protein trong loại hạt này khó hấp thụ).

- Người đang trong quá trình dùng thuốc: Trường hợp này cũng không nên ăn đỗ đen, vì sẽ làm cản trở quá trình điều trị bệnh.

Có thể nói hạt đỗ đen có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe con người. Do đó, trong nhà bạn nên dự trữ sẵn một ít để dùng.