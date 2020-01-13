Cách trị buồn nôn sau khi ăn đơn giản tại nhà cho mọi người 

Hiện nay, buồn nôn sau khi ăn là tình trạng rất nhiều người gặp phải, khiến cơ thể có cảm giác mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, thậm chí cứ ăn vào là nôn. Tuy nhiên, rất ít người chú ý đến vấn đề này, vì vậy dẫn đến hàng loạt các biến chứng phức tạp, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Bạn nên thận trọng với việc ăn uống để tránh xảy ra tình trạng buồn nôn. Bởi buồn nôn có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nguy hiểm như viêm dạ dày và loét tá tràng, viêm tụy, rối loạn hệ thống tiền đình, đau ruột thừa… Ngoài ra, buồn nôn còn do nhiều nguyên nhân khác gây ra. Vì thế, bạn cần tìm hiểu rõ nguyên nhân hình thành để có cách trị buồn nôn sau khi ăn hiệu quả.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng buồn nôn sau khi ăn, cụ thể:

Khi bị viêm loét dạ dày, lúc bạn nạp thức ăn vào sẽ cảm thấy bụng chướng, khiến bệnh nhân ăn vào là buồn nôn, ợ hơi, ợ chua và có cảm giác nóng rát như lửa đốt ở vùng bụng dưới. Lúc này, người bệnh cần phải thực hiện các biện pháp chữa trị theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa nội soi dạ dày, thử nghiệm với các kháng thể chống lại virus Helicobacter pylori (HP), xét nghiệm máu và sinh hóa…

Viêm tụy

Phần lớn những người bị viêm tụy sau khi ăn đều cảm thấy buồn nôn, khó chịu và căng tức ở phần bụng bên phải, khó chịu ở ruột. Lúc này, bệnh nhân sẽ phải tiến hành xét nghiệm máu và sinh hóa, kiểm tra đường huyết, siêu âm bụng để kiểm tra tuyến tụy. Người bệnh cần phải cẩn trọng trong việc ăn uống hàng ngày, chọn các loại thức ăn phù hợp để dễ tiêu hóa, tránh làm ảnh hưởng nặng đến bệnh tình.

Rối loạn hệ thống tiền đình

Khi bị rối loạn tiền đình bệnh nhân thường xuyên bị chóng mặt khi thay đổi tư thế đột ngột, đồng thời thường xuyên bị mất thăng bằng. Khi ăn xong sẽ cảm thấy buồn nôn, khó chịu. Do đó, người bệnh cần phải tiến hành điều trị kịp thời để tránh ảnh hưởng đến cơ quan thính giác, tiền đình.

Đau ruột thừa

Với những người bị đau ruột thừa, bệnh nhân ăn xong không chỉ bị nôn mà còn cảm thấy đau đớn ở phần bụng dưới bên phải. Đồng thời có dấu hiệu bị sốt. Bệnh đau ruột thừa thì không thể chậm trễ, cần phải được tiến hành thăm khám và điều trị sớm để tránh các biến chứng có thể xảy ra. Người bệnh có thể bị cắt bỏ phần ruột thừa bị viêm.

Buồn nôn sau khi ăn có thể là biểu hiện của bệnh đau ruột thừa

Ngoài ra, buồn nôn sau khi ăn còn do một số nguyên nhân khác như: ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng đường ruột, rối loạn tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa….

Khi nào gặp triệu chứng buồn nôn sau khi ăn phải đi viện?

Buồn nôn sau khi ăn sẽ có xu hướng tăng nặng nếu như người bệnh không có biện pháp kiểm soát kịp thời. Vì thế, khi nhận thấy những dấu hiệu nguy hiểm như nôn ói liên tục, ăn xong buồn nôn, nôn ra máu, đau bụng dữ dội, sốt cao, mất ý thức, hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, chán ăn… thì bạn cần đến bệnh viện nhanh chóng để được bác sĩ chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp với tình hình hiện tại.

Chữa buồn nôn sau khi ăn như thế nào?

Khi gặp hiện tượng buồn nôn sau khi ăn, nếu có điều kiện, bạn hãy tiến hành thăm khám sớm. Tùy thuộc vào từng nguyên nhân, các bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh đó, bạn có thể áp dụng một số cách sau đây để cải thiện:

Cách trị buồn nôn sau khi ăn bằng trà quế

Đây là một cách trị buồn nôn sau khi ăn vô cùng hiệu quả, bạn hãy dùng lá húng quế cho vào ly, sau đó chế thêm vào 200ml nước sôi, hãm trong khoảng 5-10 phút rồi uống, các cơn buồn nôn, khó chịu ở bụng sẽ giảm nhanh chóng.

Uống trà húng quế trị buồn nôn sau khi ăn rất tốt

Nếu không thích uống trà húng quế thì bạn có thể uống trà quế, cũng giúp cải thiện hệ tiêu hóa vô cùng tốt, giúp bạn cảm thấy ổn định đường ruột và có cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn.

Cách trị buồn nôn sau khi ăn bằng cách tắm nước ấm

Tắm nước ấm cũng là một cách hay để trị buồn nôn sau khi ăn. Cách này sẽ làm cơ thể ấm lên, lưu thông máu tốt. Tuy nhiên, trước khi tắm, bạn cần phải nắm chặt tay trong khoảng 3 – 5 phút. Tiếp đến, bạn tắm với nước ấm và đi nằm nghỉ. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng kẹo ngậm có vị chua, ngọt sẽ có tác dụng rất hiệu quả trong việc giảm cảm giác buồn nôn cho người bệnh. Đồng thời, uống thêm một chút nước ấm hoặc ăn một quả chuối chín để làm dịu bụng, giảm cảm giác sôi bụng, buồn nôn.

Ngoài ra, người hay bị buồn nôn sau khi ăn thì bạn cần chú ý hơn đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày, tránh căng thẳng, lo lắng quá mức. Đây là cách giúp kiểm soát tình trạng ăn xong buồn nôn tốt nhất. Theo đó, bạn nên ăn các loại thực phẩm sau đây:

Táo

Táo rất giàu chất xơ và có tác dụng đẩy các chất gây buồn nôn ra khỏi cơ thể. Chất xơ trong táo giúp làm chậm quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng có trong đường ruột nên làm giảm cảm giác buồn nôn. Nếu bạn không thích nhai, bạn có thể thay thế bằng nước ép táo. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ăn loại quả này quá nhiều vì đôi khi phản tác dụng.

Ăn táo giúp trị buồn nôn sau khi ăn hiệu quả

Bánh quy

Bánh quy hoặc bánh mì cũng là một trong những loại thực phẩm trị buồn nôn sau khi ăn hiệu quả. Bởi chúng chứa nhiều tinh bột giúp hấp thụ axit trong dạ dày. Hơn nữa, vị nhạt của các loại bánh cũng giúp rất nhiều khi bị buồn nôn.

Khi ăn, bạn nên nhai từ từ, chậm rãi để dạ dày có thể tiêu hóa dễ dàng.

Gừng

Đây là một loại gia vị hiệu quả để làm giảm buồn nôn. Vì thế, bạn có thể uống một tách trà gừng hoặc bia gừng để giảm cảm giác khó chịu.

Các loại hạt

Khi cơ thể thiếu protein khiến tình trạng buồn nôn trở nên tồi tệ hơn. Vì thế, các loại hạt sẽ là sự lựa chọn tốt vì chúng chứa nhiều protein và dễ tiêu hóa, giúp bạn bổ sung năng lượng và giảm cảm giác buồn nôn.

Đồ uống thể thao

Các loại thức uống thể thao đều có chứa chất điện giải natri và kali, giúp các vận động viên lấy lại năng lượng. Do đó, việc uống nước thể thao khi buồn nôn sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng nhanh chóng và bổ sung đủ nước, cơ thể được tiếp thêm năng lượng, khỏe khoắn hơn.

Chuối

Quả chuối có tác dụng đẩy các chất hóa học gây buồn nôn ra khỏi cơ thể. Hơn nữa, chuối cũng bổ sung thêm lượng kali mà cơ thể mất đi sau khi nôn, làm giảm tiêu chảy. Chính vì vậy, các bác sĩ khuyên rằng chuối là một trong những loại thức ăn mà bạn nên ăn đầu tiên sau khi nôn.

Thoa tinh dầu bạc hà giúp trị buồn nôn sau khi ăn nhanh chóng

Bạc hà

Hương thơm tươi mát của bạc hà sẽ giúp cơ thể bạn cảm thấy thoải mái hơn. Do đó, khi cảm thấy buồn nôn bạn có thể thoa một chút tinh dầu bạc hà.

Ngoài những loại thực phẩm này, khi buồn nôn bạn cũng có thể uống một chút nước, uống từng ngụm nhỏ để làm dịu cổ họng. Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp các bạn hiểu rõ về nguyên nhân, triệu chứng và cách trị buồn nôn sau khi ăn, để nhanh chóng làm giảm tình trạng khó chịu trong cơ thể.