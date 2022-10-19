Các tế bào chết lâu ngày nếu không được loại bỏ sẽ bám lại trên da, tích tụ dần khiến da bị thâm sạm và dễ bị tổn thương bởi các yếu tố bên ngoài. Do vậy, thường xuyên tẩy tế bào chết cho da tại nhà là điều rất quan trọng.

Baking soda là một chất rắn, màu trắng, nhưng thông thường chúng ta vẫn thấy chúng tồn tại ở dạng bột mịn không mùi, có vị mặn, là thành phần hòa tan của nhiều loại nước khoáng thiên nhiên.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm giúp tẩy da chết cho da nhưng tận dụng nguyên liệu tự nhiên có lẽ là cách an toàn nhất. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tẩy tế bào chết toàn thân bằng baking soda nhé.

Baking soda hay còn được gọi với tên thông dụng là “thuốc muối” hay “muối nở”, được sử dụng trong ngành y tế, làm đẹp, tẩy trùng,... Hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn về công dụng tẩy tế bào chết tuyệt vời của baking soda nhé!

Những cách tẩy da chết bằng baking soda đơn giản và hiệu quả tại nhà

1. Tẩy tế bào chết toàn thân bằng baking soda

Bạn chỉ nên áp dụng baking soda tẩy da chết từ 1-2 lần/tuần!

Các bước tiến hành thực hiện:

Đầu tiên, bạn trộn baking soda và nước theo tỉ lệ 2: 1.

Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp vừa trộn lên vùng da cần tẩy tế bào chết, tiến hành massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn và thư giãn trong vài phút.

Sau đó rửa sạch da với nước lạnh và lau khô bằng khăn mềm là được. Bạn chỉ nên áp dụng cách tẩy tế bào chết này từ 1 đến 2 lần mỗi tuần thôi nhé.

Lưu ý: Với công thức tẩy da chết bằng baking soda này, chị em có thể sử dụng nước hoa hồng, sữa bơ hoặc sữa hạnh nhân thay vì nước bình thường. Cho thêm 1 giọt tinh dầu để mang lại hiệu quả thư giãn.

2. Tẩy tế bào chết bằng baking soda và cafe

Baking soda và cà phê là sự kết hợp hoàn hảo để tẩy da chết!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trước tiên, trộn 2 thìa baking soda và 1 muỗng cà phê nước ấm trong một chiếc bát.

- Sau đó tiến hành rửa sạch vùng da cần tẩy tế bào chết rồi thoa đều hỗn hợp vừa chuẩn bị lên.

- Để khô trong vài phút và rửa sạch lại bằng nước ấm, sau đó lau khô da bằng khăn mềm.

3. Tẩy tế bào chết bằng baking soda và mật ong

Mật ong giúp chống lại vi khuẩn, se khít lỗ chân lông bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và phục hồi độ ẩm cho da. Trong khi đó, baking soda có tác dụng làm sạch da do các vết bẩn gây nên và thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu ở các vùng da được tẩy da chết.

Mật ong có công dụng sát khuẩn, se khít lỗ chân lông, rất thích hợp cùng baking soda!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn baking soda và mật ong theo tỉ lệ 1: 2 cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất.

- Tiến hành bôi lên vùng da cần tẩy tế bào chết và massage nhẹ nhàng.

- Thư giãn trong 15 phút và sau đó rửa sạch lại với nước.

Ngoài cách này, một số fashionista còn tẩy tế bào chết bằng baking soda với mật ong theo cách sau:

- Trộn 1 muỗng cà phê dầu ô liu nguyên chất, 1/2 muỗng cà phê mật ong tươi và 1 muỗng cà phê baking soda lại với nhau.

- Thoa đều hỗn hợp lên vùng da cần tẩy tế bào chết và massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn.

- Rửa bằng nước ấm sau 10 phút. Áp dụng một lần một tuần.

3. Tẩy tế bào chết bằng baking soda và bột yến mạch

Bột yến mạch và baking soda có kết cấu hạt, giúp loại bỏ các tế bào da chết và thúc đẩy quá trình tái tạo da, làm trắng da rất tốt.

Bột yến mạch có kết cấu hạt, hỗ trợ tẩy da chết hiệu quả!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều 1 muỗng canh soda baking và 2 muỗng canh bột yến mạch. Có thể cho thêm một ít nước nếu hỗn hợp quá đặc.

- Thoa đều lên da và massage nhẹ nhàng.

- Thư giãn trong vòng 2-3 phút trước khi rửa lại bằng nước sạch.

4. Tẩy tế bào chết bằng baking soda và nước cốt chanh

Chanh vốn chứa nhiều vitamin C nên sự kết hợp giữa baking soda và nước cốt chanh sẽ mang lại hiệu quả tẩy tế bào chết tuyệt vời, đồng thời còn giúp làn da của bạn được trắng sáng hơn.

Chanh chứa nhiều vitamin C giúp tẩy da chết và làm sáng da!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều nước cốt chanh tươi với 1/2 chén baking soda.

- Thoa đều lên vùng da cần tẩy da chết và mát xa nhẹ nhàng và để yên trong vài phút và rửa lại với nước sạch.

- Chị em có thể thay nước cốt chanh bằng nước ép cam tươi hoặc bưởi đều được nhé.

5. Tẩy tế bào chết bằng baking soda, sữa chua, nước chanh và trứng

Thoa và massage hỗn hợp baking soda, sữa chua, nước chanh và trứng trong 15-20 phút!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Rửa mặt thật sạch bằng sửa rữa mặt phù hợp, vỗ nhẹ lên da để làm các lỗ chân lông giãn nở.

- Trộn 2 muỗng canh nước cốt chanh tươi, 2 muỗng canh baking soda, 1 quả trứng và 1/4 cốc sữa chua không đường.

- Thoa hỗn hợp lên da và massage trong 15-20 phút.

- Rửa sạch bằng nước ấm, sau đó rửa lại bằng nước lạnh và bôi kem dưỡng ẩm. Thực hiện 2 lần/tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

6. Tẩy tế bào chết bằng baking soda và dâu tây

Phương pháp này giúp loại bỏ lượng bụi bẩn dư thừa, bã nhờn và các tạp chất khác khỏi da. Đồng thời, nó cũng làm sáng da nhờ ngăn ngừa quá trình sản xuất melanin - thủ phạm gây nên hiện tượng nám, tàn nhang, đốm nâu và thâm sạm.

Baking và soda giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và các tạp chất!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nghiền nhuyễn 2 quả dâu tây và trộn đều với 1 muỗng canh baking soda.

- Thoa đều hỗn hợp lên vùng da cần tẩy da chết và xoa bóp nhẹ nhàng trong vòng 2 đến 3 phút.

- Rửa bằng nước lạnh và lau khô da bằng khăn mềm.

Cách bảo quản baking soda

- Sau mỗi lần sử dụng, bạn cần bảo quản, đậy thật kín nắp hộp, sau đó để baking soda ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc nơi ẩm ướt và tiếp xúc nhiều với không khí.

- Nếu bạn mua loại hộp lớn và mỗi lần chỉ sử dụng một ít thì hãy chia nhỏ chúng thành nhiều lọ nhỏ, đậy nắp thật kín để tiện dùng cho các lần sau.

- Ngoài ra mỗi lần sử dụng cần kiểm tra xem phần bột baking soda có còn sử dụng được hay không bằng cách:Lấy một chút bột baking soda cho vào chén, sau đó nhỏ vào vài giọt giấm ăn hoặc nước cốt chanh, nếu thấy hỗn hợp sủi bọt thì baking soda của bạn vẫn còn dùng tốt. Còn nếu không thấy sủi bọt thì baking soda đã bị hỏng, không nên sử dụng tiếp nữa nhé!

Trên đây là tổng hợp những cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng baking soda đơn giản và siêu hiệu quả tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả đã lựa chọn được cho mình một biện pháp tẩy da chết tiện lợi nhất tại nhà cùng baking soda. Các chị em cũng nên lưu ý nên tẩy da chết từ 1-2/tuần để làn da luôn mềm mịn, trắng sáng nhé!