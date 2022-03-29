Tại sao da vẫn khô ngay cả khi bạn đã dưỡng ẩm và đầu tư mỹ phẩm 'khủng'?

Làm đẹp 29/03/2022 11:02

Da khô được đặc trưng bởi tình trạng nứt nẻ, thô ráp, có vảy hoặc ngứa. Hầu hết mọi người sẽ gặp phải tình trạng da khô vào một thời điểm nào đó trong đời, vì đây là một trong những tình trạng da phổ biến nhất.

Nếu cảm thấy da khô, bạn có thể tìm đến loại kem dưỡng ẩm yêu thích của mình . Vấn đề đã được giải quyết, phải không?

Kem dưỡng ẩm thường giúp làm dịu da khô. Nhưng không phải lúc nào chúng cũng hiệu quả. Nếu bạn từng thắc mắc tại sao da vẫn khô và nứt nẻ khi bạn dưỡng ẩm thường xuyên, hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu một số câu trả lời khả thi cho bạn nhé.

Tại sao da của bạn có thể cảm thấy căng hoặc khô ngay cả sau khi dưỡng ẩm

Bạn không chắc chắn tại sao da của bạn vẫn rất khô mặc dù đã được dưỡng ẩm? 13 lý do này có thể giúp bạn bắt đầu thu hẹp các giải thích tiềm năng.

1. Không tẩy tế bào chết

Tại sao da vẫn khô ngay cả khi bạn đã dưỡng ẩm và đầu tư mỹ phẩm 'khủng'? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thời gian, các tế bào da chết có thể tích tụ trên bề mặt da của bạn và có thể khiến da khô và bong tróc. Tẩy tế bào chết có thể giúp loại bỏ những tế bào này và có khả năng cải thiện kết cấu của làn da của bạn.

2. Rửa mặt quá mức

Tại sao da vẫn khô ngay cả khi bạn đã dưỡng ẩm và đầu tư mỹ phẩm 'khủng'? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bề mặt da của bạn có chứa dầu, cùng với các phân tử được gọi là các yếu tố giữ ẩm tự nhiên. Chúng giúp bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Rửa mặt quá nhiều có thể dẫn đến khô da vì nó loại bỏ các phân tử này.

3. Mất nước hoặc suy dinh dưỡng

Lớp bên ngoài của da được tạo thành từ khoảng 15 đến 20 % nước. Khi da bạn bị mất nước, nó sẽ mất đi độ đàn hồi và dễ bị khô. Bạn nên tăng lượng nước của bạn có thể cải thiện một chút độ ẩm và độ đàn hồi của da.

Tại sao da vẫn khô ngay cả khi bạn đã dưỡng ẩm và đầu tư mỹ phẩm 'khủng'? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng có chứa các chất dinh dưỡng phù hợp cũng có thể tạo ra sự khác biệt.

Sự thiếu hụt các vitamin thiết yếu sau đây cũng có thể góp phần gây khô da:

  • vitamin A
  • vitamin D
  • kẽm

4. Sử dụng chất tẩy rửa mạnh

Tại sao da vẫn khô ngay cả khi bạn đã dưỡng ẩm và đầu tư mỹ phẩm 'khủng'? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Sử dụng xà phòng và sản phẩm tẩy rửa mạnh có thể gây kích ứng hoặc làm khô da của bạn. Các thành phần sữa rửa mặt có thể góp phần gây ra làn da khô bao gồm:

  • isopropyl
  • benzyl
  • sunfat
  • nước hoa

Sữa rửa mặt dạng kem thường là một lựa chọn nhẹ nhàng hơn sữa rửa mặt dạng gel hoặc bọt. Nếu da của bạn có xu hướng cảm thấy khô, việc chọn sữa rửa mặt dạng kem có thể tạo ra sự khác biệt.

5. Các thành phần trong kem dưỡng ẩm của bạn đã mất tác dụng

Tại sao da vẫn khô ngay cả khi bạn đã dưỡng ẩm và đầu tư mỹ phẩm 'khủng'? - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Hầu hết các loại kem dưỡng ẩm đều có tác dụng lâu dài. Tuy nhiên, bạn sẽ ít khi kiểm tra ngày hết hạn trên các sản phẩm của mình, kem dưỡng ẩm quá ngày hết hạn có thể không hoạt động hiệu quả.

Giữ sản phẩm của bạn tránh xa các nguồn nhiệt, như cửa sổ đầy nắng, cũng có thể giúp kéo dài tuổi thọ của chúng. Luôn đảm bảo tránh mua các sản phẩm thiếu niêm phong nắp nhé.

6. Da của bạn có thể cần một sản phẩm khác

Các loại kem dưỡng ẩm khác nhau hoạt động tốt nhất cho các loại da khác nhau. Nếu bạn dễ bị khô da, bạn có thể cần một loại kem dưỡng ẩm dày hơn so với những người có làn da dầu.

Kem dưỡng ẩm có chứa ceramides có thể mang lại hiệu quả điều trị da khô cho bạn.

Tại sao da vẫn khô ngay cả khi bạn đã dưỡng ẩm và đầu tư mỹ phẩm 'khủng'? - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Các thành phần khác có thể giúp điều trị da khô bao gồm:

  • chất chống oxy hóa
  • aquaporins
  • glycerin
  • axit hyaluronic
  • bơ và dầu thực vật
  • axit salicylic
  • urê

7. Tác dụng phụ của một số loại thuốc và phương pháp điều trị y tế

Tại sao da vẫn khô ngay cả khi bạn đã dưỡng ẩm và đầu tư mỹ phẩm 'khủng'? - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Một số loại thuốc hoặc phương pháp điều trị y tế có thể gây ra tác dụng phụ gây khô da. Bao gồm các:

  • retinoids
  • benzoyl peroxide
  • thuốc lợi tiểu
  • kiểm soát sinh sản bằng nội tiết tố
  • steroid tại chỗ
  • thuốc giảm cholesterol
  • xạ trị
  • hóa trị liệu

8. Tình trạng da

Một số loại tình trạng da có thể dẫn đến các mảng da khô, bao gồm:

  • viêm da dị ứng (chàm)
  • viêm da tiếp xúc dị ứng
  • viêm da tiếp xúc kích ứng
  • bệnh vẩy nến
  • viêm da tiết bã (gàu)

Một số bệnh truyền nhiễm như ghẻ cùng với nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm cũng có thể dẫn đến khô da.

9. Khí hậu lạnh, khô

Tại sao da vẫn khô ngay cả khi bạn đã dưỡng ẩm và đầu tư mỹ phẩm 'khủng'? - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Không khí lạnh tự nhiên giữ ít độ ẩm hơn không khí ấm và nó có thể hút ẩm khỏi da của bạn và khiến da bị khô. Tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời cũng có thể góp phần làm khô da của bạn.

10. Tắm nước quá nóng, tắm hoặc tiếp xúc với nước khử trùng bằng clo

Tắm nước nóng quá mức có thể làm hỏng lớp ngoài của da và làm mất đi lớp dầu bảo vệ tự nhiên của da. Nếu bạn thường xuyên bơi lội, clo có trong bể bơi cũng có thể góp phần gây khô da. Clo cũng có khả năng loại bỏ dầu tự nhiên trên da của bạn.

11. Điều kiện y tế cơ bản

Một số điều kiện y tế có thể dẫn đến khô da. Một số ví dụ bao gồm:

  • Rối loạn tuyến giáp
  • Bệnh tiểu đường
  • Suy thận
  • Vi rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV)

Những thay đổi nội tiết tố liên quan đến thời kỳ mãn kinh và mang thai cũng có thể dẫn đến khô da.

12. Di truyền và chủng tộc

Một số người thường dễ bị khô da hơn những người khác.

Tại sao da vẫn khô ngay cả khi bạn đã dưỡng ẩm và đầu tư mỹ phẩm 'khủng'? - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Ví dụ, người da đen có xu hướng có nhiều triệu chứng khô da, như đóng vảy, sạm da và khó chịu hơn người da trắng. Người da đen có thể dễ bị mất độ ẩm qua da hơn người da trắng. Người châu Á có thể dễ bị mất độ ẩm qua da nhất, nhưng các chuyên gia cũng đã phát hiện ra những kết quả mâu thuẫn khác nhau.

13. Lão hóa

Theo Viện Quốc gia về Lão hóa (NIA), bạn có nhiều khả năng bị khô da khi có tuổi. Trên thực tế, lớp biểu bì da chết, hoặc da khô bất thường là dấu hiệu chung nhất về rối loạn da ở người lớn tuổi.

Điều này xảy ra một phần là do sự giảm tiết mồ hôi và các tuyến dầu diễn ra tự nhiên trong quá trình lão hóa.

Tại sao da vẫn khô ngay cả khi bạn đã dưỡng ẩm và đầu tư mỹ phẩm 'khủng'? - Ảnh 10
Ảnh minh họa

Người lớn tuổi cũng có xu hướng có nhiều yếu tố nguy cơ đối với da khô, bao gồm cả thời kỳ mãn kinh và các bệnh mãn tính như tiểu đường và bệnh thận.

Ngoài ra, như đã nói ở trên, da khô cũng có thể xảy ra do tác dụng phụ của một số loại thuốc. Một số loại thuốc này, như thuốc làm loãng máu hoặc thuốc tim và huyết áp, thường được kê cho người lớn tuổi.

Các dấu hiệu chính của da khô xuất hiện trên da mặt của bạn hoặc da trên các phần còn lại của cơ thể.

Bạn có thể nhận thấy một số hoặc tất cả các triệu chứng sau:

  • da trông hoặc cảm thấy thô ráp
  • bề ngoài xám xịt, nếu bạn có làn da nâu hoặc đen
  • bong da
  • mở rộng quy mô khô da
  • vết nứt trên da có thể chảy máu
  • ngứa
  • nếp nhăn hoặc đường nhăn trên da

Cách dưỡng ẩm da khô

1. Dưỡng ẩm ngay sau khi tắm

Tại sao da vẫn khô ngay cả khi bạn đã dưỡng ẩm và đầu tư mỹ phẩm 'khủng'? - Ảnh 11
Ảnh minh họa

Kem dưỡng ẩm hoạt động một phần bằng cách giữ độ ẩm trên da của bạn.

Các thành phần có tác dụng giữ nước được gọi là chất kết dính. Thời điểm tốt nhất để áp dụng phương pháp trị liệu này là ngay sau khi tắm, trong vòng vài phút sau khi lau khô khăn qua cơ thể.

2. Tìm loại kem dưỡng ẩm phù hợp

Sử dụng không đúng loại sản phẩm cho da có thể góp phần làm khô da. Loại bỏ các sản phẩm có khả năng làm khô da khỏi thói quen chăm sóc da có thể đủ để dưỡng ẩm cho da của bạn. Nhưng bạn cũng có thể thử chuyển sang một sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho da khô.

Tại sao da vẫn khô ngay cả khi bạn đã dưỡng ẩm và đầu tư mỹ phẩm 'khủng'? - Ảnh 12
Ảnh minh họa

Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ khuyên bạn nên chọn các sản phẩm có chứa:

  • bơ hạt mỡ
  • sáp dầu khoáng
  • lanolin
  • axit lactic
  • dầu jojoba
  • axit hyaluronic
  • glycerin
  • dimethicone

3. Thời điểm sử dụng kem dưỡng ẩm

Bạn có thể thử thoa một loại kem dưỡng ẩm nhẹ vào buổi sáng và một loại kem dưỡng ẩm nặng hơn trước khi đi ngủ để tối đa hóa thời gian sản phẩm tiếp xúc với da của bạn.

Đối với kem dưỡng ẩm ban ngày của bạn, hãy xem xét một sản phẩm có chứa một số mức độ bảo vệ SPF. Ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời cũng có thể giúp ngăn ngừa da quá khô.

4. Sử dụng toner dưỡng ẩm

Tại sao da vẫn khô ngay cả khi bạn đã dưỡng ẩm và đầu tư mỹ phẩm 'khủng'? - Ảnh 13
Ảnh minh họa

Toner có thể giúp làm sạch da và chuẩn bị cho bước kem dưỡng ẩm được hấp thu tốt hơn. Một số loại toner thậm chí còn nhắm vào các vấn đề về da cụ thể như khô, mụn hoặc tổn thương do ánh nắng mặt trời.

Thông thường, bạn sẽ nhận được kết quả tốt nhất khi thoa toner sau sữa rửa mặt và trước serum và kem dưỡng ẩm.

5. Sử dụng huyết thanh

Tại sao da vẫn khô ngay cả khi bạn đã dưỡng ẩm và đầu tư mỹ phẩm 'khủng'? - Ảnh 14
Ảnh minh họa

Huyết thanh có chứa hàm lượng cao các thành phần hoạt tính như axit hyaluronic hoặc vitamin C. Thông thường, bạn nên thoa chúng sau khi rửa mặt và trước khi dưỡng ẩm.

Theo Healthline

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