Tất cả những gì cần biết về hắc sắc tố khiến da bạn xuất hiện nám, tàn nhang

Sắc tố da trên mặt là một vấn đề rất phổ biến mà phái nữ phải đối mặt và tạo tác động tâm lý đáng kể đến sự tự tin của nhiều người. Tuy nhiên, nếu bạn hiểu rõ về các loại nám và cách điều trị, làn da của bạn sẽ có bước tiến đáng kể trong việc cải thiện sắc tố da.

Một nguyên nhân phổ biến khác của các đốm sắc tố trên da là tàn nhang. Đây được xem là những đốm nhỏ màu nâu nhạt nằm trên những vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và di truyền là hai nguyên nhân chính gây ra tàn nhang.

Một nguyên nhân phổ biến nhất gây ra sắc tố trên mặt như nám, tàn nhang đốm nâu là kết quả của việc sản xuất dư thừa melanin. Các sắc tố da trên mặt này có thể gây ra sự thay đổi màu da từ nâu nhạt đến nâu sẫm và việc điều trị của sắc tố da đòi hỏi chuyên môn lâm sàng và sinh thiết da trong một số trường hợp để chẩn đoán chính xác tình trạng này.

Bệnh gai đen cũng là một nguyên nhân cực kỳ phổ biến gây ra sắc tố trên mặt và cổ. Bênh gây ra làn da sẫm màu và dày ở các nếp gấp trên mặt và cơ thể. Nó thường là một triệu chứng của bệnh béo phì, tiểu đường và thiếu hụt dinh dưỡng.

Các loại sắc tố khác nhau

Nám da, nguyên nhân phổ biến nhất của quá trình tăng sắc tố da được phân loại thành biểu bì, hạ bì và lớp giữa tầng biểu bì và hạ bì tùy thuộc vào độ sâu của sắc tố. Ở loại biểu bì, sắc tố có màu nâu trong khi ở loại hạ bì, sắc tố có màu nâu xám.

Sau khi xác định được loại sắc tố, kế hoạch điều trị được lập. Tia UV, thay đổi nội tiết tố, rối loạn tuyến giáp, uống thuốc tránh thai, tiền sử di truyền, mang thai và thuốc uống như phenytoin, griseofulvin, NSAIDS là một số nguyên nhân phổ biến gây nám da. Chẩn đoán các đốm sắc tố trên mặt là một khó khăn thường gặp, vì hầu hết các tình trạng này có các đặc điểm lâm sàng trùng lặp.

Làm thế nào để điều trị sắc tố da?

Phần quan trọng nhất trong điều trị các bệnh nhân lâm sàng này là loại bỏ các yếu tố kích thích, bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời kỹ càng. Bạn có thể chống nắng dưới dạng kem chống nắng, cả đường bôi và uống; Đội mũ hoặc sử dụng ô khi ở ngoài trời và mặc áo che nắng là điều quan trọng nhất cần phải nhớ.

Thay đổi lối sống như tránh các hoạt động ngoài trời từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều có thể giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với ánh nắng, tránh tổn hại da.

Một số chất làm sáng da là axit azelaic, hydroquinone, axit glycolic, axit lactic, axit mandelic, alpha arbutin, chiết xuất cam thảo và axit kojic. Tuy nhiên những sản phẩm có chứa các chất trên phải được sử dụng cùng với kem chống nắng. Nếu bạn cảm thấy mẩn đỏ và kích ứng, hãy nói chuyện với bác sĩ da liễu để được tư vấn chuyên sâu về cách trị hắc sắc tố da.