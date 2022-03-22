Các bước chăm sóc da theo đúng thứ tự để tối ưu hóa công dụng của các sản phẩm dưỡng da

Điều đó nói lên rằng, thay vì chỉ thoa năm loại kem - sau đó rửa mặt bởi thì hãy làm theo hướng dẫn từ những chuyên gia để làn da thực sự khỏe mạnh. Các bác sĩ da liễu và nhà hóa mỹ phẩm chia sẻ một số mẹo để có trình tự chăm sóc da đúng cách, cùng với đó là cách kết hợp hiệu quả các loại dầu dưỡng da như retinol.

Sau khi làm sạch da, hãy bắt đầu với toner. Với công thức giống như nước, toner sẽ là chất nhẹ nhất trong tất cả các sản phẩm chăm sóc da. Marnie Nussbaum - bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận ở Thành phố New York cho biết, trong những thói quen cơ bản nhất, toner giúp loại bỏ tế bào chết để kem dưỡng ẩm có thể thẩm thấu tốt hơn.

Một nguyên tắc cơ bản khi chăm sóc da nhiều bước đúng cách là thực hiện theo thứ tự nhất quán. Sử dụng chất lỏng nhẹ ở các bước đầu tiên, còn chất kem nặng và đặc hơn là sản phẩm cuối cùng để kết thúc chu trình skincare .

Có hai loại toner dưỡng ẩm và loại hút dầu, vì vậy hãy cân nhắc để sử dụng đúng loại toner cần dùng. Bạn cũng có thể lựa chọn các loại toner có thành phần tẩy tế bào chết. Neda Mehr - bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận tại California, giải thích rằng cả axit salicylic và glycolic đều hoạt động như chất tẩy tế bào chết để làm trôi các tế bào da chết và giữ cho lỗ chân lông thông thoáng. Tiến sĩ Mehr chia sẻ thêm rằng bước này nên thực hiện trước khi thoa serum để serum có thể thẩm thấu vào da sâu hơn.

2. Sử dụng serum (huyết thanh)

Một câu hỏi làm đẹp phổ biến khi nói đến việc xây dựng quy trình chăm sóc da đúng cách: nên dùng serum hay kem dưỡng ẩm? Câu trả lời chắc chắn là serum. Bác sĩ da liễu Ranella Hirsch tại Boston cho biết, serum cung cấp các thành phần hoạt tính vào da một cách hiệu quả nhất và dễ dàng tùy chỉnh liều lượng.

Hãy chọn loại serum phù hợp tùy vào tình trạng da của bạn. Bạn có thể cân nhắc các công thức có peptide cho nếp nhăn, axit salicylic cho da dầu và cam thảo hoặc lô hội để làm dịu da mẩn đỏ.

3. Bổ sung chất chống oxy hóa

Vitamin C là một trong những thành phần quan trọng mà mọi loại da đều cần. Nhà hóa mỹ phẩm Ni'Kita Wilson cho biết: “Vitamin C giúp làm sáng da, bảo vệ chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời và thúc đẩy sản xuất collagen.”

Một lưu ý nhỏ: Không kết hợp vitamin C với một loại toner hoặc kem dưỡng ẩm có chứa axit alpha hydroxy (chẳng hạn như glycolic) để tránh làm mất sự ổn định của vitamin C. Nếu bạn đang sử dụng axit, hãy chọn trà xanh chống oxy hóa hoặc resveratrol (một chất chống oxy hóa tự nhiên) để thay thế.

4. Điều trị vết thâm

Tẩy tế bào chết cho da và giữ cho lỗ chân lông sạch bụi bẩn là chìa khóa cứu nguy cho làn da bị mụn. Nhưng khi mụn bùng phát, Tiến sĩ Mehr khuyên bạn nên tìm đến kem trị mụn có chứa benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide là một hợp chất hóa học tiêu diệt vi khuẩn và có đặc tính chống viêm, khiến nó trở thành một trong những thành phần lý tưởng để điều trị mụn trứng cá. Hãy sử dụng sản phẩm này sau serum vì nó đặc hơn và dùng trước kem dưỡng ẩm.

5. Khóa ẩm

Kem dưỡng ẩm không chỉ bổ sung hydrat hóa và khóa ẩm. Nó là chìa khóa cho mọi thói quen chăm sóc da bởi vì "nó khóa chặt serum trên da, từ đó tăng tính hiệu quả hơn.

Serum sau kem dưỡng?

Nếu làn da nhạy cảm của bạn ửng đỏ khi sử dụng một sản phẩm điều trị nào đó, hãy thử thoa một loại kem dưỡng ẩm đơn giản, không có mùi thơm trước rồi mới thoa serum lên trên. Tiến sĩ Hirsch nói: “Kem sẽ làm giảm hiệu lực của huyết thanh, nhưng chúng cũng sẽ ít gây kích ứng hơn.”

6. Sử dụng dầu dưỡng

Chỉ với một liều lượng nhỏ, dầu dưỡng cũng có thể làm cho da rạng rỡ. Thoa dầu lên những vùng da khô sau khi thoa kem - theo quy luật, dầu có thể thấm vào kem dưỡng ẩm, nhưng kem dưỡng ẩm lại không thể thấm vào dầu. Tuy nhiên, hãy bỏ qua dầu dưỡng nếu bạn thoa nhiều hơn hai loại serum trước lớp kem dưỡng ẩm vì quá nhiều lớp sẽ khiến da mặt bóng nhờn, không thấp thụ được hết các dưỡng chất và gây bí tắc lỗ chân lông.

7. Đừng quên kem chống nắng

Bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da ban ngày là bảo vệ da khỏi tia UV có hại của mặt trời. “Kem chống nắng là bước cuối cùng của bạn vào buổi sáng,” Jeannette Graf, bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận ở Great Neck, New York cho biết. "Kem chống nắng nằm phía trên cùng của da, từ đó ngăn các thành phần khác thâm nhập vào."

8. Sử dụng retinoid

Kết thúc thói quen chăm sóc da ban đêm với retinoid sẽ khiến bạn trông trẻ hơn rất nhiều. Đồng thời, mọi bác sĩ da liễu cũng đều khuyên dùng siêu thành phần này. Nussbaum cho biết không nên sử dụng retinol vào ban ngày vì nó sẽ bị phân hủy dưới ánh nắng mặt trời và không nên kết hợp nó với một số thành phần như vitamin C và axit salicylic. Với retinol, bạn chỉ cần làm sạch da, thêm kem dưỡng ẩm và bỏ qua bước tẩy tế bào chết vào hai ngày tiếp theo.