Sử dụng axit hyaluronic sai cách có thể khiến làn da mất nước: Có nên sử dụng 'thần dược cấp nước' này mỗi ngày?

Tuy nhiên chị em không nên lạm dụng HA khi chăm sóc da mặt, bởi vì sử dụng quá nhiều axit hyaluronic cũng sẽ khiến làn da "biểu tình".

Axit hyaluronic (HA) nổi tiếng với công dụng giữ ẩm tuyệt vời có thể liên kết với trọng lượng gấp 1.000 lần trọng lượng của nó trong nước, điều này giúp nó ngậm nước cho làn da và giúp cho da mất ít nước hơn ở môi trường hanh khô.

Quan niệm sai lầm phổ biến nhất về axit hyaluronic là HA tương đương với quá trình hydrat hóa. Theo Tiến sĩ Hadley King - bác sĩ da liễu, axit hyaluronic có thể tạm thời làm ẩm da, nhưng nó không phải là phương pháp chữa trị lâu dài. Ngoài ra, có một số trường hợp HA thực sự có thể gây mất nước.

Các chuyên gia thẩm mỹ giải thích rằng khi axit hyaluronic được sử dụng tự do cho da khô hoặc da mất nước thì nó sẽ hút ẩm từ các lớp cấu trúc bên trong của da. Ava Shamban - bác sĩ da liễu tại Beverly Hills giải thích với Refinery29: “Nếu da bạn bị mất nước ngay từ đầu và không khí xung quanh bạn khô, thì sản phẩm thực sự có thể hút nước từ sâu hơn trong da. Vậy nên nếu ai có ý định cấp nước nhanh chóng với HA, thì hãy nhớ bổ sung nước cho cơ thể.

Làm thế nào để sử dụng axit hyaluronic

Theo các chuyên gia về da, nên thoa serum HA lên vùng da ẩm để phát huy tác dụng hiệu quả nhất. Bằng cách đó, HA có nước để liên kết và không cần phải hút nước bên trong da. "Bạn cần phải thoa nó lên làn da ẩm - đó là lý do tại sao bạn nên phun sương trước và sau đó sử dụng axit hyaluronic", người sáng lập Allies of Skin, Nicolas Travis chia sẻ. "Một khi axit hyaluronic tiếp xúc với nước, nó sẽ biết những gì nó đang làm và làn da của bạn sẽ hoàn thành quá trình ngậm nước và căng mọng."

Bác sĩ King giải thích: “Nếu không sử dụng HA cùng với chất làm mềm da, đặc biệt là trong môi trường khô, axit hyaluronic có thể khiến da mất nước. Nó cần được sử dụng cùng với các thành phần khác để giữ lại hàm lượng nước." Chất làm mềm da bao gồm squalane, axit béo và ceramide. Về cơ bản, để tránh mất nước qua biểu bì, hãy kết hợp HA với các sản phẩm khác hoặc giữ làn da ẩm rồi mới sử dụng HA.

Có nên sử dụng axit hyaluronic mỗi ngày?

Tiến sĩ King nói, thật tuyệt khi sử dụng HA cả sáng và tối, miễn là nó phải là HA với nồng độ cao. HA phải luôn kết hợp với nước, chất làm mềm da hoặc kem dưỡng ẩm nếu bạn ở trong môi trường khô ráo, ví dụ như môi trường sử dụng điều hòa. Tiến sĩ King giải thích: “Axit hyaluronic là một chất dưỡng ẩm tuyệt vời, an toàn cho việc sử dụng hàng ngày. Miễn là môi trường ẩm ướt, hoặc bạn kết hợp nó với chất làm mềm hay kem dưỡng để khóa ẩm để tránh tình trạng mất nước trên da."