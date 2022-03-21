Tại sao khoa học lại cho rằng Hyaluronic là "nhân tố vàng" trong việc cấp ẩm, xóa mờ nếp nhăn?

Axit hyaluronic (HA) là thành phần chính tạo nên cấu trúc da và giúp cho làn da căng mọng và ngậm nước. Bạn có thể đã nghe về công dụng của collagen, nhưng axit hyaluronic chính là "nhân tố vàng" trong làng skincare.

Hãy cùng khám phá khoa học đằng sau axit hyaluronic để thấy rằng HA không chỉ là một thành phần chủ chốt, mà còn là một yếu tố chính trong quy trình chăm sóc da của bạn.

Chống lão hóa

Dưỡng ẩm

Làm lành vết thương

Chống nhăn

Tăng độ đàn hồi của da

Có thể điều trị bệnh chàm

Có thể điều trị mẩn đỏ trên khuôn mặt

Tại sao axit hyaluronic lại kỳ diệu như vậy? HA có thể liên kết với nước gấp 1000 lần trọng lượng của nó! Nói cách khác, nó hoạt động như một chất giữ ẩm và giữ các phân tử nước trên bề mặt da của bạn để giữ cho làn da đẹp và ngậm nước.

Bất cứ khi nào nói về việc dưỡng ẩm tốt cho da, chúng ta chủ yếu đề cập đến làn da có nhiều nước. Có lẽ bạn đã nghe qua thuật ngữ mất nước qua biểu bì. Đây là thuật ngữ khoa học để đo lượng nước bốc hơi khỏi da.

Khi một sản phẩm ngăn ngừa mất nước qua biểu bì, có nghĩa là sản phẩm đó đang giữ cho da của bạn ngậm nước bằng cách đảm bảo rằng nước không thoát ra khỏi bề mặt da của bạn. Axit hyaluronic thực hiện điều đó bằng cách làm chậm tốc độ bay hơi của nước. Ngoài việc là một chất dưỡng ẩm rất hiệu quả, một vài nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng HA cũng rất tốt cho việc chữa lành vết thương!

Axit hyaluronic có gây ra tác dụng phụ không?

Nếu bạn đang lên kế hoạch các sản phẩm chăm sóc da của mình hoặc mua các sản phẩm HA có liệt kê tỷ lệ phần trăm, chúng tôi khuyên bạn nên chọn sản phẩm có nồng độ HA dưới 2%. Một trọng lượng phân tử rất thấp 5 kDA HA có khả năng thâm nhập vào da và mang theo các thành phần, hóa chất và vi khuẩn không mong muốn khác vào sâu bên trong da. Nếu bạn có làn da bị tổn thương, đây có thể là một tin xấu. Rất may, về bản chất, HA có xu hướng không gây ra các phản ứng dị ứng vì làn da của chúng ta cũng tạo ra HA.

Bạn nên biết rằng không phải tất cả axit hyaluronic đều như nhau. Nhân tố vàng hydrat hóa này có thể có tác dụng phụ ngoài ý muốn. Có một số loại HA còn gây tranh cãi và nồng độ cao của HA thực sự có liên quan đến các bệnh viêm da như bệnh vẩy nến.

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc sử dụng HA thực sự làm chậm quá trình chữa lành vết thương, so với việc chỉ dùng glycerin đơn thuần. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào nồng độ và trọng lượng phân tử của axit hyaluronic.

Khoa học đằng sau axit hyaluronic là gì?

Lợi ích của axit hyaluronic đối với da liên quan đến trọng lượng phân tử và nồng độ của nó. Trong trường hợp này, kích thước của phân tử rất quan trọng và được đo bằng một thứ gọi là đơn vị khối lượng nguyên tử thống nhất - dalton, viết tắt là kDa.

HA từ 50 đến 1.000 kDa là có lợi nhất cho da, với khoảng 130 kDa là tốt nhất, theo các nghiên cứu gần đây đối với làn da của con người. Nếu khối lượng lớn hơn sẽ không tạo ra quá nhiều khác biệt, nhưng nếu thấp hơn có thể gây viêm da.

Một trong những nghiên cứu kỹ lưỡng nhất về axit hyaluronic đã xem xét HA với các trọng lượng phân tử khác nhau, bao gồm 50, 130, 300, 800 và 2.000 kDa. Sau một tháng, họ nhận thấy rằng điều trị với 130 kDa HA là hiệu quả nhất, giúp tăng độ đàn hồi của da lên 20%. Cả hai nhóm 50 và 130 kDa đều có sự cải thiện đáng kể về độ sâu của nếp nhăn và độ sần của da sau 60 ngày. Những nhóm trọng lượng phân tử còn lại cũng giúp cải thiện độ đàn hồi và dưỡng ẩm cho da, tuy nhiên tác dụng là không đáng kể.

Đường kính của axit hyaluronic

Đường kính của axit hyaluronic cũng rất quan trọng vì nó cũng quyết định khả năng thâm nhập vào da của. Một nghiên cứu gần đây đã nghiên cứu hiệu quả của axit hyaluroid nano phân tử thấp tại chỗ, và phát hiện ra rằng các chất nhỏ hơn dưới 500 kDa sẽ:

Thay đổi độ sâu của nếp nhăn

Tăng độ ẩm

Tăng độ đàn hồi xung quanh mắt

Hấp thụ vào da tốt hơn

Các phân tử axit hyaluronic lớn hơn, với trọng lượng phân tử lớn hơn 500 kDa sẽ khó đi qua hàng rào để thấm vào da hơn.

Bạn nên sử dụng sản phẩm nào?

Có những sản phẩm chăm sóc da giúp bạn loại bỏ mọi phỏng đoán bằng cách kết hợp các phân tử HA khác nhau để có hiệu quả tối đa. Nó giống như một bữa tiệc đầy ắp mứt của sự tốt lành của axit hyaluronic. Khi lựa chọn sản phẩm, hãy xem trên nhãn sản phẩm những thành phần sau để có một làn da căng bóng: Axit hyaluronic thủy phân, natri acetyl hóa hyaluronat, natri hyaluronate.