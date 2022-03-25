Sử dụng tranexamic trong chu trình skincare giúp giảm sắc tố và đốm đen trên da hiệu quả

Dưới đây là các tiết lộ từ chuyên gia về những lợi ích chính và cách sử dụng axit tranexamic chính xác nhất mà bạn nên tham khảo.

Bác sĩ da liễu tư vấn Anjali Mahto chia sẻ trên Instagram: "Các bác sĩ da liễu có thể sử dụng axit tranexamic bằng cách tiêm vào da hoặc kê đơn thuốc để sử dụng. Axit tranexamic cũng có hiệu quả trong các sản phẩm chăm sóc da như serum."

Mark Curry - chuyên gia về da và đồng sáng lập của The Inkey List, cho biết: “Theo truyền thống, axit tranexamic là một loại thuốc được sử dụng trong phẫu thuật để cầm máu, nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy loại axit này có tác động tích cực đến các vấn đề như nám da và chứng tăng sắc tố da". Tăng sắc tố da là việc màu da bị các đốm nâu hoặc đỏ do viêm da gây ra như sẹo mụn trên bề mặt.

Lợi ích của axit tranexamic trong chăm sóc da là gì?

Hãy coi axit tranexamic như một chất làm sáng da, làm mờ sự đổi màu do nám và tăng sắc tố gây ra. Tiến sĩ Parisha Acharya tại Waterhouse Young Clinic cho biết: “Axit tranexamic ngăn ngừa sự xuất hiện của các đốm đen bằng cách loại bỏ các hắc tố dư thừa được hình thành dưới da. Nó có tác động lên da và đặc biệt hiệu quả trong việc điều chỉnh sự sản xuất melanin quá mức.". Mark cho biết axit tranexamic thực hiện điều này bằng cách ngăn chặn các hoóc-môn sắc tố trên da. Tiến sĩ Mahto cũng lưu ý rằng sử dụng axit tranexamic thường xuyên giúp giảm thiểu tàn nhang do ánh nắng mặt trời gây ra.

Một số loại axit như axit glycolic và axit lactic có thể làm da nhạy cảm, nhưng axit tranexamic hoạt động rất tốt với các chất làm sáng da khác như vitamin C và retinol. Nó đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với kem chống nắng phổ rộng SPF 50. Nếu bạn bị nám, thì việc sử dụng kem chống nắng có chỉ số cao hàng ngày là một phần quan trọng đối với quá trình bảo vệ da.

Sử dụng axit tranexamic trong chăm sóc da như thế nào?

Serum và kem dưỡng ẩm chứa axit tranexamic có hiệu quả điều trị các vấn đề về da như nám và tăng sắc tố , nhưng tần suất sử dụng tùy thuộc vào sở thích cá nhân của từng người.

Tiến sĩ Acharya nói: “Hãy bắt đầu bằng cách sử dụng axit tranexamic mỗi ngày một lần. "Một khi bạn dần quen với nó, hãy chuyển sang sử dụng hai lần mỗi ngày. Bạn có thể sử dụng nó sau serum vitamin C và trước kem chống nắng vào buổi sáng và sau retinol vào buổi tối để da được thẩm thấu tốt nhất."

Mark cho biết axit tranexamic hoạt động rất tốt với các siêu hoạt chất như vitamin C, niacinamide và cả axit tẩy tế bào chết, chẳng hạn như axit glycolic và axit salicylic. Tuy nhiên phải cẩn trọng khi sử dụng axit tranexamic một cách cẩn thận cho đến khi bạn biết làn da của mình có thể thích ứng với nó hay không.

Sự khác biệt giữa axit tranexamic và các axit tẩy tế bào chết, chẳng hạn như axit glycolic và axit salicylic là gì? Tiến sĩ Acharya cho biết: “Tất cả chúng đều chứa từ 'axit' nhưng cách thức hoạt động lại rất khác nhau. Không giống như axit glycolic, axit lactic và axit salicylic, axit tranexamic không được coi là một loại axit tẩy tế bào chết. "Hoạt động chống viêm mạnh mẽ của nó phá vỡ quá trình sản xuất quá nhiều hắc tố và sắc tố trên da". Axit tẩy tế bào chết chỉ đơn giản là loại bỏ các tế bào chết từ lớp ngoài của da.

Có bất kỳ tác dụng phụ nào khi sử dụng axit tranexamic không?

Tiến sĩ Mahto đề cập rằng các sản phẩm chăm sóc da có chứa axit tranexamic là an toàn và có thể dung nạp tốt trên mọi loại da. Tiến sĩ Acharya khuyên bạn nên tiến hành kiểm tra ở trên vùng da khác như cổ, tay nếu bạn dễ bị mẫn cảm và phản ứng khi sử dụng sản phẩm mới.

Tuy chưa có khuyến cáo cụ thể nào khi sử dụng axit tranexamic trên da, nhưng bạn không nên quên tầm quan trọng của việc bôi kem chống nắng vì ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân gây ra sắc tố da và khiến da thâm sạm.