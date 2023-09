Những điều cần lưu ý trước khi sử dụng botox mà các tín đồ làm đẹp nên lưu lại ngay để tránh 'hối hận' về sau

Nếp nhăn là một dấu hiệu phổ biến của quá trình lão hóa và không thể tránh khỏi. Khoa học đang càng ngày phát triển và mang lại nhiều thành tựu, nghiên cứu đáng kinh ngạc về lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc da mặt. Và botox chính là một trong những sản phẩm thẩm mỹ xóa mờ nếp nhăn, giúp da căng bóng đang còn gây nhiều tranh cãi.

Để hiểu về hoạt động và sự an toàn của botox, tiến sĩ Parag Telang - bác sĩ phẫu thuật tái tạo và thẩm mỹ chia sẻ: “Botox là một loại thuốc làm suy yếu hoặc giãn cơ. Với liều lượng nhỏ, nó có thể làm giảm nếp nhăn, vết chân chim và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý khác. Botox là một loại protein được tạo ra từ độc tố Botulinum. Chúng hoạt động bằng cách ngăn chặn các dây thần kinh làm co cơ, làm mềm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Đây được coi là một phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả cho các nếp nhăn quanh mắt và trán."