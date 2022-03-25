Những điều cần lưu ý trước khi sử dụng botox mà các tín đồ làm đẹp nên lưu lại ngay để tránh 'hối hận' về sau

Để hiểu về hoạt động và sự an toàn của botox, tiến sĩ Parag Telang - bác sĩ phẫu thuật tái tạo và thẩm mỹ chia sẻ: “Botox là một loại thuốc làm suy yếu hoặc giãn cơ. Với liều lượng nhỏ, nó có thể làm giảm nếp nhăn, vết chân chim và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý khác. Botox là một loại protein được tạo ra từ độc tố Botulinum. Chúng hoạt động bằng cách ngăn chặn các dây thần kinh làm co cơ, làm mềm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Đây được coi là một phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả cho các nếp nhăn quanh mắt và trán."

Nếp nhăn là một dấu hiệu phổ biến của quá trình lão hóa và không thể tránh khỏi. Khoa học đang càng ngày phát triển và mang lại nhiều thành tựu, nghiên cứu đáng kinh ngạc về lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc da mặt. Và botox chính là một trong những sản phẩm thẩm mỹ xóa mờ nếp nhăn, giúp da căng bóng đang còn gây nhiều tranh cãi.

Những công dụng của điều trị botox là gì?

Botox nhắm vào dây thần kinh và làm gián đoạn quá trình truyền tín hiệu thần kinh kích thích co cơ và gây tê liệt cơ tạm thời. Acetylcholine gắn vào các thụ thể trên tế bào cơ và làm cho các tế bào co lại hoặc ngắn lại.

Tiến sĩ Telang cho biết: “Tiêm botox ngăn chặn việc giải phóng acetylcholine, làm cho các tế bào cơ ngừng co lại. Điều trị độc tố botulinum giúp các cơ bớt cứng hơn. Botox Cosmetic hoạt động bằng cách tạm thời ngăn chặn các tín hiệu thần kinh và các cơn co thắt cơ." Điều này giúp cải thiện sự xuất hiện của các nếp nhăn quanh mắt và giữa lông mày. Nó cũng có thể làm chậm sự hình thành các nếp nhăn mới bằng cách ngăn chặn sự co lại của cơ mặt.

Đây là một thủ thuật xâm lấn tối thiểu, không cần làm phẫu thuật hoặc gây mê toàn thân. Để giảm đau , thuốc gây tê hoặc nước đá được sử dụng để làm tê vùng cần điều trị.

Các tác dụng phụ của botox là gì?

Botox là phương pháp điều trị nếp nhăn hiệu quả nhất. Nhưng nó cũng có một số tác dụng phụ. Các tác dụng phụ của nó bao gồm đau tại chỗ tiêm, nhiễm trùng, viêm, sưng, đỏ, chảy máu và bầm tím. Một số triệu chứng này có thể cho thấy phản ứng dị ứng như ngứa, thở khò khè, hen suyễn, phát ban, vết hàn đỏ, chóng mặt và ngất xỉu. Botox có thể lan rộng ra ngoài vị trí tiêm dự định một chút và ảnh hưởng đến các mô xung quanh.

Tiến sĩ Telang chia sẻ thêm: “Khô miệng, mệt mỏi, đau đầu, đau cổ, bầm tím, đau tại chỗ tiêm là những tác dụng phụ có thể gặp phải. Bạn nên lựa chọn bác sĩ có giấy phép hành nghề để tránh tác dụng phụ không mong muốn."

Các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện trước và sau khi điều trị bằng botox:

Chăm sóc sau khi sử dụng botox cũng bao gồm một số biện pháp phòng ngừa.

Trước khi tiêm botox, hãy tránh uống rượu trong vòng 24 giờ vì nó có thể làm tăng nguy cơ bầm tím da.

Để tránh lây lan chất độc, không chạm vào mặt ít nhất 1-3 ngày.

Tránh bất kỳ loại mát xa chuyên nghiệp nào trên các khu vực được điều trị.

Trong 24 giờ đầu tiên, tránh các phương pháp điều trị da khác như chăm sóc da mặt, mát-xa và tẩy tế bào chết.

Vì những phương pháp điều trị này có thể làm giảm hiệu quả của việc điều trị bằng botox. Điều này sẽ giảm thiểu áp lực vật lý và để botox lắng vào cơ bắp của bạn. Ngoài ra, tránh ngủ trong vòng 4 giờ sau khi điều trị, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ít nhất 4 giờ. Sức nóng có thể khiến da ửng đỏ và tăng huyết áp, điều này có thể gây ra bầm tím trên da.