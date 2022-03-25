Kojic axit có thực sự hiệu quả trong việc làm giảm sắc tố da và các đốm đen trên gương mặt của bạn?

Internet đang xôn xao về công dụng của axit kojic có hoạt động hiệu quả và an toàn để sử dụng hay không, tuy nhiên bạn sẽ không cần phải lo lắng vì bài viết sẽ cung cấp mọi thứ mà bạn cần biết trước khi cân nhắc sử dụng axit kojic.

Nếu bạn đang phải vật lộn với những vết thâm, nám thì axit kojic có thể là giải pháp cứu nguy cho những vấn đề này.

Axit kojic là một chất hóa học có nguồn gốc từ nấm và cũng có thể được tạo ra trong quá trình nấu rượu sake từ gạo lên men. Do khả năng thẩm thấu tốt vào các lớp da và ngăn chặn việc sản xuất melanin, axit kojic thường được biết đến như một phương pháp điều trị làm mờ vết nám. Theo Tiến sĩ Jennifer MacGregor - bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận tại Union Square Laser Dermatology, nó có thể được sử dụng như một chất làm sáng da và kết hợp với các sản phẩm khác để ngăn ngừa da đen sạm. "Axit kojic là một thành phần chăm sóc da phổ biến vì nó là một chất ức chế được nghiên cứu chống lại tyrosinase (enzym hình thành melanin) trong da."

Nó có an toàn không?

Mặc dù có biệt danh là "axit", axit kojic vẫn an toàn để sử dụng để làm đều màu da nhẹ nhàng. Bạn nên sử dụng các sản phẩm có chứa axit kojic để làm mờ dần các vết đốm màu xuất hiện trên da của bạn, chẳng hạn như các đốm đồi mồi, đốm nâu hoặc những vết thâm sau mụn.

Tiến sĩ MacGregor chia sẻ: “Axit Kojic có đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn và tẩy tế bào chết nhẹ. Nó an toàn và được dung nạp tốt trên da mặt và cơ thể ngay cả với những loại da nhạy cảm nhất, vì vậy đây là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn không muốn sử dụng (hoặc không thể dung nạp) các thành phần như hydroquinone hoặc retinoids."

Tuy nhiên, bất kỳ sản phẩm nào cũng có nguy cơ gây kích ứng hoặc phản ứng dị ứng. Tiến sĩ MacGregor nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng kem chống nắng khoáng cùng với các sản phẩm có chứa axit kojic. Thêm vào đó, axit kojic là một chất tẩy da chết nhẹ, dễ khiến da bạn trở nên nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời sau khi sử dụng. Nếu da bạn có làn da nhạy cảm thì việc sử dụng axit kojic có thể dẫn đến kích ứng, bao gồm viêm da tiếp xúc, phát ban đỏ cấp độ bề mặt.

Ai nên sử dụng axit kojic?

Nếu bạn có làn da không đồng đều màu, axit kojic có thể rất có lợi cho bạn. Tiến sĩ MacGregor cho biết: “Axit kojic là một thành phần tuyệt vời nhờ vào hoạt động làm mờ sắc tố da đen sạm do tác hại của ánh nắng mặt trời, nám da hoặc sắc tố sau viêm nhiễm, các vết thâm mụn, vết cắn côn trùng." Axit kojic cũng có thể cải thiện quầng thâm mắt do tăng sắc tố, tuy nhiên nó sẽ không có tác dụng nhiều đối với bọng mắt, hõm hoặc da mỏng với các mạch máu hiện lên trên da.

Ngoài việc làm đều màu da, axit kojic còn có khả năng điều trị và ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, như bệnh nấm da chân và nhiễm trùng nấm men.

Làm thế nào để kết hợp axit kojic vào quy trình chăm sóc da?

Axit kojic là một thành phần khá an toàn để sử dụng hàng ngày đối với những người bị mụn trứng cá hoặc nám da xuất hiện đốm nâu từ mỗi vết mụn nhỏ hoặc vết xước. Thông thường bạn nên sử dụng axit kojic có chứa trong một loại kem làm sáng kết hợp với các chất làm sáng và chất chống oxy hóa khác. Tùy thuộc vào lựa chọn điều trị của bạn, axit kojic có thể được sử dụng trên da ở nhiều dạng khác nhau - từ serum đến mặt nạ dùng một lần.