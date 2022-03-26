10 phong cách soft girl thu hút mọi ánh nhìn

Thời trang 26/03/2022 22:25

Màu pastel, kẹp tóc và áo crop top là một trong những xu hướng lớn nhất trên TikTok và nó sẽ tiếp tục tồn tại trong một thời nữa. Phong cách soft girl được lấy cảm hứng từ đầu những năm 2000 và những bộ quần áo nữ tính, như son bóng, váy tennis và áo crop top đáng yêu.

Với tình yêu dành cho màu sắc, hoa và bướm, xu hướng soft girl làm nổi bật một phần dễ thương nhất của thời đại hoài cổ và được pha chút hơi hướng hiện đại. Nếu bạn muốn cập nhật gu thẩm mỹ của mình hoặc muốn tìm hiểu cách ăn mặc theo phong cách này, thì dưới đây là 10 phong cách soft girl mềm mại dễ thương nhất mà bạn sẽ yêu thích!

Phong cách soft girl là gì?

Xu hướng này không chỉ là một sự lựa chọn về phong cách mà còn là phong cách sống và sự tái tạo lại phong cách siêu nữ tính cho phái nữ. Những phụ kiện siêu dễ thương đã khơi gợi lại các hình ảnh hoài cổ của phong cách Y2K và những năm 1990, bao gồm váy tennis, kẹp tóc và túi đeo vai. Từ những chiếc áo phông màu xanh bơ và hoa cỏ mềm mại với đường viền bèo nhún, cho đến chiếc quần mom jeans có thêu hình con bướm, có rất nhiều cách bạn có thể mặc theo xu hướng này hàng ngày. Đây cũng là cách thể hiện vẻ đẹp của những phong cách nữ tính và dễ thương, giúp mọi người đón nhận những điều nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống.

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Váy đầm

Tinh tế và siêu nữ tính, những chiếc váy mềm mại này rất dễ thương và là lựa chọn hoàn hảo cho một ngày xuân ấm áp với gam màu phấn và họa tiết ngọt ngào. Bạn có thể tạo kiểu với một chiếc áo nịt cùng màu, một chiếc mũ xô lấy cảm hứng từ thập niên 90. Hoàn thiện vẻ ngoài bằng một đôi giày thể thao màu trắng chunky để tạo cảm giác trung tính và giản dị - đây là món đồ chủ yếu trong tủ đồ của một soft girl!

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 Quần

Quần ống rộng và quần jean cạp trễ là một số lựa chọn nổi bật nhất cho phong cách này, vì nó ôm sát vào eo và tạo ra dáng vẻ bồng bềnh cho ống quần ở bên dưới. Quần denim sẽ khiến bạn có cảm giác đơn giản nhưng lại cực kỳ năng động, dễ thương. Giữ cho vẻ ngoài mềm mại và dịu dàng bằng cách chọn các màu phấn như hồng baby hoặc tím khoai môn. Phối hợp chúng với một chiếc áo crop top cùng tông màu - bạn có thể tôn vóc dáng lên một tầm cao mới bằng cách kết hợp tất cả các phụ kiện của bạn để có một cái nhìn hoàn toàn ton sur ton.

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 Váy

Những chiếc váy tennis lấy cảm hứng từ thập niên 90 là vô cùng phổ biến trong phong cách này, có thể là kẻ sọc màu phấn, có hoa văn trang nhã hoặc có màu trắng cổ điển. Bạn có thể tạo kiểu cho chiếc váy với hầu hết mọi thứ. Một món đồ chủ yếu trong tủ quần áo của người yêu phong cách này là một chiếc váy cardi được cắt xén - hãy chọn một màu sáng như chanh hoặc xanh lá. Bạn có thể kết hợp nó với một chiếc áp lót bralette - hãy thử tìm một chiếc cùng màu với váy để tạo sự dễ thương. Cuối cùng, thêm đôi giày thể thao yêu thích và bạn sẽ là một soft girl chính hiệu những bộ trang phục này.

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 Áo crop top

Một trong những xu hướng lớn nhất từ phong cách soft girl là sự trở lại của áo crop top màu pastel. Cho dù đó là áo thun polo, áo cardigan dài tay hay áo cổ lọ, bạn có thể tìm cách tạo kiểu cho một trong những trang phục này theo những cách đa dạng nhất. Thử nghiệm bằng cách phối một chiếc áo sơ mi polo với một chiếc áo gi-lê - đây sẽ là một sự kết hợp nhẹ nhàng dành cho những ai yêu thích phong cách quần áo đồng phục. Cho dù bạn mặc nó với một chiếc quần jean hay váy tennis thì bạn sẽ trở nên nổi bật ngay lập tức.

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 Áo len đan

Những chiếc áo cardigan bèo nhún đã trở thành một món đồ thực sự trong phong cách này. Xu hướng này chủ yếu tập trung vào các sắc thái màu pastel, và có nhiều cách để bạn có thể phối và kết hợp các màu sắc mà vẫn trông thật ấn tượng.

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 Mũ mềm cô gái

Mũ là một phụ kiện quan trọng để thể hiện phong cách của bạn. Chọn mũ xô cổ điển hoặc mũ nồi vì đây là những lựa chọn phổ biến nhất và trông siêu dễ thương với hầu hết mọi trang phục. Hãy chú ý đến các điểm nhấn trái tim hoặc quả anh đào sẽ khiến bạn dễ thương hơn trông thấy.

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 Túi Soft Girl

Cũng như phần lớn gu thẩm mỹ của các soft girl khác, phụ kiện là yếu tố quan trọng của những năm 90 và phong cách Y2K. Fendi, Louis Vuitton và Prada đã đi đầu xu hướng này cách đây 20 năm và túi xách mini đã quay trở lại. Đây là một món đồ có trong tủ quần áo của mọi người nhờ tính linh hoạt và không lỗi thời theo thời gian.10 phong cách soft girl thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 8

Đồ trang sức Soft Girl

Một yếu tố chính của phong cách soft girl là đồ trang sức. Bạn có thể thử nghiệm các màu sắc tươi sáng hơn ở đây, chẳng hạn như màu đỏ kẹo táo hoặc vàng tươi. Trong khi phần lớn phong cách tập trung vào các tông màu pastel, một phần lớn cũng là nhờ những món đồ siêu nữ tính và hoài cổ mà bạn yêu thích khi còn nhỏ. Vòng cổ anh đào, mặt cười, nhẫn nhựa và hoa tai đất sét sẽ là những phụ kiện phù hợp nhất. 

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Kẹp tóc

Một phụ kiện hoài cổ lớn đã đến với phong cách soft girl là kẹp tóc. Phong cách kẹp bướm cổ điển là một lựa chọn phổ biến để tạo vẻ dễ thương.

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 Trang điểm cô gái mềm mại

Đúng như tên gọi, phong cách này dựa vào màu sắc và hoa văn mềm mại, nữ tính và tinh tế và cách trang điểm của nó cũng không ngoại lệ. Hãy bắt đầu bằng cách giữ cho lớp nền của bạn ở mức tối thiểu - phong cách này là nhằm nâng cao vẻ đẹp của bạn. Tiếp theo, thêm phấn má hồng dạng kem (tốt nhất là màu hồng hoặc hồng đào). Phấn mắt có màu tươi sáng sẽ ngay lập tức làm sáng các đường nét của bạn, nhưng bạn có thể thêm một số điểm nhấn để thêm nổi bật. Hoàn thiện vẻ ngoài bằng cách tô son bóng yêu và thêm một số nốt tàn nhang dễ thương.

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Những mẫu tóc những năm 1990 đang thịnh hành hiện nay mà chị em nào cũng nên thử qua

Những mẫu tóc những năm 1990 đang thịnh hành hiện nay mà chị em nào cũng nên thử qua

Bây giờ, đã đến lúc để tóc những năm 90 trở nên nổi bật! Từ dễ thương đến mát mẻ, đơn giản đến gợi cảm, các kiểu tóc của thập niên 90 đều siêu linh hoạt.

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