Dẹp sạch mụn lưng mất thẩm mỹ bằng những bí quyết siêu đơn giản này để chị em tự tin diện nhiều bộ cánh cắt xẻ, khoe trọn body mướt mát

Có nhiều lý do khiến mọi người bị mụn, vì vậy điều quan trọng là phải biết tại sao và làm thế nào mụn trứng cá hình thành.

Mụn hình thành khi chất nhờn và tế bào da chết tích tụ nhiều hơn. Sự tích tụ này làm tắc nghẽn lỗ chân lông và vi khuẩn trên da. Khi thành nang lông phình to ra sẽ tạo thành nhân mụn đầu trắng. Khi lỗ chân lông bị tắc tiếp xúc với không khí sẽ hình thành mụn đầu đen.

Cơ thể của bạn sản xuất một loại dầu gọi là bã nhờn. Nó được tạo ra trong các tuyến kết nối với nang lông của bạn. Bã nhờn di chuyển lên các nang lông để bổ sung độ ẩm cho da và lông của bạn.

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Một số nguyên nhân phổ biến của mụn trứng cá là:

Di truyền học . Rắc rối về mụn trứng cá có thể hoành hành trong gia đình bạn.

. Rắc rối về mụn trứng cá có thể hoành hành trong gia đình bạn. Thuốc men . Mụn trứng cá có thể phát triển do tác dụng phụ của một số loại thuốc như một số loại thuốc chống trầm cảm.

. Mụn trứng cá có thể phát triển do tác dụng phụ của một số loại thuốc như một số loại thuốc chống trầm cảm. Nội tiết tố . Sự thay đổi nội tiết tố ở lứa tuổi thanh thiếu niên thường là nguyên nhân gây ra mụn trứng cá. Nhưng đối với phụ nữ đã qua tuổi dậy thì, nổi mụn có thể liên quan đến những thay đổi nội tiết tố xảy ra trong thời kỳ kinh nguyệt và mang thai.

. Sự thay đổi nội tiết tố ở lứa tuổi thanh thiếu niên thường là nguyên nhân gây ra mụn trứng cá. Nhưng đối với phụ nữ đã qua tuổi dậy thì, nổi mụn có thể liên quan đến những thay đổi nội tiết tố xảy ra trong thời kỳ kinh nguyệt và mang thai. Mồ hôi . Mồ hôi, đặc biệt là nếu mồ hôi bị giữ lại dưới lớp quần áo chật, có thể khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn.

. Mồ hôi, đặc biệt là nếu mồ hôi bị giữ lại dưới lớp quần áo chật, có thể khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn. Căng thẳng . Căng thẳng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra mụn trứng cá, nhưng nó có thể là một yếu tố góp phần hình thành mụn.

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Một số nghiên cứu cho thấy rằng thực phẩm bạn ăn cũng có thể gây ra mụn trứng cá.

Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ, có một số bằng chứng cho thấy một số loại carbohydrate nhất định (ví dụ như bánh mì trắng, khoai tây chiên) có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn cũng có thể góp phần gây ra mụn trứng cá. Đối với một số người, các sản phẩm từ sữa cũng có thể là nguyên nhân kích thích mụn.

Phương pháp điều trị mụn lưng

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể loại bỏ mụn trứng cá bằng cách thay đổi lối sống và sử dụng các biện pháp khắc phục tại nhà. Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để loại bỏ mụn trứng cá ở lưng:

1. Tắm sau khi tập luyện

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Để mồ hôi và bụi bẩn bám trên da sau khi tập luyện có thể là nguyên nhân góp phần lớn gây ra mụn ở lưng. Tắm càng sớm càng tốt sau khi tập luyện. Bạn cũng nên giặt những bộ quần áo tập thể dục đẫm mồ hôi đó sau các buổi tập.

2. Tẩy tế bào chết

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Sử dụng một cách nhẹ nhàng tẩy tế bào chết với các thành phần như axit salicylic để loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa trên da của bạn. Điều này có thể giúp giảm lượng da chết có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

3. Mặc quần áo rộng rãi

Thói quen tập luyện của bạn có thể gây kích ứng mụn lưng. Ví dụ, quần áo chật có thể giữ bụi bẩn và mồ hôi cọ xát vào lỗ chân lông của bạn. Bạn không nên mặc lại áo đã cởi bỏ đặt trước máy tập thể dục đầy mồ hôi hoặc trên sàn bẩn cũng có thể gây ra vấn đề về da. Nên mặc quần áo rộng rãi để da thở và thấm mồ hôi.

4. Thử dầu cây tràm trà

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Dầu cây tràm trà được làm từ lá của một loại cây ở Úc. Nó đã được người Úc sử dụng trong nhiều năm để điều trị nhiều vấn đề về da. Ngày nay, bạn có thể tìm thấy nhiều loại kem dưỡng da, sữa rửa mặt và kem sử dụng thành phần này.

Có một số bằng chứng cho thấy nó có thể giúp điều trị mụn trứng cá bằng cách tiêu diệt thêm vi khuẩn.

5. Để tóc sau lưng gọn gàng

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Tóc dài có thể làm tăng thêm dầu và bụi bẩn trên da lưng, khiến mụn bùng phát. Thường xuyên gội đầu, búi tóc cao hoặc cột đuôi ngựa trong những buổi ra mồ hôi.

Ngoài ra, không để dầu xả hoặc dầu gội đầu chảy xuống lưng. Các thành phần trong các sản phẩm này có thể góp phần làm cho lỗ chân lông bị tắc.

6. Chọn kem chống nắng cẩn thận

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Bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời là rất quan trọng, đặc biệt nếu bạn để lộ lưng trần. Nhưng kem chống nắng nhờn cũng có thể góp phần làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Đảm bảo rằng bạn sẽ chọn sản phẩm không chứa dầu và nhẹ trên da.

7. Ăn uống lành mạnh

Bạn đã bao giờ nghe thấy cụm từ "bạn là những gì bạn ăn chưa?"

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Chế độ ăn uống không lành mạnh có thể ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Nếu bạn dễ bị mụn trứng cá, một số loại thực phẩm có thể là nguyên nhân gây ra mụn trứng cá.

Nghiên cứu cho thấy rằng thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) cao, có nghĩa là chúng khiến lượng đường trong máu của bạn tăng nhanh chóng, có thể khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn. Những thực phẩm này bao gồm bánh mì trắng, mì ống trắng, gạo, và khoai tây trắng.

Để thực hành một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng bạn cần bổ sung với nhiều:

Rau

Trái cây

Thịt nạc protêin

Các loại ngũ cốc

Thuốc trị mụn lưng

Một số người cần thêm một chút trợ giúp để làm sạch mụn. Nếu bạn đã thử các biện pháp điều trị tại nhà mà không thuyên giảm, bác sĩ da liễu có thể kê đơn thuốc uống hoặc kem bôi cho bạn.

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Bác sĩ da liễu là bác sĩ chuyên về các tình trạng da, vì vậy họ cũng có thể giúp bạn tìm ra nguyên nhân và tác nhân gây ra mụn ở lưng.

Mụn trứng cá ở lưng là một tình trạng có thể điều trị được. Hầu hết mọi người có thể thuyên giảm bằng cách sử dụng các phương pháp điều trị tại nhà. Tuy nhiên, nếu mụn nặng hoặc mụn rất lớn, bạn có thể cần được bác sĩ điều trị.

Theo Healthline