Ánh sáng xanh đang hủy diệt làn da của bạn trong thầm lặng, đây là những gì bạn cần làm càng sớm càng tốt để phòng vệ trước 'sát thủ làn da' này

Chúng ta đang sống và hít thở cuộc sống bận rộn, sẽ thật khó để duy trì sự cân bằng. Mặc dù thật thú vị khi liên tục nhìn vào những xu hướng đó hoặc chia sẻ meme và video trang điểm với bạn bè trên mạng xã hội, nhưng làn da của bạn đang bí mật phải trả một cái giá đắt khi bạn liên tục lướt web.

Ánh sáng xanh có cường độ mạnh hơn với năng lượng cao và bước sóng ngắn hơn. Bước sóng của ánh sáng xanh là 400 đến 490 NM. Công bằng mà nói, ánh sáng xanh về cơ bản là mọi thứ mà mắt bạn thường xuyên dán vào ngày hôm nay.

Đã qua rồi cái thời mà chỉ cần bảo vệ khỏi tia UVA và UVB là đủ cho làn da của bạn. Ngày nay, ánh sáng xanh là kẻ xâm lược mới nhất và có hại nhất. Ánh sáng xanh là ánh sáng phát ra từ mặt trời cũng như từ máy tính xách tay, màn hình tivi và điện thoại thông minh của bạn.

Tác dụng phụ của ánh sáng xanh trên da

Tất cả chúng ta đều nghe nói rằng việc tiếp xúc thường xuyên với ti vi và điện thoại di động có thể cản trở thị lực của chúng ta, nhưng còn làn da của chúng ta thì sao?

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Nếu tia nắng có khả năng tàn phá làn da của chúng ta, hãy nghĩ xem tia sáng xanh có thể làm gì? Dành khoảng 8 giờ trước máy tính tương đương với 20 phút dưới ánh nắng mặt trời. Tiếp xúc với ánh sáng xanh có liên quan trực tiếp đến việc các dấu hiệu lão hóa sớm bắt đầu xuất hiện như thế nào. Tiếp xúc nhiều hơn, thiệt hại nhiều hơn.

Ánh sáng xanh có thể thâm nhập vào tận lớp hạ bì của chúng ta, nơi có các sợi collagen và elastin. Các sợi này bị hư hỏng dẫn đến mất độ săn chắc của da và gia tăng các nếp nhăn. Ngoài ra, quá trình sản xuất sắc tố melanin hoạt động được tạo ra và gây tối màu cho da của bạn. Hơn nữa, ánh sáng xanh có thể gây mẩn đỏ, viêm nhiễm dần dần trên da.

Ánh sáng xanh cũng được sử dụng trong điều trị da, vậy nó cũng có hại sao?

Câu hỏi này chắc hẳn đã nảy ra trong đầu bạn.

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Đúng vậy, ánh sáng xanh được sử dụng để điều trị mụn trứng cá. Những người bị mụn trứng cá có thể tiếp xúc với ánh sáng xanh 10 phút có thể từ 2 đến 3 lần một tuần. Ánh sáng xanh cũng là một phần của liệu pháp quang động được sử dụng để điều trị một số bệnh ung thư. Tiến sĩ Sharad cho biết đây là một phương pháp điều trị sử dụng một số loại ánh sáng để kích hoạt một nhóm thuốc được gọi là thuốc cảm ứng ánh sáng. Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là nó rất hạn chế và dưới sự giám sát y tế, có nghĩa là nó an toàn. Vì vậy, mặc dù nó được sử dụng trong các phương pháp điều trị, chúng ta nên để việc đó cho các chuyên gia và tập trung vào việc kiểm soát sự tiếp xúc của chúng ta với ánh sáng xanh

Các cách để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh sáng xanh

Để bảo vệ da khỏi ánh sáng xanh, bạn có thể thoa bất kỳ loại huyết thanh chống oxy hóa nào như vitamin C hoặc vitamin E hoặc kết hợp giữa vitamin C, E và axit ferulic.

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Bôi kem chống nắng là điều nhất định không thể thiếu. Bạn phải chọn kem chống nắng có oxit sắt, vitamin C hoặc ca cao hoặc bất kỳ chất chống oxy hóa nào trong đó để bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh sáng xanh. Tất nhiên, trong điện thoại thông minh và máy tính xách tay, bạn có một bộ lọc mà bạn có thể sử dụng để bảo vệ khỏi ánh sáng xanh. Bạn cũng có thể bổ sung chất chống oxy hóa qua đường uống như superoxide dismutase, bổ sung vitamin A, C, E và beta carotene.

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Một mẹo nhanh chóng và dễ dàng cũng có thể là giảm độ sáng của màn hình và chuyển sang "chế độ ban đêm" để tắt ánh sáng xanh của thiết bị điện tử. Sử dụng tấm chắn ánh sáng xanh trên màn hình. Hãy thử chọn các sản phẩm chăm sóc da có khả năng bảo vệ hoặc đảo ngược tác hại của ánh sáng xanh.

Theo Femina