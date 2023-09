Bỏ ra không ít tiền để đầu tư mỹ phẩm nhưng tại sao quy trình dưỡng da của bạn vẫn không hiệu quả? Đây là 4 lý do bạn cần đặc biệt chú ý nếu không muốn 'tiền mất tật mang'

Ảnh minh họa

Nếu bạn đã thay đổi thói quen và thêm sản phẩm mới hoặc nhãn hiệu khác, thì đó có thể là lý do khiến chế độ của bạn không hiệu quả như ban đầu. Các sản phẩm mới cần có thời gian để điều chỉnh, do đó, hãy kiên nhẫn nếu bạn đang thử một sản phẩm mới. Một lý do khác có thể là sự bổ sung mới không phù hợp với làn da của bạn vì nó đã quen với các sản phẩm bạn đã sử dụng trước đó.

Da của bạn cần được nghỉ ngơi

Việc đưa quá nhiều sản phẩm vào quá trình chăm sóc da của bạn có thể chứng minh là một cách cản trợ lợi ích cho làn da của bạn. Nói cách khác, bạn phải nghỉ dưỡng cho da. Các sản phẩm chăm sóc da hoạt động như một sự hỗ trợ bổ sung cho hoạt động tự nhiên của da.

Khi bạn dưỡng da quá nhanh và không cho các sản phẩm có thời gian hấp thụ vào da, bạn đnag không cho da có thời gian để để trở lại dạng tự nhiên. Khi da được nghỉ ngơi sẽ cho phép làn da của bạn lấy lại lượng dầu tự nhiên trở lại chức năng tối ưu, mang lại làn da rạng rỡ khỏe mạnh. Nó cũng tăng cường hoạt động của các sản phẩm khi được áp dụng sau thoa lên da.

Da của bạn đã quen với thói quen hiện tại của bạn

Nếu bạn là người thường xuyên thay đổi thói quen, hãy tránh điều đó. Các sản phẩm tốt nhất được biết là không hiển thị kết quả nếu làn da của bạn đã tiếp xúc với công thức và thành phần đã quen. Bạn nên tuân theo một thói quen trong vài tuần để kiểm tra xem da hoạt động như thế nào. Đó là khoảng thời gian tối thiểu cần thiết, đặc biệt là đối với các giải pháp được nhắm mục tiêu lâu dài mới có kết quả trên da.

Theo Femina