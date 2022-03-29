Teaser poster thứ 4 của Bigbang được công bố, fan 'xót xa' trước hình ảnh 'cô độc' của idol

Sao quốc tế 29/03/2022 19:10

Teaser poster thứ 4 của TOP, thành viên cuối cùng của Bigbang đã được công bố.

Ngày 29/4, YG Entertainment đã đăng tải poster teaser thứ tư cho ca khúc mới Spring Summer Autumn Winter (Still life) của Big Bang. Đây là hình ảnh của TOP, mảnh ghép cuối cùng trong số 4 thành viên Big Bang.

Teaser poster thứ 4 của Bigbang được công bố, fan 'xót xa' trước hình ảnh 'cô độc' của idol - Ảnh 1

Poster của TOP vừa được công bố

Trong hình ảnh vừa được phát hành, T.O.P đứng giữa khoảng không tĩnh lặng, nền đất được bao phủ bởi tuyết trắng và bầu trời đen sâu thẳm. Giữa bầu không khí lạnh lẽo, tối tăm ấy, hình bóng lẻ loi của thành viên Big Bang như được bao trùm bởi sự cô đơn, điều này đã gây xúc động mạnh đối với các V.I.P. So với các thành viên khác, poster của T.O.P có phần đặc biệt hơn bởi tuy mang tông màu trầm nhưng lại chú ý khi anh là thành viên duy nhất không chụp cận mặt.

Trên thực tế, poster teaser của 4 thành viên mang ý nghĩa đại diện cho 4 mùa trong năm. Nếu như ba thành viên trước tượng trưng cho các mùa xuân, hạ và thu thì người còn lại được hiểu là sẽ đại diện cho mùa đông.

Teaser poster thứ 4 của Bigbang được công bố, fan 'xót xa' trước hình ảnh 'cô độc' của idol - Ảnh 2

Công ty chủ quản YG Entertainment cho biết đây sẽ là ca khúc kể về quãng thời gian đã qua của các thành viên, chứa đựng thông điệp và tình cảm chân thành của nhóm với người hâm mộ. Bài hát có tựa tiếng Anh là “Still Life”, với ý nghĩa là bức tranh tĩnh vật, gợi sự liên tưởng về khoảng thời gian ngưng động của một sinh vật, hay cảm nhận về một sự tĩnh lặng nhất thời.

Đây là lần trở lại của nhóm sau 4 năm kể từ khi phát hành đĩa đơn “Con đường hoa” hồi tháng 3/2018. Ca khúc mới Still Life dự kiến sẽ được phát hành lúc 0h (giờ Hàn Quốc) ngày 5/4. 

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Từ khóa:   BIGBANG comeback TOP BIGBANG Big Bang

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