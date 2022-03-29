BTS tại lễ trao giải Oscar lần 94: Chỉ xuất hiện khoảng 30 giây nhưng cũng khiến người hâm mộ toàn cầu 'sục sôi'

BTS xuất hiện trong video VCR và trò chuyện bằng tiếng Hàn tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 được tổ chức tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles vào ngày 27/3 vừa qua.

BTS đã xuất hiện tại lễ trao giải cùng với chủ đề 'Favorite Film Musical With BTS', dù độ dài video chỉ khoảng 30 giây nhưng cũng để khiến người hâm mộ toàn cầu 'sục sôi'.

Các chàng trai đã đề cập đến bộ phim hoạt hình Pixar 'Coco'. Trưởng nhóm RM chia sẻ: "Đó là một tác phẩm nổi tiếng. Tôi xem bộ phim tới tận 3 lần và đã khóc rất nhiều".

V và J-Hope cũng cảm thán:"Pixar quả là không thể diễn tả thành lời. Tôi thích các bộ phim của Disney, đặc biệt là bộ 'Aladin'." Jin cũng đồng tình: "Phim của Disney rất kích thích cảm xúc người xem."

BTS dự kiến sẽ tham dự lễ trao giải Grammy được tổ chức tại Las Vegas, Mỹ vào ngày 3/5 sắp tới. Cũng như năm ngoái, các chàng trai được đề cử ở hạng mục 'Best Pop Duo/Group Performance'.

Nguồn: Dispatch

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bts-tai-le-trao-giai-oscar-lan-94-chi-xuat-hien-khoang-30-giay-nhung-cung-khien-nguoi-ham-mo-toan-cau-suc-soi-458784.html