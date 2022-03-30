4 nam thần Cbiz từng một tay Vu Chính dẫn dắt, 'nhào nặn': 3 người có được sự nghiệp xán lạn, người còn lại để lại nhiều sự tiếc nuối

Sao quốc tế 30/03/2022 18:18

Dưới đây là 4 sao nam từng trở nên nổi tiếng dưới bài tay Vu Chính.

Vu Chính là một nhà biên kịch có thực lực của làng giải trí Cbiz. Không chỉ giỏi trong việc đào tạo cả các nữ diễn viên nữ xuất sắc, mà Vu Chính còn cho tất cả mọi người thấy, anh còn có thể nhào nặn ra những nam diễn viên xuất sắc cho đất nước ''tỷ dân''.

Dưới đây là 4 sao nam tiêu biểu nhất, từng trở nên nổi tiếng dưới bài tay Vu Chính.

Trần Hiểu

4 nam thần Cbiz từng một tay Vu Chính dẫn dắt, 'nhào nặn': 3 người có được sự nghiệp xán lạn, người còn lại để lại nhiều sự tiếc nuối - Ảnh 1

Người đầu tiên trong danh sách này là Trần Hiểu. Nam diễn viên tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương và sở hữu ngoại hình sáng.

Sau đó, anh tham gia Lục Trinh Truyền Kỳ và trở thành nam thần trong mắt công chúng. Sau đó, Trần Hiểu tiếp tục tham gia hàng loạt dự áɴ phim khác của Vu Chính như Vân Trung Ca, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tân Thần Điêu Đại Hiệp. Đặc biệt nhất phải là bộ phim ''Tân Thần Điêu Đại Hiệp'' dù không thể so sánh với phiên bản năm 2006, nhưng hiệu ứng ''chemistry'' giữa anh và Trần Nghiên Hy đã thực sự thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. 

Cả hai sau đó, cũng đã nên duyên từ bộ phim này và đã về chung nhà vào năm 2016. Hiện tại, Trần Hiểu vẫn đang là nam diễn viên nhận được nhiều sự ủng hộ của đông đảo fan hâm mộ tại quê nhà, mới đây nhất , Trần Hiểu góp mặt trong tác phẩm Mộng hoa lục đóng cùng Lưu Diệc Phi.

Hứa Khải

4 nam thần Cbiz từng một tay Vu Chính dẫn dắt, 'nhào nặn': 3 người có được sự nghiệp xán lạn, người còn lại để lại nhiều sự tiếc nuối - Ảnh 2

Hứa Khải cũng là một trong những minh chứng cho thấy Vu Chính cực kỳ mát tay trong việc nâng đỡ ngôi sao mới chập chững bước vào nghề. Không mất quá nhiều thời gian, để Vu Chính giúp nam diễn viên điển trai vụt sáng thành sao sau vai diễn Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hi Công Lược và được mệnh danh “hotboy Tử Cấm Thành”. Sau vai diễn thành công đó, sự nghiệp của Hứa Khải như được sang trang khi liên tục được mời gọi hợp tác ở những bộ phim khác.

Có thể nói, Vu Chính chính là một trong những ân nhân trong đời của Hứa Khải.

Tống Uy Long

4 nam thần Cbiz từng một tay Vu Chính dẫn dắt, 'nhào nặn': 3 người có được sự nghiệp xán lạn, người còn lại để lại nhiều sự tiếc nuối - Ảnh 3

Là một trong những nam diễn viên trẻ mới nổi của Cbiz. Tuy nhiên, nhờ vào khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh, lẫn khuôn mặt đẹp trai ''hết phần thiên hạ'' của anh chàng. Không khó để cho Tống Uy Long chiếm được thiện cảm trong mắt người hâm mộ. 

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chỉ được thăng hoa khi được Vu Chính hết lòng nâng đỡ. Anh chàng được khai phá vào năm 2015 khi tham gia Bán Yêu Khuynh Thành, được CDM đặt cho ʙɪệᴛ danh “hot boy sơ mi trắng”. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em, Phượng Tù Hoàng. 

Có thể thấy dù chưa tham gia nhiều bộ phim nhưng sức hút của anh chàng sinh năm 1999 là không phải bàn cãi, dưới bàn tay ''nhào nặn'' của Vu Chính, nam diễn viên trẻ tuổi hứa hẹn sẽ còn tỏa sáng trong những dự án phim sắp tới.

Hà Thịnh Minh

4 nam thần Cbiz từng một tay Vu Chính dẫn dắt, 'nhào nặn': 3 người có được sự nghiệp xán lạn, người còn lại để lại nhiều sự tiếc nuối - Ảnh 4

Khác với 3 nhân vật vừa nêu ở trên, Hà Thịnh Minh chính là một trong những nam diễn viên đời đầu được Vu Chính hết mực nâng đỡ. Anh từng tham gia nhiều dự áɴ của Vu Chính như Cung Tỏa Châu Liêm, Mỹ Nhân Thiên Hạ, Mỹ Nhân Tâm Kế, Mai Khôi Giang Hồ, Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ.

Vào năm 2011, khi tham gia Cung Tỏa Tâm Ngọc, Hà Thịnh Minh còn nổi tiếng hơn cả Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh có phần đi xuống do xuất hiện quá nhiều thông tin tiêu cực hướng về mình. Chẳng hạn như vụ việc anh được một người phụ nữ hơn 11 tuổi bao nuôi.

Đời tư phức tạp, đi kèm với lối sống buông thả khiến cho sự nghiệp diễn xuất của Hà Thịnh Minh không thể vụt sáng giống như 3 nhân vật ở trên. Hiện tại, sức hút của anh chàng đã giảm đi đáng kể trong giới phim ảnh tại Trung Quốc.

Hậu bê bối trốn thuế, Đặng Luân bị nhãn hàng đầu tiên khởi kiện với số tiền 'khủng'

Hậu bê bối trốn thuế, Đặng Luân bị nhãn hàng đầu tiên khởi kiện với số tiền 'khủng'

Mới đây, Đặng Luân đã bị một công ty gửi đơn khởi kiện khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Hiểu diễn viên hứa khải Vu Chính Hà Thịnh Minh Tống Uy Long

TIN LIÊN QUAN

Hậu bê bối trốn thuế, Đặng Luân bị nhãn hàng đầu tiên khởi kiện với số tiền 'khủng'

Hậu bê bối trốn thuế, Đặng Luân bị nhãn hàng đầu tiên khởi kiện với số tiền 'khủng'

BTS J-Hope thông báo hết hạn cách ly, sẵn sàng "náo động" Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 cùng các thành viên

BTS J-Hope thông báo hết hạn cách ly, sẵn sàng "náo động" Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 cùng các thành viên

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác

Địch Lệ Nhiệt Ba quyết định ''chơi lớn'' với mái tóc của mình, tạo hình ''con nít'' trong Ngự Giao Ký khiến CĐM ''tranh cãi''

Địch Lệ Nhiệt Ba quyết định ''chơi lớn'' với mái tóc của mình, tạo hình ''con nít'' trong Ngự Giao Ký khiến CĐM ''tranh cãi''

Jung Ho-yeon xuất hiện với thân hình nóng bỏng không chút mỡ thừa, tận hưởng thời gian thư giãn tại trời Tây

Jung Ho-yeon xuất hiện với thân hình nóng bỏng không chút mỡ thừa, tận hưởng thời gian thư giãn tại trời Tây

Will Smith 'lên bài' xin lỗi về hành vi đánh người tại lễ trao giải Oscar 2022: "Tôi đã đi quá giới hạn"

Will Smith 'lên bài' xin lỗi về hành vi đánh người tại lễ trao giải Oscar 2022: "Tôi đã đi quá giới hạn"

TIN MỚI NHẤT

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 24 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 27 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 47 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau