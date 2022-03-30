4 nam thần Cbiz từng một tay Vu Chính dẫn dắt, 'nhào nặn': 3 người có được sự nghiệp xán lạn, người còn lại để lại nhiều sự tiếc nuối

Dưới đây là 4 sao nam tiêu biểu nhất, từng trở nên nổi tiếng dưới bài tay Vu Chính.

Vu Chính là một nhà biên kịch có thực lực của làng giải trí Cbiz. Không chỉ giỏi trong việc đào tạo cả các nữ diễn viên nữ xuất sắc, mà Vu Chính còn cho tất cả mọi người thấy, anh còn có thể nhào nặn ra những nam diễn viên xuất sắc cho đất nước ''tỷ dân''.

Sau đó, anh tham gia Lục Trinh Truyền Kỳ và trở thành nam thần trong mắt công chúng. Sau đó, Trần Hiểu tiếp tục tham gia hàng loạt dự áɴ phim khác của Vu Chính như Vân Trung Ca, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tân Thần Điêu Đại Hiệp. Đặc biệt nhất phải là bộ phim ''Tân Thần Điêu Đại Hiệp'' dù không thể so sánh với phiên bản năm 2006, nhưng hiệu ứng ''chemistry'' giữa anh và Trần Nghiên Hy đã thực sự thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Cả hai sau đó, cũng đã nên duyên từ bộ phim này và đã về chung nhà vào năm 2016. Hiện tại, Trần Hiểu vẫn đang là nam diễn viên nhận được nhiều sự ủng hộ của đông đảo fan hâm mộ tại quê nhà, mới đây nhất , Trần Hiểu góp mặt trong tác phẩm Mộng hoa lục đóng cùng Lưu Diệc Phi.

Hứa Khải

Hứa Khải cũng là một trong những minh chứng cho thấy Vu Chính cực kỳ mát tay trong việc nâng đỡ ngôi sao mới chập chững bước vào nghề. Không mất quá nhiều thời gian, để Vu Chính giúp nam diễn viên điển trai vụt sáng thành sao sau vai diễn Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hi Công Lược và được mệnh danh “hotboy Tử Cấm Thành”. Sau vai diễn thành công đó, sự nghiệp của Hứa Khải như được sang trang khi liên tục được mời gọi hợp tác ở những bộ phim khác.

Có thể nói, Vu Chính chính là một trong những ân nhân trong đời của Hứa Khải.

Tống Uy Long

Là một trong những nam diễn viên trẻ mới nổi của Cbiz. Tuy nhiên, nhờ vào khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh, lẫn khuôn mặt đẹp trai ''hết phần thiên hạ'' của anh chàng. Không khó để cho Tống Uy Long chiếm được thiện cảm trong mắt người hâm mộ.

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chỉ được thăng hoa khi được Vu Chính hết lòng nâng đỡ. Anh chàng được khai phá vào năm 2015 khi tham gia Bán Yêu Khuynh Thành, được CDM đặt cho ʙɪệᴛ danh “hot boy sơ mi trắng”. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em, Phượng Tù Hoàng.

Có thể thấy dù chưa tham gia nhiều bộ phim nhưng sức hút của anh chàng sinh năm 1999 là không phải bàn cãi, dưới bàn tay ''nhào nặn'' của Vu Chính, nam diễn viên trẻ tuổi hứa hẹn sẽ còn tỏa sáng trong những dự án phim sắp tới.

Hà Thịnh Minh

Khác với 3 nhân vật vừa nêu ở trên, Hà Thịnh Minh chính là một trong những nam diễn viên đời đầu được Vu Chính hết mực nâng đỡ. Anh từng tham gia nhiều dự áɴ của Vu Chính như Cung Tỏa Châu Liêm, Mỹ Nhân Thiên Hạ, Mỹ Nhân Tâm Kế, Mai Khôi Giang Hồ, Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ.

Vào năm 2011, khi tham gia Cung Tỏa Tâm Ngọc, Hà Thịnh Minh còn nổi tiếng hơn cả Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh có phần đi xuống do xuất hiện quá nhiều thông tin tiêu cực hướng về mình. Chẳng hạn như vụ việc anh được một người phụ nữ hơn 11 tuổi bao nuôi.

Đời tư phức tạp, đi kèm với lối sống buông thả khiến cho sự nghiệp diễn xuất của Hà Thịnh Minh không thể vụt sáng giống như 3 nhân vật ở trên. Hiện tại, sức hút của anh chàng đã giảm đi đáng kể trong giới phim ảnh tại Trung Quốc.