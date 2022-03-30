Hậu bê bối trốn thuế, Đặng Luân bị nhãn hàng đầu tiên khởi kiện với số tiền 'khủng'

Mới đây, Đặng Luân đã bị một công ty gửi đơn khởi kiện khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Mới đây, sau ồn ào trốn thuế khiến cư dân mạng "dậy sóng", trang Sohu đưa tin, Đặng Luân đã bị một công ty gửi đơn khởi kiện. Cụ thể, trước khi vướng đến pháp lý, nam diễn viên từng ký hợp đồng làm người đại diện cho dòng sản phẩm thuộc thương hiệu này. Song, lùm xùm trốn thuế của nam diễn viên 9X này đã tác động tiêu cực đến nhãn hàng cũng như khiến toàn bộ kế hoạch truyền thông "đổ sông đổ bể".

Trong đơn, thương hiệu yêu cầu nam diễn viên trả lại phí quảng cáo là 12,8 triệu nhân dân tệ (46 tỉ đồng), bồi thường thiệt hại 4,8 triệu nhân dân tệ (hơn 17 tỉ đồng) và tổn thất kinh tế 537.000 nhân dân tệ (2 tỉ đồng). Tổng cộng, trong vụ kiện dân sự này, nguyên đơn đòi Đặng Luân phải bỏ ra 18,13 triệu nhân dân tệ (65 tỉ đồng). Ngoài ra, Đặng Luân cũng phải chịu trách nhiệm về các chi phí luật sư và kiện tụng.

Đặng Luân bị nhãn hàng đầu tiên khởi kiện - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, không ít blogger Trung Quốc tung tin đồn Đặng Luân đang bán tháo tài sản để trả phí bồi thường cho hàng loạt thương hiệu. Một số nguồn tin khác tiết lộ các nhà đầu tư phim "Dạ lữ nhân" cũng đang tính đến phương án đòi Đặng Luân bồi thường. "Dạ lữ nhân" là dự án truyền hình có Đặng Luân tham gia, nhưng có thể sẽ phải bị "cấm sóng" vì bê bối chấn động của anh. Tuy nhiên, các tin tức này chưa được xác nhận.

Các nhãn hàng đồng loạt chấm dứt hợp đồng với nam diễn viên sau lùm xùm trốn thuế - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 15/3 vừa qua, Đặng Luân khiến công chúng sốc nặng khi vướng bê bối trốn thuế, phải nộp tổng tiền phạt lên tới hơn 380 tỷ đồng. Ngay sau đó, các tài khoản mạng xã hội của anh và phòng làm việc đều "bay màu". Do đó, nhiều người cho rằng Đặng Luân khó tiếp tục hoạt động nghệ thuật sau lùm xùm gian lận thuế này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-be-boi-tron-thue-dang-luan-bi-nhan-hang-dau-tien-khoi-kien-voi-so-tien-khung-459058.html