Hậu Đặng Luân trốn thuế, Viên Băng Nghiên và Giả Nãi Lượng bất ngờ bị 'réo tên'?

Sao quốc tế 16/03/2022 15:31

Sau hành vi trốn thuế của Đặng Luân, nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ đang hoạt động nghệ thuật và livestream cũng sẽ bị điều tra.

Sau khi thông tin Đặng Luân trốn thuế "bùng nổ" mạng xã hội, nam diễn viên đã đăng tải thư xin lỗi, thừa nhận hành vi trốn thuế. Đồng thời, nam diễn viên của "Hương mật tựa khói sương" hứa sẽ làm việc chăm chỉ và cống hiến hơn trong làng giải trí Hoa ngữ trong tương lai. Song, nam diễn viên đang phải "đối mặt" với việc các nhãn hàng, thương hiệu hủy hợp đồng, xóa hoặc ẩn các hoạt động hợp tác với nam diễn viên. Bên cạnh đó, tài khoản mạng xã hội của Đặng Luân, cụ thể là Douyin và Weibo của phòng làm việc đang lần lượt "bay màu" khỏi nền tảng.

Bên cạnh đó, hành vi trốn thuế của nam diễn viên rất có thể khiến phim của anh "đắp chiếu" hoặc không thể lên sóng. Điều này rất có thể Đặng Luân ngoài việc nộp phạt hành vi trốn thuế còn phải bồi thường tổn thất cho các phim mà anh tham gia bị ảnh hưởng, dẫn đến không thể phát sóng.

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Đặng Luân bị phạt 106 triệu nhân dân tệ vì trốn thuế - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, sau bê bối trốn thuế của Đặng Luân, nhiều blogger lên tiếng cho biết làng giải trí Hoa ngữ lại sắp sửa đón chào một "cơn địa chấn" mới. Cụ thể, nhiều ngôi sao hiện đều đang bị điều tra thuế, Đặng Luân chỉ là mở đầu.

Theo đó, 3 ngôi sao đang bị điều tra tiếp bao gồm: người cha thường marketing bản thân yêu con gái đang nộp thuế bổ sung, nam diễn viên từng liên quan đến việc trả lương và cuối cùng là "tiểu Triệu Lệ Dĩnh". Dưới bài đăng của blogger, nhiều cư dân mạng đã điểm danh các cái tên lần lượt là Giả Nãi Lượng, Lưu Học Nghĩa, Viên Băng Nghiên.

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Giả Nãi Lượng - Ảnh: Internet
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Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet
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Lưu Học Nghĩa - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng, song nhiều người hâm mộ không thể giấu nổi sự lo lắng sau khi nhiều ngôi sao lớn như Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, nữ hoàng livestream Vy Á, Đặng Luân đều tương lai "mù mịt" vì trốn thuế.

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Sau thông tin trốn thuế của Đặng Luân, cư dân mạng đang ráo riết rà soát lại danh sách các bộ phim mà nam diễn viên tham gia.

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Từ khóa:   Đặng Luân Viên Băng Nghiên Giả Nãi Lượng sao Hoa ngữ làng sao

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