Hậu Đặng Luân trốn thuế, Viên Băng Nghiên và Giả Nãi Lượng bất ngờ bị 'réo tên'?

Sau khi thông tin Đặng Luân trốn thuế "bùng nổ" mạng xã hội, nam diễn viên đã đăng tải thư xin lỗi, thừa nhận hành vi trốn thuế. Đồng thời, nam diễn viên của "Hương mật tựa khói sương" hứa sẽ làm việc chăm chỉ và cống hiến hơn trong làng giải trí Hoa ngữ trong tương lai. Song, nam diễn viên đang phải "đối mặt" với việc các nhãn hàng, thương hiệu hủy hợp đồng, xóa hoặc ẩn các hoạt động hợp tác với nam diễn viên. Bên cạnh đó, tài khoản mạng xã hội của Đặng Luân, cụ thể là Douyin và Weibo của phòng làm việc đang lần lượt "bay màu" khỏi nền tảng.

Bên cạnh đó, hành vi trốn thuế của nam diễn viên rất có thể khiến phim của anh "đắp chiếu" hoặc không thể lên sóng. Điều này rất có thể Đặng Luân ngoài việc nộp phạt hành vi trốn thuế còn phải bồi thường tổn thất cho các phim mà anh tham gia bị ảnh hưởng, dẫn đến không thể phát sóng.