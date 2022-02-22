Lý Tiểu Lộ thẳng tay rút vốn sau gần 3 năm ly hôn, công ty Giả Nãi Lượng tụt dốc thấy rõ

Sao quốc tế 22/02/2022 14:19

Sau gần 3 năm tan vỡ hôn nhân, Lý Tiểu Lộ vừa qua đã chính thức thu hồi vốn từ công ty của Giả Nãi Lượng.

Theo một bài viết mới đây được đăng tải trên tờ Sina, truyền thông Trung Hoa đưa tin công ty Điện ảnh và Truyền hình Đồng Lạc Thiên Tân do Giả Nãi Lượng sở hữu đã có thay đổi lớn về mặt cơ cấu. Cụ thể, 3 trong số những nhà đầu tư đã thực hiện việc thoái vốn, trong đó có cả vợ cũ của nam diễn viên - Lý Tiểu Lộ.

Được biết, Lý Tiểu Lộ nắm giữ 5% số cổ phần trong công ty này. Động thái trên của cô đã chính thức xóa bỏ sự liên kết về mặt kinh tế của cô và chồng cũ sau gần 3 năm ly hôn.

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Động thái trên của Lý Tiểu Lộ đã chính thức xóa bỏ sự liên kết về mặt kinh tế của cô và chồng cũ sau gần 3 năm ly hôn

Công ty Đồng Lạc Thiên Tân được thành lập từ tận năm 2016 - khi Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ vẫn đang nồng thắm và cặp đôi có nhiều khoản đầu tư chung. Do mất đi ba cổ đông lớn, hiện tại giá trị vốn hóa của công ty này giảm mạnh chỉ còn 4,7 triệu NDT (gần 16,9 tỷ đồng).

Kể từ sau khi ly hôn, Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đều có những bước lùi đáng kể trong sự nghiệp của mình. Về phía Lý Tiểu Lộ, do scandal ngoại tình, cô bị giới giải trí dùng 'luật ngầm" để phong sát, năm 2021 cô có ra mắt một sản phẩm âm nhạc nhưng lại không được công chúng đón nhận.

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Sau khi ly hôn, cả Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đều bị tổn thất nặng nề ở mặt sự nghiệp

Còn về phần Giả Nãi Lượng, vì bị vợ phản bội, nam tài tử đã phải trải qua một thời gian buồn rầu và tuyệt vọng, không những vậy còn hứng chịu nhiều điều tiếng từ dư luận. Sau đó, anh tập trung nhiều vào sự nghiệp nhưng không có gì quá nổi bật. Hiện tại, anh đang là gương mặt quen thuộc trên các ứng dụng livestream bán hàng ở Trung Quốc.

Ảnh: Internet

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