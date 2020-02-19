Hậu ly hôn, Giả Nãi Lượng không chu cấp cho con gái Điềm Hinh, tố Lý Tiểu Lộ tìm cách ly gián tình phụ tử?

Nhiều người cho rằng tin đồn nam diễn viên Giả Nãi Lượng không chịu chu cấp cho con là hoàn toàn vô căn cứ.

Từ sau khi tuyên bố ly hôn, cặp đôi diễn viên Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ chưa từng nhắc đến nhau trước công chúng. Hậu đổ vỡ hôn nhân, Giả Nãi Lượng dần trở nên trầm lắng và chỉ tập trung cho công việc. Trong bài đăng gần đây, nam diễn viên khiến nhiều người xót xa khi chia sẻ hình ảnh đầy buồn bã và cô đơn về chú chó nhỏ.

Bài đăng gây chú ý của Giả Nãi Lượng - Ảnh: Internet Trong khi đó, Lý Tiểu Lộ lại có phần thoải mái hơn khi quay về cuộc sống độc thân. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ bên con gái Điềm Hinh. Khoảng thời gian này, Lý Tiểu Lộ dành nhiều thời gian chăm sóc công chúa nhỏ, cùng Điềm Hình học múa, nấu nướng. Hai mẹ con Lý Tiểu Lộ và Điềm Hinh lại vô cùng vui vẻ - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ tin đồn Giả Nãi Lượng là kiểu người hai mặt. Dù bên ngoài nam diễn viên có vẻ yêu thương và quan tâm Điềm Hinh nhưng thực tế lại không chu cấp dù chỉ một đồng để nuôi con. Bên cạnh đó, anh cũng ít tới thăm con gái nên dần dần, cô bé không còn thân thiết và gần gũi với bố như trước. Chưa dừng lại ở đây, Giả Nãi Lượng còn bị cho là dùng thủ đoạn nói rằng Lý Tiểu Lộ đang cố tình ly gián 2 bố con.

Ngay khi tin tức này nổ ra, nhiều người hâm mộ đã tỏ ý ngờ vực. Bởi lẽ thông tin này không đưa ra được bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Hơn hết, netizen luôn tin tưởng Giả Nãi Lượng là một ông bố tốt, hết lòng vì con gái. Tin đồn Giả Nãi Lượng không làm tròn trách nhiệm làm cha là vô căn cứ - Ảnh: Internet Trang QQ cũng cho biết, tin đồn này không đáng tin. Bởi lẽ trước đó, cả hai đều có văn bản thông cáo báo chí tuyên bố muốn để cho con gái được lớn lên, trưởng thành trong sự bảo vệ của bố và mẹ và sẽ cùng chịu trách nhiệm trong việc nuôi dạy Điềm Hinh. Trang QQ còn khuyên cư dân mạng không nên lan truyền những tin đồn sai sự thật.

Sau khi ly hôn vì ngoại tình, Lý Tiểu Lộ bị bố mẹ ép đi xem mắt Theo một nguồn tin, sau khi Lý Tiểu Lộ ly hôn, bố mẹ đã cố gắng sắp đặt để cô và một người đàn ông giàu có hẹn hò.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-gia-nai-luong-khong-chu-cap-cho-con-gai-diem-hinh-to-ly-tieu-lo-tim-cach-ly-gian-tinh-phu-tu-351364.html