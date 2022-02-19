Giả Nãi Lượng lâm vào cảnh trớ trêu: Tổ chức give away nhưng tên 3 người trúng giải ghép lại thành tên vợ cũ

Mới đây, nam diễn viên Giả Nãi Lượng gặp phải tình cảnh trớ trêu khi livestream trên mạng xã hội. Cụ thể, mỹ nam Vẫn Cứ Thích Em tổ chức chơi give away (tặng quà) cho fan. Thật bất ngờ khi tên của 3 netizen may mắn nhận quà lần lượt là "Lý XX", "Tiểu XX" và "Lộ XX", ghép lại thành tên của vợ cũ - Lý Tiểu Lộ.

Cặp đôi ly hôn từ năm 2019, nguyên do vì Lý Tiểu Lộ ngoại tình trắng trợn với đàn em thân thiết của chồng. Thế mới thấy Giả Nãi Lượng vẫn còn duyên còn số với Lý Tiểu Lộ đến nhường nào. Trên MXH, netizen cũng phải thở dài bình luận: "Đúng là chẳng biết nên khóc hay nên cười", "Liệu đây có phải tín hiệu vũ trụ cho thấy 2 người sắp quay lại với nhau không?", "Nếu quay lại thì tôi cũng ủng hộ nhé",...

Giả Nãi Lượng là một trong những nam diễn viên thành công của màn ảnh Hoa ngữ được đông đảo chị em yêu thích, từ các bộ phim nổi tiếng như: Vẫn Cứ Thích Em, Tuổi thanh xuân băng và lửa, Đông Bắc tiếu truyện,...Thế nhưng dù đóng bao nhiêu phim ngôn tình nhưng nó chẳng hề xuất hiện ngoài đời thật với anh. Cuộc sống hôn nhân của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ trở nên sóng gió và không còn êm ấm khi vợ nam diễn viên ngoại tình với chính đàn em thân thiết mà anh từng rất quý chính là nam Rapper PG One.