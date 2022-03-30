Cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ là hết hot trong làng giải trí Trung Quốc và mới đây điều đó lại tiếp tục được chứng minh khi cô nàng lại khiến cho CĐM phải ''đổ gục'' vì độ đáng yêu của mình.
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Còn nhớ cách đây không lâu, khán giả đã phải lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến ngoại hình của nữ diễn viên trong bộ phim Ngự Giao Ký, bởi phần tóc có phần tóc quá ngắn khiến cô mất đi vẻ xinh đẹp của mình, điểm được cho là thế mạnh lớn nhất ở Nhiệt Ba. Như hiểu được ''tiếng lòng'' của netizen mới đây, một tạo hình mới của cô nàng được hé lộ trong hậu trường bộ phim đã "vớt vát" lại hình tượng giúp Địch Lệ Nhiệt Ba. Tạo hình này vô cùng mới mẻ và không hề trùng lặp với các tạo hình trước đó của nữ diễn viên.
Mái tóc này cực kỳ phù hợp với gương mặt của mỹ nhân Tân Cương, cộng với biểu cảm nhí nhố thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại càng đáng yêu gấp bội.
Có thể thấy lần trở lại với Ngự Giao Ký, Địch Lệ Nhiệt Ba đã cho người xem thấy được một hình tượng vô cùng mới mẻ của mình. Khi cần mạnh mẽ có mạnh mẽ, cần yếu đuối có yếu đuối, muốn đáng yêu có đáng yêu. Tuy nhiên, với hầu hết những ai đều coi phim của Địch Lệ Nhiệt Ba đều nhận định cô nàng ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra thì khả năng diễn xuất vẫn còn điểm cần phải được cải thiện. Và người ta kỳ vọng bộ phim Ngự Giao Ký này, sẽ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô nàng.