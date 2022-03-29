Netizen xứ Trung ngỡ ngàng phát hiện sự thật về nhan sắc của Dương Tử: Hóa ra thừa hưởng từ người này!

Sao quốc tế 29/03/2022 15:48

Netizen tại Cbiz đang được một phen thích thú khi được chứng kiến hình ảnh Dương Tử thuở còn bé, cũng từ đây người hâm mộ cũng đã hiểu nữ diễn viên có được nhan sắc ''hoàn hảo'' như bây giờ là do đâu mà ra.

Là một trong những nữ minh tinh màn ảnh có lượng fan hùng hậu tại đất nước ''tỷ dân'', nên những hình ảnh liên quan đến nữ diễn viên Dương Tử luôn thu hút sự chú của người hâm mộ. 

Netizen xứ Trung ngỡ ngàng phát hiện sự thật về nhan sắc của Dương Tử: Hóa ra thừa hưởng từ người này! - Ảnh 1

Dương Tử đang là cái tên cực kỳ hot tại làng giải trí Trung Quốc

Mới đây, Dương Tử đã chia sẽ những tấm ảnh hồi cô còn bé chụp với mẹ, CĐM đã được một phen ''phát sốt'' với hình ảnh đáng yêu của cô nàng. 

Thường xuyên chia sẻ hình ảnh chụp cùng gia đình, netizen thích thú với hình ảnh Dương Tử hồi bé mũm mĩm vô cùng đáng yêu. Cô nàng có vẻ rất thích quấn quýt bên mẹ. Điểm khiến cộng đồng mạng chú ý đó chính là hình ảnh của mẹ Dương Tử khi còn trẻ, nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhan sắc hiện tại của Dương Tử quả thực rất giống bà.

Netizen xứ Trung ngỡ ngàng phát hiện sự thật về nhan sắc của Dương Tử: Hóa ra thừa hưởng từ người này! - Ảnh 2

Có thể thấy mọi đường nét trên khuôn mặt của nữ diễn viên đều được thừa hưởng từ mẹ của mình

Netizen xứ Trung ngỡ ngàng phát hiện sự thật về nhan sắc của Dương Tử: Hóa ra thừa hưởng từ người này! - Ảnh 3

Dương Tử là một trong những gương mặt thuộc thế hệ tiểu hoa được đông đảo công chúng yêu quý sau thành công của các phim Thân Ái Nhiệt Tình Yêu Thương, Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật... Tất cả đều nhờ vào khả năng diễn xuất ''tuyệt đỉnh'' của cô nàng, ngoài ra thì khuôn mặt xinh đẹp của Dương Tử cũng là một trong những điểm sáng khiến cho khán giả ''gục ngã'' vì quá đẹp.

Netizen xứ Trung ngỡ ngàng phát hiện sự thật về nhan sắc của Dương Tử: Hóa ra thừa hưởng từ người này! - Ảnh 4
Netizen xứ Trung ngỡ ngàng phát hiện sự thật về nhan sắc của Dương Tử: Hóa ra thừa hưởng từ người này! - Ảnh 5

Hiện nay, mỹ nhân Hương Mật Tựa Khói Sương đang có những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, khán giả màn ảnh nhỏ còn ghi nhận nhan sắc ngày càng ''lên hạng''  của Dương Tử. 

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