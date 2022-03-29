Hành động mới nhất của mẹ mỹ nhân "Chiếc lá bay" gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Hơn một tháng qua, những bí ẩn xoáy quanh cái chết của nữ diễn viên Chiếc lá bay vẫn chưa có lời giải đáp chính thức. Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vẫn nuôi hy vọng cơ quan chức năng sớm ngày điều tra rõ vụ việc.

Mới đây nhất, theo một tờ báo Thái Lan cho biết, ngày 28/3, bà Panida - mẹ của nữ diễn viên Tangmo, đã đến cơ quan điều tra nộp đơn xin kết thúc vụ án điều tra cái chết của con gái. Động thái trên của bà Panida nhận về làn sóng chỉ trích từ phía người hâm mộ vì nếu đơn đề nghị này được chấp thuận thì cái chết của Tangmo sẽ bị chôn vùi mãi mãi và không bao giờ tìm ra lời giải đáp.

Cái chết của Tangmo Nida vẫn thu hút nhiều sự chú ý - Ảnh: Internet

Nhớ lại vài ngày trước, mẹ Tangmo còn ra sông Chao Phraya - nơi tìm thấy thi thể nữ diễn viên để tưởng nhớ và cầu nguyện cho con gái. Thế nhưng chưa được bao lâu, bà lại "lật mặt" khiến nhiều người không thể hiểu nổi.

Lời nói và hành động không đồng nhất của bà Panida khiến cư dân mạng không khỏi suy đoán rằng, những lời yêu thương con mà bà nói ra trước truyền thông đều là kịch bản được dựng trước để diễn tròn vai một người mẹ dịu hiền.

Mẹ Tangmo Nida đến cơ quan công an nộp đơn đề nghị ngừng điều tra cái chết của con gái - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên mẹ Tangmo nhận về ý kiến trái chiều của dư luận. Bà cũng từng gây tranh cãi khi tuyên bố tha thứ cho hai người đàn ông đi cùng thuyền với Tangmo hôm xảy ra tai nạn và nhận tiền bồi thường.

Bị nghi ngờ bỏ mặc nữ diễn viên Chiếc Lá Bay chết tức tưởi trên sông, người chèo thuyền tiết lộ sự thật ngã ngửa Sau khi clip CCTV làm dấy lên nghi ngờ nữ diễn viên Chiếc Lá Bay cố bơi vào bờ nhưng không được cứu giúp, cơ quan chức năng đã cố tìm ra tung tích người chèo thuyền.

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