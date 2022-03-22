Đoạn CCTV được cho là có liên quan đến nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" trong đêm xảy ra vụ tử nạn trên sông đang nhận được nhiều quan tâm của cư dân mạng.

Thời gian qua, người hâm mộ trong và ngoài nước Thái Lan vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ tử nạn của nữ diễn viên Tangmo Nida trong phim "Chiếc lá cuốn bay". Xoay quanh những tình tiết bí ẩn khi điều tra vụ án mạng, mới đây nhất, chiều 22/3, Mongkolkit Suksintharanon - thành viên Hạ viện Thái Lan đã mở họp báo công bố một đoạn CCTV được cho là quay vào ngày nữ diễn viên tử nạn trên sông.

Cụ thể, theo đoạn CCTV ghi lại, tối 24/2, trên sông Chao có một vật to tương tự người đang liên tục cố gắng bơi vào bờ. Tuy nhiên, lúc này gần khu vực vật thể đó có một chiếc thuyền nhưng đã không hề giúp đỡ.

Vật thể được cho là thi thể của nữ diễn viên Tangmo được CCTV ghi hình lại - Ảnh: Cắt từ clip

Qua đó, ông Mongkilkit Suksintharanon đặt ra giả thuyết, phải chăng vật thể này chính là thi thể của nữ diễn viên Tangmo? Bởi lẽ trước đó, chiều 15/3, mẹ Tangmo Nida cùng luật sư riêng đã có mặt để tiến hành làm thủ tục nhận và đưa thi thể của nữ diễn viên tới một địa điểm mới để khám nghiệm thử thi lần 2 vì phát hiện thêm vết thương lạ. Tuy nhiên sáng 16/3, Thư ký của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiết lộ rằng đợt khám nghiệm tử thi này đã phải hoãn lại vào tuần sau do cảnh sát không nộp tài liệu và dự kiến sẽ gặp hội đồng khoa học pháp y trước tiên phê duyệt khám nghiệm tử thi.

Vụ tử nạn của Tangmo Nida gây nhiều sự chú ý vì xuất hiện nhiều tình tiết đáng nghi - Ảnh: Internet

Trong buổi lễ tưởng nhớ Tangmo Nida, nhìn hình ảnh chiếc quan tài của nữ diễn viên khiến ai nấy cũng đều xót xa. Hiện tại, những thông tin liên quan đến cái chết của nữ diễn viên Tangmo vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý, theo dõi từ người hâm mộ. Mọi người đều mong chờ sớm có kết luận cuối cùng về cái chết để nữ diễn viên có thể yên nghỉ.

Bị tình nghi trong vụ nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn, 2 nam đại gia bất ngờ xuống tóc xuất gia Dù rằng đang trong quá trình điều tra vụ Tangmo Nida (nữ diễn viên Chiếc Lá Bay) tử nạn song 2 nhân vật này vẫn quyết định xuống tóc xuất gia.

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