Cảnh sát Thái Lan mới đây đã đưa ra những thông báo mới nhất về kết quả điều tra cái chết của nữ diễn viên Tangmo Nida, ngoài ra, thi thể nữ diễn viên hiện cũng sẽ được đông lạnh và được yêu cầu khám nghiệm lại lần nữa.

Hơn 2 tuần trôi qua kể vụ việc diễn viên Tangmo Pattaratida (Tangmo Nida) không may gặp nạn, rơi xuống sông Chao Phraya và qua đời, công chúng đến nay vẫn chưa thôi bàng hoàng và xót xa. Bên cạnh đó, việc xuất hiện nhiều thông tin nghi vấn về nguyên nhân nữ diễn viên rơi sông, các lời khai của nhân chứng cùng hàng loạt CCTV được công bố... cũng khiến vụ việc càng thêm thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mới đây, trang Thairath đưa tin về thông báo điều tra mới nhất được Cảnh sát Thái Lan đưa ra. Theo đó, cơ quan điều tra ở Viện Pháp y, Bệnh viện Cảnh sát Thái Lan đã gửi mô vết thương trên đùi nữ diễn viên Tangmo Nida đi giám định. Từ việc phân tích và kiểm tra bằng thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, các chuyên gia phát hiện vết thương lớn nhất trên đùi trái của Tangmo đã xuất hiện trước khi nữ diễn viên mất mạng.

Ngoài ra, khám nghiệm cho thấy có máu chảy ở mép vết thương, ngoài ra không động vào động mạch chủ, chính vì vậy đây không phải là 1 vết thương gây chết người. Nguyên nhân khiến nữ diễn viên qua đời cũng được công bố trước đó là do ngạt nước dẫn đến tử vong. Đến nay, vẫn chưa có kết quả điều tra lý do vì sao nữ diễn viên Tangmo Nida lại bị vết cắt lớn này trên đùi. Bên cạnh đó, Cảnh sát Thái Lan cũng làm rõ về nghi vấn nữ diễn viên bị bạo hành, đánh đập trước khi rơi sông tử vong. Theo đó, những vết thương trên mặt, đầu, gãy răng được truyền thông đưa tin trước đó là thông tin không chính xác. Trong quá trình khám nghiệm tử thi cũng như chụp chiếu, họ không tìm thấy những vết thương nói trên và tin rằng vụ tử nạn của Tangmo Nida là một vụ tai nạn.

Vừa qua, trong lễ tưởng niệm nữ diễn viên được diễn ra vào ngày 11/3 đến 13/3, bà Panida - mẹ ruột nữ diễn viên cũng thông báo cho biết bà đã yêu cầu cơ quan chức năng đông lạnh thi thể Tangmo và tiếp tục tiến hành khám nghiệm tử thi lại vì không tin tưởng vào kết quả pháp y trước đó. Hiện, luật sư đại diện cho bà Panida vẫn đang làm việc với Cảnh sát để tiến hành khám nghiệm lại tử thi một lần nữa. Sau đó, gia đình sẽ làm thủ tục tiến hành chôn cất nữ diễn viên.

Mẹ nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tuyên bố sốc trong tang lễ con gái sau khi chứng kiến điểm bất thường trên thi thể Mẹ nữ diễn viên Tangmo Nida tuyên bố sẽ hoãn tang lễ của con gái "vô thời hạn" sau khi tận mắt chứng kiến những điểm "bất thường" trên thi thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ket-qua-kham-nghiem-tu-thi-dien-vien-chiec-la-bay-vet-thuong-tren-dui-xay-ra-truoc-khi-tu-vong-chua-ro-vi-sao-bi-thuong-455792.html