Hậu ồn ào đời tư, Vương Lực Hoành vẫn tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật

Vương Lực Hoành rục rịch trở lại làng giải trí Hoa ngữ sau bê bối đời tư.

Vào ngày 28/3, trang Sohu đưa tin, Vương Lực Hoành quyết định tái xuất làng giải trí Hoa ngữ sau bê bối đời tư. Gần đây, nam ca sĩ quay quảng cáo cho một hãng xe. Trong video, Thiên vương làng nhạc Đài Loan hào hứng giới thiệu đây là công việc đầu tiên của anh sau thời gian tạm dừng hoạt động. Vương Lực Hoành cũng cho biết anh đã cạo râu và cắt tóc để có diện mạo chỉn chu khi quay lại với nghề. Theo sao nam, anh sụt cân khá nhiều sau biến cố hôn nhân.

Vào ngày 27/3, video và hình ảnh Vương Lực Hoành quảng cáo cho một công ty game cũng xuất hiện trên mạng xã hội. Song, sự tái xuất ngành giải trí của nam ca sĩ không được công chúng đón nhận.

Vương Lực Hoành trở lại ngành giải trí - Ảnh: Internet

Vương Lực Hoành từng là ông hoàng làng nhạc Hoa ngữ, danh tiếng xếp ngang hàng với Châu Kiệt Luân. Tuy nhiên, sự phóng túng trong đời sống riêng tư, không giải quyết khéo léo bất hòa gia đình khiến Vương Lực Hoành đánh mất danh tiếng. Sau scandal, anh bị các thương hiệu hủy hợp tác, nhiều dự án hoãn lại vô thời hạn. Không ít khán giả Trung Quốc Đại lục còn yêu cầu các cơ quan quản lý nghệ thuật "cấm sóng" nam ca sĩ.

Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi vẫn đang trong cuộc chiến pháp lý căng thẳng sau khi ly hôn - Ảnh: Internet

Vương Lực Hoành và vợ cũ vẫn đang trong cuộc chiến pháp lý căng thẳng sau khi ly hôn. Họ xảy ra mâu thuẫn về quyền nuôi dưỡng con cái. Nam nghệ sĩ đâm đơn kiện Lý Tịnh Lôi vì cấm anh thăm con 6 tháng qua. Lần ra tòa gần đây, họ có màn tranh tụng 7 tiếng mới đạt được tiếng nói chung. Hiện, 2 con nhỏ của nam nghệ sĩ được vợ cũ chăm sóc cho đến khi tòa ra phán quyết cuối cùng.

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