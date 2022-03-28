Nghi vấn Lâm Tâm Như mang thai lần hai, ông xã Hoắc Kiến Hoa gây chú ý chỉ vì 1 hành động khi bên cạnh vợ

Sao quốc tế 28/03/2022 18:34

Mới đây, cư dân mạng truyền nhau về thông tin Lâm Tâm Như và ông xã Hoắc Kiến Hoa chuẩn bị đón đứa con thứ hai.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao về thông tin Lâm Tâm Như và ông xã tài tử Hoắc Kiến Hoa đang chuẩn bị đón con thứ 2 trên các trang mạng xã hội.

Cụ thể, nhiều trang báo xứ Trung đồng loạt đưa tin bắt gặp Lâm Tâm Như xuất hiện với vòng 2 to lùm xùm, được nam tài tử Hoắc Kiến Hoa hộ tống bước ra từ một bệnh viện phụ sản. Theo đó, thông tin này còn cho biết con thứ hai lần này của nữ diễn viên là một bé trai, càng rõ ràng hơn vì Lâm Tâm Như từng chia sẻ muốn có thêm một tiểu hoàng tử để gia đình "đủ nếp đủ tẻ". 

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Lâm Tâm Như lộ nghi vấn mang thai - Ảnh: Internet

Sau khi thông tin trên được chia sẻ, nhiều người hâm mộ không khỏi vui mừng và hi vọng rằng đây là sự thật. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả bày tỏ thái độ lo lắng vì Lâm Tâm Như đã ở độ tuổi tứ tuần điều này rất nguy hiểm cho sức khỏe của cả mẹ và con.

Bên cạnh đó, nhiều người tinh ý phát hiện ra, bức ảnh được netizen truyền tay nhau chỉ là là ảnh cũ và đã xuất hiện từ năm 2017. Hơn thế nữa, nơi được cho là bệnh viện phụ sản thực chất là nhà riêng của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa. Sự việc được phơi bày vì vậy chuyện Lâm Tâm Như mang thai ở độ tuổi 46 là hoàn toàn không đúng sự thật.

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Hiện tại, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang có một tiểu công chúa - Ảnh: Internet

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa công khai yêu nhau từ tháng 1/2016 sau 11 năm giữ mối quan hệ bạn bè. Sự thừa nhận của cặp đôi nổi tiếng trở thành đề tài tranh cãi sôi nổi trong làng giải trí một thời gian dài. Có người chỉ trích vì cho rằng cả hai đã lừa dối khán giả suốt nhiều năm. Trong khi Lâm Tâm Như giữ im lặng, Hoắc Kiến Hoa lên tiếng bảo vệ tình cảm của cả hai. Hiện tại, cặp đôi đình đám này có với nhau một cô con gái. 

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