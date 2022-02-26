Sau khi bị chê 'già nua', Lâm Tâm Như 'lột xác' trong bộ ảnh mới khiến công chúng ngỡ ngàng

Sao quốc tế 26/02/2022 15:40

Mới đây, Lâm Tâm Như khiến dân tình không khỏi bất ngờ và trầm trồ khi lộ diện với hình ảnh hoàn toàn mới.

Mới đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như xuất hiện trên một tạp chí với mái tóc tém khác lạ. Vốn luôn gắn liền với hình ảnh dịu dàng, nữ tính cùng mái tóc dài, chính vì vậy việc nữ diễn viên thay đổi đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ.

Để có được tạo hình ấn tượng này, Lâm Tâm Như và ekip thực hiện đã sử dụng tóc giả cho phù hợp với tạo hình bộ ảnh, thay vì yêu cầu nữ diễn viên cắt tóc thật. Bên cạnh đó chia sẻ trên tạp chí, bà xã Hoắc Kiến Hoa tiết lộ cô đang phấn đấu cho một cuộc sống hạnh phúc, nỗ lực trong cả công việc lẫn cuộc sống gia đình.

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Trong bài phỏng vấn, nữ diễn viên còn tiết lộ cô đang phấn đấu cho một cuộc sống hạnh phúc, nỗ lực trong cả công việc lẫn cuộc sống gia đình. Thành công cả ở lĩnh vực diễn viên lẫn nhà sản xuất, Lâm Tâm Như cảm ơn bản thân trong quá khứ đã không từ bỏ.

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Sau khi kết hôn, cư dân mạng thường xuyên bắt gặp hình ảnh nam thần "Hoa Thiên Cốt" làm ông bố bỉm sữa, bế con đi chơi khắp nơi trong lúc bà xã bận bịu với công việc. Tuy vậy, gia đình ba người họ vẫn luôn rất khăng khít. 

Hiện tại, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đang rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại bên con gái nhỏ của mình.

Khoảnh khắc hiếm hoi của gia đình Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như được người qua đường 'chộp lại'

Khoảnh khắc hiếm hoi của gia đình Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như được người qua đường 'chộp lại'

Mới đây, cư dân mạng bắt gặp khoảnh khắc hiếm hoi của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như cùng con gái Cá Heo Nhỏ đi ra ngoài shopping.

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