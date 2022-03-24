Lâm Tâm Như bất ngờ 'chạm mặt' tình cũ Lâm Chí Dĩnh sau 28 năm chia tay

Sao quốc tế 24/03/2022 15:24

Trong sự kiện gần đây, Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh nhận được sự chú ý khi xuất hiện cùng nhau.

Vào ngày 24/3, ETtoday đưa tin Lâm Tâm Như, Lâm Chí Dĩnh và Hầu Bội Sầm dự sự kiện tại Đài Loan (Trung Quốc). Theo truyền thông, họ được trả thù lao lên đến 8 con số để làm gương mặt đại diện. Đây là lần hiếm hoi cặp tình nhân một thời của showbiz Hoa ngữ cùng tham dự hoạt động giải trí công khai.

Khác với hình dung về 1 buổi gặp gỡ gượng gạo, cả hai đều tỏ ra vô cùng thoải mái. Trước sự quan tâm của truyền thông về mối quan hệ cũ, Lâm Chí Dĩnh chia sẻ: "Tình cảm là dĩ vãng rồi. Gần đây, tôi đọc báo có biết cô ấy tát chồng 10 lần trên phim trường".

Lâm Tâm Như tiếp lời: "Chúng tôi không phải là người cuối cùng của nhau đâu. Đã là chuyện quá khứ. Có vẻ Lâm Chí Dĩnh vẫn còn rất hứng thú với việc đóng phim. Tôi sẽ cân nhắc mời anh ấy diễn xuất trong dự án của mình".

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Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh xuất hiện cùng nhau trong sự kiện - Ảnh: Sina

Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh lần đầu gặp nhau trên phim trường Bá Vương học đường năm 1994. Tài tử họ Lâm trúng tiếng sét ái tình với Tâm Như bởi vẻ đẹp dịu dàng, rạng rỡ của cô. Tuy nhiên, chuyện tình của cặp sao kết thúc sau một thời gian. Nam diễn viên Thiên long bát bộ là người nói chia tay.

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Cả hai từng có khoảng thời gian hẹn hò - Ảnh: Internet

Sau khi đường ai nấy đi, Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh vẫn giữ liên lạc, duy trì quan hệ đồng nghiệp thân thiết, kể cả khi đã kết hôn. Lâm Chí Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa cùng có niềm đam mê với siêu xe. Trong khi, người mẫu Trần Nhược Nghi và Lâm Tâm Như có chung thợ trang điểm. Vì vậy, hai gia đình có mối giao tình khắng khít, thường xuyên tổ chức tiệc họp mặt.

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Lâm Tâm Như ở tuổi 46 vẫn vô cùng xinh đẹp và diễm lệ, chẳng trách cô luôn tự tin vào nhan sắc của mình, còn tự nhận dung mạo của bản thân trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

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